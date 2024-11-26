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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Транмер - Уимблдон
Транмер - Уимблдон: обзор матча 26 ноября 2024
Транмер
26.11.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Уимблдон
37'
M. Stevens
53'
О. Бугиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Транмер - Уимблдон
84'
Замена
I. Ogundere
️️️️
R. Johnson
80'
Замена
J. Kelly (pen.)
️️️️
M. Stevens
Замена
Z. Bradshaw
️️️️
C. Wood
79'
Замена
Д. Дэвисон
️️️️
K. Dennis
79'
Желтая карточка
J. Murphy
74'
Желтая карточка
Т. Дэвис
73'
69'
Замена
Д. Ферлонг
️️️️
C. Maycock
Замена
H. Saunders
️️️️
J. Hawkes
68'
Замена
S. Taylor
️️️️
O. Patrick
68'
Желтая карточка
С. Финли
55'
53'
ГОЛ! 0:2!
О. Бугиль
Пас отдал
Д. Тилли
Желтая карточка
J. Hawkes
49'
45'
+2
Желтая карточка
О. Бугиль
37'
ГОЛ! 0:1!
M. Stevens
Пас отдал
C. Maycock
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Транмер
5
Том Дэвис
(К)
ЦЗ
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
21
Josh Hawkes
ЦП
8
Сэм Финли
ЦП
16
Крис Мерри
ЦП
1
Luke McGee
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Уимблдон
1
Оуэн Гудман
ВР
31
Joe Lewis
ЦЗ
6
Ryan Johnson
(К)
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
7
Josh Neufville
ЦП
8
C. Maycock
ЦП
6
James Ball
ЦП
21
Майлз Ипполит
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
9
Омар Бугиль
ЦФ
14
Mathew Stevens
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Транмер
22
Zak Bradshaw
ЦЗ
18
Кирон Моррис
ПВ
13
Joe Murphy
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
Уимблдон
12
Льюис Уорд
ВР
29
Джеймс Ферлонг
ЛЗ
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
2
Huseyin Biler
ЦЗ
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
39
Джо Пигот
ЦФ
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
1-1-3-5
5
Дэвис
22
Норман
21
8
Финли
16
Мерри
18
4
23
11
9
3-4-1-2
1
Гудман
31
6
26
8
6
21
Ипполит
7
7
Тилли
14
9
Бугиль
23
22
22
23
21
32
32
21
9
13
Дэвисон
13
Дэвисон
9
11
32
32
11
8
29
Ферлонг
29
Ферлонг
8
6
33
33
6
14
10
10
14
Остались в запасе
Транмер
Уимблдон
18
Кирон Моррис
ПВ
13
Joe Murphy
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
12
Льюис Уорд
ВР
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
2
Huseyin Biler
ЦЗ
39
Джо Пигот
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Остались в запасе
18
Кирон Моррис
ПВ
13
Joe Murphy
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
Остались в запасе
12
Льюис Уорд
ВР
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
2
Huseyin Biler
ЦЗ
39
Джо Пигот
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Транмер - Уимблдон
4
1
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
11
15
Офсайды
2
2
Количество передач
466
306
Сейвы
2
5
Точность передач %
72
59
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Транмер
Англия. Вторая лига, 18 тур
Транмер
- : -
05.12.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
1 : 3
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Уимблдон
Англия. Первая лига, 18 тур
Ноттс Каунти
- : -
01.12.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
2 : 0
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
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1
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2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
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