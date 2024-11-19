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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уимблдон - Аккрингтон Стэнли
Уимблдон - Аккрингтон Стэнли: обзор матча 19 ноября 2024
Уимблдон
19.11.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Аккрингтон Стэнли
89'
A. Smith
90+7'
Д. Тилли
58'
N. Khumbeni
75'
Д. Костеллоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уимблдон - Аккрингтон Стэнли
90'
+9
Красная карточка
F. Rawson
90'
+9
Желтая карточка
A. Hunter
ГОЛ! 2:2!
Д. Тилли
Пас отдал
R. Harbottle
90'
+7
Желтая карточка
J. Neufville
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
A. Smith
Пас отдал
J. Ball
89'
88'
Желтая карточка
Т. Уолтон
84'
Замена
A. Hunter
️️️️
Д. Костеллоу
Замена
I. Ogundere
️️️️
R. Johnson
78'
75'
ГОЛ! 0:2!
Д. Костеллоу
Пас отдал
A. Henderson
Желтая карточка
J. Ball
70'
Замена
J. Kelly (pen.)
️️️️
Д. Ферлонг
63'
Желтая карточка
Д. Тилли
60'
59'
Замена
A. Henderson
️️️️
J. Woods
58'
ГОЛ! 0:1!
N. Khumbeni
Пас отдал
Б. Вудс
45'
+1
Желтая карточка
F. Rawson
Желтая карточка
M. Stevens
37'
22'
Желтая карточка
J. Woods
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уимблдон
1
Оуэн Гудман
ВР
29
Джеймс Ферлонг
ЛЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
6
Ryan Johnson
(К)
ЦЗ
7
Josh Neufville
ЦП
6
James Ball
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
8
C. Maycock
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
14
Mathew Stevens
ЦФ
39
Джо Пигот
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Аккрингтон Стэнли
14
Sonny Aljofree
ЦЗ
3
Zach Awe
ЦЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
6
Liam Coyle
ЦП
27
Nelson Khumbeni
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
23
Тайлер Уолтон
ЦП
31
William Crellin
ЦФ
5
Farrend Rawson
(К)
ЦФ
2
D. Love
ЦФ
39
Josh Woods
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Уимблдон
12
Льюис Уорд
ВР
2
Huseyin Biler
ЦЗ
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
37
Edward Leach
ЦФ
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
Аккрингтон Стэнли
1
Michael Kelly
ВР
38
Connor O'Brien
ЦЗ
10
Alex Henderson
ЦП
28
Seamus Conneely
ЦП
45
Ashley Hunter
ЦФ
19
Anjola Popoola
ЦФ
11
Jimmy Knowles
ЦФ
3-4-1-2
1
Гудман
29
Ферлонг
6
26
7
12
8
6
7
Тилли
39
Пигот
14
2-4-1-4
14
3
27
16
Вудс
23
Уолтон
6
11
Костеллоу
39
2
5
31
6
33
33
6
29
Ферлонг
10
10
29
Ферлонг
39
10
10
39
11
Костеллоу
45
45
11
Костеллоу
Остались в запасе
Уимблдон
Аккрингтон Стэнли
12
Льюис Уорд
ВР
2
Huseyin Biler
ЦЗ
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
37
Edward Leach
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
1
Michael Kelly
ВР
38
Connor O'Brien
ЦЗ
28
Seamus Conneely
ЦП
19
Anjola Popoola
ЦФ
11
Jimmy Knowles
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Остались в запасе
12
Льюис Уорд
ВР
2
Huseyin Biler
ЦЗ
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
37
Edward Leach
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Kelly
ВР
38
Connor O'Brien
ЦЗ
28
Seamus Conneely
ЦП
19
Anjola Popoola
ЦФ
11
Jimmy Knowles
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Главный тренер
Джон Коулман
Статистика матча Уимблдон - Аккрингтон Стэнли
4
1
4
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
2
5
Нарушения
8
19
Офсайды
2
1
Количество передач
386
267
Сейвы
1
2
Точность передач %
67
49
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Уимблдон
Англия. Первая лига, 18 тур
Ноттс Каунти
- : -
01.12.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
2 : 0
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 18 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
01.12.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
1 : 1
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
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Уимблдон
Аккрингтон Стэнли
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
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2024.12.03 20:14
4
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2021.09.22 23:41
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2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
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2024.12.03 20:14
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