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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Солфорд Сити - Милтон Кинс Донс
Солфорд Сити - Милтон Кинс Донс: обзор матча 02 сентября 2024
Солфорд Сити
02.09.2024, понедельник, 22:00
Англия. Вторая лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Милтон Кинс Донс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Солфорд Сити - Милтон Кинс Донс
90'
+1
Замена
J. Williams
️️️️
S. Finch
Замена
Х. Многа
️️️️
Д. Честерс
80'
Замена
R. Watson
️️️️
Б. Вудберн
71'
71'
Замена
E. Harrison
️️️️
C. Hendry
Замена
К. Куасси
️️️️
К. Стоктон
71'
61'
Замена
S. Finch
️️️️
S. Wearne
61'
Замена
T. Leigh
️️️️
Л. Келли
Желтая карточка
Т. Эдвардс
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Солфорд Сити
32
Джэйми Джонс
(К)
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
5
Stephan Negru
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
20
Дэн Честерс
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
6
Ossama Ashley
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
13
Коул Стоктон
ЦФ
19
Francis Okoronkwo
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Милтон Кинс Донс
38
Том МакГилл
ВР
6
Люк Оффорд
ЦЗ
5
Laurence Maguire
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
39
Stephen Wearne
ЦП
34
Callum Tripp
ЦП
23
Aaron Nemane
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
8
Алекс Гилби
(К)
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
14
Callum Hendry
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Солфорд Сити
1
Matt Young
ВР
19
Хаджи Многа
ПЗ
10
Kelly N'Mai
ЦП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
14
Килиан Куасси
ЦФ
11
Jon Taylor
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
Милтон Кинс Донс
12
Nathan Harness
ВР
5
Джек Такер
ЦЗ
24
Tommy Leigh
ЦП
10
Sonny Finch
ЦФ
3
Dean Lewington
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
3-4-1-2
32
Джонс
12
Эдвардс
5
29
Гарбатт
20
Честерс
6
14
Форна
4
Остерфилд
7
Вудберн
19
13
Стоктон
3-5-1-1
38
МакГилл
6
Оффорд
5
4
39
23
4
Келли
8
Гилби
34
24
Лемоней-Эванс
14
20
Честерс
19
Многа
19
Многа
20
Честерс
13
Стоктон
14
Куасси
14
Куасси
13
Стоктон
7
Вудберн
44
44
7
Вудберн
4
Келли
24
24
4
Келли
39
10
10
39
4
4
14
19
19
14
Остались в запасе
Солфорд Сити
Милтон Кинс Донс
1
Matt Young
ВР
10
Kelly N'Mai
ЦП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
11
Jon Taylor
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
12
Nathan Harness
ВР
5
Джек Такер
ЦЗ
3
Dean Lewington
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Остались в запасе
1
Matt Young
ВР
10
Kelly N'Mai
ЦП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
11
Jon Taylor
ЦФ
Остались в запасе
12
Nathan Harness
ВР
5
Джек Такер
ЦЗ
3
Dean Lewington
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Дин Левингтон
Статистика матча Солфорд Сити - Милтон Кинс Донс
1
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
11
9
Офсайды
1
0
Количество передач
439
504
Сейвы
5
4
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 18 тур
Транмер
- : -
05.12.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
1 : 2
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 18 тур
Брэдфорд Сити
- : -
01.12.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
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