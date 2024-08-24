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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ньюпорт Каунти - Аккрингтон Стэнли
Ньюпорт Каунти - Аккрингтон Стэнли: обзор матча 24 августа 2024
Ньюпорт Каунти
24.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Аккрингтон Стэнли
12'
S. Quirk (АГ)
52'
К. Бейкер-Ричардсон (П)
63'
А. Уайлдиг
38'
Ш. Уалли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюпорт Каунти - Аккрингтон Стэнли
90'
+6
Желтая карточка
N. Khumbeni
Замена
K. Evans
️️️️
А. Уайлдиг
89'
Замена
Л. Джефкотт
️️️️
К. Бейкер-Ричардсон
89'
88'
Замена
Б. Вудс
️️️️
Т. Уолтон
88'
Замена
L. Coyle
️️️️
S. Conneely
Замена
K. Rai
️️️️
Б. Камва
81'
74'
Замена
J. Woods
️️️️
J. Knowles
ГОЛ! 3:1!
А. Уайлдиг
63'
Замена
C. Evans
️️️️
Б. Моррис
60'
Желтая карточка
Ш. МакЛафлин
54'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Бейкер-Ричардсон
52'
46'
Замена
N. Khumbeni
️️️️
C. O'Brien
38'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Уалли
Пас отдал
D. Love
Желтая карточка
Д. Кларк
29'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
S. Quirk
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюпорт Каунти
44
Matthew Baker
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
8
Брин Моррис
ОП
24
Аарон Уайлдиг
(К)
ЦП
17
Cameron Antwi
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
6
Ciaran Brennan
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
10
Бобби Камва
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Аккрингтон Стэнли
1
Michael Kelly
ВР
3
Zach Awe
ЦЗ
38
Connor O'Brien
ЦЗ
23
Тайлер Уолтон
ЦП
7
Шоун Уалли
ЦП
28
Seamus Conneely
(К)
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
9
Kelsey Mooney
ЦФ
11
Jimmy Knowles
ЦФ
2
D. Love
ЦФ
5
Farrend Rawson
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Ньюпорт Каунти
16
Jacob Carney
ВР
23
Kyle Jameson
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
10
Oliver Greaves
ЦФ
7
Kieron Evans
ЦФ
2
Cameron Evans
ЦФ
Аккрингтон Стэнли
21
James Rogerson
ВР
6
Liam Coyle
ЦП
27
Nelson Khumbeni
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
3-1-3-4
44
3
Дрисколл-Гленнон
5
Кларк
8
Моррис
24
Уайлдиг
17
21
МакЛафлин
6
19
Бейкер-Ричардсон
10
Камва
1
2-4-4
1
3
38
7
Уалли
28
4
23
Уолтон
5
2
11
9
10
Камва
18
18
10
Камва
19
Бейкер-Ричардсон
31
Джефкотт
31
Джефкотт
19
Бейкер-Ричардсон
24
Уайлдиг
7
7
24
Уайлдиг
8
Моррис
2
2
8
Моррис
28
6
6
28
38
27
27
38
23
Уолтон
16
Вудс
16
Вудс
23
Уолтон
11
39
39
11
Остались в запасе
Ньюпорт Каунти
Аккрингтон Стэнли
16
Jacob Carney
ВР
23
Kyle Jameson
ЦФ
10
Oliver Greaves
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
21
James Rogerson
ВР
10
Alex Henderson
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
Главный тренер
Джон Коулман
Остались в запасе
16
Jacob Carney
ВР
23
Kyle Jameson
ЦФ
10
Oliver Greaves
ЦФ
Остались в запасе
21
James Rogerson
ВР
10
Alex Henderson
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
Главный тренер
Грэм Кофлан
Главный тренер
Джон Коулман
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Аккрингтон Стэнли
2
1
Всего ударов по воротам
6
16
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
7
Нарушения
9
13
Офсайды
1
2
Количество передач
317
412
Сейвы
5
0
Точность передач %
67
80
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
0
9
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 18 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
01.12.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
3 : 2
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 18 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
01.12.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
1 : 1
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
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