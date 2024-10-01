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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гиллинхэм - Гримсби Таун
Гиллинхэм - Гримсби Таун: обзор матча 01 октября 2024
Гиллинхэм
01.10.2024, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Гримсби Таун
21'
K. Green
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиллинхэм - Гримсби Таун
90'
+6
Желтая карточка
H. Rodgers
88'
Желтая карточка
E. Khouri
87'
Замена
D. Tharme
️️️️
K. Green
81'
Желтая карточка
K. Green
Замена
O. Hawkins
️️️️
S. Ogie
79'
Замена
T. Dieng
️️️️
J. Clarke
74'
Замена
J. Gbode
️️️️
E. Coleman
73'
73'
Замена
D. Wilson
️️️️
Д. Роуз
66'
Желтая карточка
Р. Пайк
65'
Замена
Р. Пайк
️️️️
Д. Сванторссон
65'
Замена
C. Gardner
️️️️
Л. Баррингтон
Замена
G. Lapslie
️️️️
Д. Уильямс
62'
51'
Желтая карточка
Д. Хам
Желтая карточка
Г. Моррис
50'
25'
Желтая карточка
C. McJannett
21'
ГОЛ! 0:1!
K. Green
Пас отдал
Д. Хам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
3
Max Clark
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
6
Ethan Coleman
ЦП
8
Армани Литтл
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
22
Shadrach Ogie
ЦФ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Гримсби Таун
1
Jackson Smith
ВР
33
Денвер Хам
ЛЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
17
Cameron McJannett
ЦЗ
24
Льюис Касс
ЦЗ
14
Лука Баррингтон
ЛВ
20
George McEachran
ЦП
4
Kieran Green
ЦП
8
Evan Khouri
ЦП
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ПВ
32
Даниэль Роуз
(К)
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Гиллинхэм
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
32
G. Lapslie
ЦП
27
Joseph Gbode
ЦП
5
Timothee Dieng
ЦФ
18
Marcus Wyllie
ЦФ
24
Jacob Wakeling
ЦФ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
Гримсби Таун
41
Sebastian Auton
ВР
21
Tyrell Warren
ЦЗ
24
Douglas Tharme
ЦЗ
16
Каллум Эйнли
ЦП
22
Cameron Gardner
ЦФ
25
Donovan Wilson
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
3-4-1-2
1
Моррис
5
Эмер
3
14
МакКензи
6
10
Уильямс
17
8
Литтл
7
Нолан
20
Невитт
22
4-3-2-1
1
5
17
24
Касс
33
Хам
20
4
8
11
Сванторссон
14
Баррингтон
32
Роуз
10
Уильямс
32
32
10
Уильямс
6
27
27
6
17
5
5
17
22
12
12
22
4
24
24
4
14
Баррингтон
22
22
14
Баррингтон
32
Роуз
25
25
32
Роуз
11
Сванторссон
15
Пайк
15
Пайк
11
Сванторссон
Остались в запасе
Гиллинхэм
Гримсби Таун
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
18
Marcus Wyllie
ЦФ
24
Jacob Wakeling
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
41
Sebastian Auton
ВР
21
Tyrell Warren
ЦЗ
16
Каллум Эйнли
ЦП
Главный тренер
Шон Пирсон
Остались в запасе
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
18
Marcus Wyllie
ЦФ
24
Jacob Wakeling
ЦФ
Остались в запасе
41
Sebastian Auton
ВР
21
Tyrell Warren
ЦЗ
16
Каллум Эйнли
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Гиллинхэм - Гримсби Таун
1
6
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
6
3
Нарушения
10
14
Офсайды
3
1
Количество передач
475
303
Сейвы
0
2
Точность передач %
76
64
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гиллинхэм
- : -
01.12.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
1 : 2
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гримсби Таун
- : -
01.12.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
2 : 3
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
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