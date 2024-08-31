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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гримсби Таун - Брэдфорд Сити
Гримсби Таун - Брэдфорд Сити: обзор матча 31 августа 2024
Гримсби Таун
31.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Брэдфорд Сити
28'
Д. Роуз
47'
Д. Сванторссон
78'
O. Sanderson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гримсби Таун - Брэдфорд Сити
90'
+1
Желтая карточка
Д. Уокер
Замена
M. Carson
️️️️
G. McEachran
88'
Замена
Л. Баррингтон
️️️️
Д. Сванторссон
88'
Замена
К. Эйнли
️️️️
E. Khouri
83'
Замена
Л. Касс
️️️️
C. Vernam
82'
78'
ГОЛ! 2:1!
O. Sanderson
72'
Желтая карточка
T. Wright
Желтая карточка
H. Rodgers
68'
66'
Замена
К. Одуор
️️️️
B. Pointon
65'
Замена
Д. Уокер
️️️️
А. Паттисон
Желтая карточка
C. McJannett
62'
52'
Желтая карточка
J. Shepherd
ГОЛ! 2:0!
Д. Сванторссон
Пас отдал
K. Green
47'
46'
Замена
O. Sanderson
️️️️
К. Кавана
Желтая карточка
T. Warren
45'
+4
35'
Желтая карточка
А. Паттисон
ГОЛ! 1:0!
Д. Роуз
28'
Желтая карточка
Д. Роуз
10'
9'
Замена
J. Shepherd
️️️️
A. Baldwin
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гримсби Таун
1
Jordan Wright
ВР
33
Денвер Хам
ЛЗ
21
Tyrell Warren
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
17
Cameron McJannett
ЦЗ
20
George McEachran
ЦП
4
Kieran Green
ЦП
8
Evan Khouri
ЦП
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ПВ
30
C. Vernam
ЦФ
32
Даниэль Роуз
(К)
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Брэдфорд Сити
24
Sam Walker
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
15
Aden Baldwin
ЦЗ
23
Алекс Паттисон
ЦП
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
39
Энди Кук
ЦФ
10
Калум Кавана
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
24
Льюис Касс
ЦЗ
24
Douglas Tharme
ЦЗ
3
Matthew Carson
ЦЗ
14
Лука Баррингтон
ЛВ
16
Каллум Эйнли
ЦП
25
Donovan Wilson
ЦФ
Брэдфорд Сити
29
Кларк Одуор
ЛЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
3
Шейк Диабате
ЦЗ
5
Jack Shepherd
ЦЗ
7
Джейми Уокер
ЛВ
18
O. Sanderson
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
4-3-1-2
1
33
Хам
5
17
21
20
4
8
11
Сванторссон
32
Роуз
30
2-2-5
24
12
15
23
Паттисон
21
Смолвуд
10
Кавана
17
2
23
17
30
24
Касс
24
Касс
30
20
3
3
20
8
16
Эйнли
16
Эйнли
8
11
Сванторссон
14
Баррингтон
14
Баррингтон
11
Сванторссон
23
29
Одуор
29
Одуор
23
15
5
5
15
23
Паттисон
7
Уокер
7
Уокер
23
Паттисон
10
Кавана
18
18
10
Кавана
Остались в запасе
Гримсби Таун
Брэдфорд Сити
1
Джейк Иствуд
ВР
24
Douglas Tharme
ЦЗ
25
Donovan Wilson
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
3
Шейк Диабате
ЦЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
24
Douglas Tharme
ЦЗ
25
Donovan Wilson
ЦФ
Остались в запасе
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
3
Шейк Диабате
ЦЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Гримсби Таун - Брэдфорд Сити
4
4
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
5
2
Нарушения
18
24
Офсайды
2
2
Количество передач
317
372
Сейвы
3
1
Точность передач %
69
75
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гримсби Таун
- : -
01.12.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
2 : 3
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 18 тур
Брэдфорд Сити
- : -
01.12.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
2 : 2
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
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