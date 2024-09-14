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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гиллинхэм - Транмер
Гиллинхэм - Транмер: обзор матча 14 сентября 2024
Гиллинхэм
14.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 6 тур
3 : 0
Завершен
Транмер
48'
А. Литтл
82'
J. Clarke
89'
J. Clarke
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиллинхэм - Транмер
90'
+1
Замена
Z. Bradshaw
️️️️
J. Turnbull
ГОЛ! 3:0!
J. Clarke
89'
ГОЛ! 2:0!
J. Clarke
Пас отдал
M. Wyllie
82'
Замена
O. Hawkins
️️️️
G. Lapslie
82'
76'
Замена
K. Dennis
️️️️
К. Моррис
Желтая карточка
Р. Хаттон
73'
Замена
M. Wyllie
️️️️
Э. Невитт
71'
Замена
J. Wakeling
️️️️
Д. Нолан
66'
Замена
J. Clarke
️️️️
J. Gbode
66'
Вторая желтая
E. Coleman
61'
57'
Замена
S. Khan
️️️️
L. O'Connor
57'
Замена
L. Norris
️️️️
Д. Дэвисон
57'
Замена
H. Saunders
️️️️
O. Patrick
ГОЛ! 1:0!
А. Литтл
Пас отдал
Р. Хаттон
48'
Желтая карточка
E. Coleman
37'
Желтая карточка
G. Lapslie
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
3
Max Clark
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
32
G. Lapslie
ЦП
6
Ethan Coleman
ЦП
8
Армани Литтл
ЦП
27
Joseph Gbode
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Транмер
5
Том Дэвис
(К)
ЦЗ
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
24
Regan Hendry
ЦП
18
Кирон Моррис
ПВ
1
Luke McGee
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Гиллинхэм
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
31
Alex Giles
ЦЗ
21
Euan Williams
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
24
Jacob Wakeling
ЦФ
18
Marcus Wyllie
ЦФ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
Транмер
28
Saidou Khan
ЦЗ
22
Zak Bradshaw
ЦЗ
16
Крис Мерри
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
18
Luke Norris
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
2-4-2-2
1
Моррис
5
Эмер
3
32
8
Литтл
27
6
7
Нолан
33
Хаттон
22
20
Невитт
1-1-1-1-5
5
Дэвис
22
Норман
24
18
Моррис
23
13
Дэвисон
18
22
11
27
17
17
27
7
Нолан
24
24
7
Нолан
20
Невитт
18
18
20
Невитт
32
12
12
32
22
28
28
22
4
22
22
4
13
Дэвисон
18
18
13
Дэвисон
11
32
32
11
18
Моррис
9
9
18
Моррис
Остались в запасе
Гиллинхэм
Транмер
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
31
Alex Giles
ЦЗ
21
Euan Williams
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
16
Крис Мерри
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Остались в запасе
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
31
Alex Giles
ЦЗ
21
Euan Williams
ЦП
Остались в запасе
16
Крис Мерри
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Микки Адамс
Статистика матча Гиллинхэм - Транмер
3
1
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
5
10
Нарушения
10
11
Количество передач
277
463
Сейвы
4
2
Точность передач %
67
79
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гиллинхэм
- : -
01.12.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
1 : 2
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Транмер
Англия. Вторая лига, 18 тур
Транмер
- : -
05.12.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
1 : 3
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
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