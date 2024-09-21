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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Брэдфорд Сити - Уимблдон
Брэдфорд Сити - Уимблдон: обзор матча 21 сентября 2024
Брэдфорд Сити
21.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Уимблдон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брэдфорд Сити
24
Sam Walker
ВР
3
Шейк Диабате
ЦЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
5
Jack Shepherd
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
23
Алекс Паттисон
ЦП
2
Brad Halliday
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
18
O. Sanderson
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
Уимблдон
1
Оуэн Гудман
ВР
31
Joe Lewis
(К)
ЦЗ
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
7
Josh Neufville
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
6
James Ball
ЦП
21
Майлз Ипполит
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
14
Mathew Stevens
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Брэдфорд Сити
29
Кларк Одуор
ЛЗ
27
Jay Benn
ЦЗ
38
Gabriel Wadsworth
ЦП
25
Joe Adams
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
10
Калум Кавана
ЦФ
11
Vadaine Oliver
ЦФ
Уимблдон
12
Льюис Уорд
ВР
29
Джеймс Ферлонг
ЛЗ
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
2
Huseyin Biler
ЦЗ
8
C. Maycock
ЦП
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
39
Джо Пигот
ЦФ
3-2-5
24
3
Диабате
12
Ричардс
5
21
Смолвуд
23
Паттисон
23
39
Кук
18
17
2
3-4-1-2
1
Гудман
31
33
26
12
6
21
Ипполит
7
7
Тилли
9
Бугиль
14
Остались в запасе
Брэдфорд Сити
Уимблдон
29
Кларк Одуор
ЛЗ
27
Jay Benn
ЦЗ
38
Gabriel Wadsworth
ЦП
25
Joe Adams
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
10
Калум Кавана
ЦФ
11
Vadaine Oliver
ЦФ
12
Льюис Уорд
ВР
29
Джеймс Ферлонг
ЛЗ
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
2
Huseyin Biler
ЦЗ
8
C. Maycock
ЦП
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
39
Джо Пигот
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Остались в запасе
29
Кларк Одуор
ЛЗ
27
Jay Benn
ЦЗ
38
Gabriel Wadsworth
ЦП
25
Joe Adams
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
10
Калум Кавана
ЦФ
11
Vadaine Oliver
ЦФ
Остались в запасе
12
Льюис Уорд
ВР
29
Джеймс Ферлонг
ЛЗ
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
2
Huseyin Biler
ЦЗ
8
C. Maycock
ЦП
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
39
Джо Пигот
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Брэдфорд Сити - Уимблдон
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
7
14
Офсайды
2
3
Количество передач
349
269
Сейвы
0
5
Точность передач %
68
57
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 18 тур
Брэдфорд Сити
- : -
01.12.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
2 : 2
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Уимблдон
Англия. Первая лига, 18 тур
Ноттс Каунти
- : -
01.12.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
2 : 0
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
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