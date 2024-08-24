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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Бэрроу - Порт Вейл
Бэрроу - Порт Вейл: обзор матча 24 августа 2024
Бэрроу
24.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 3 тур
4 : 0
Завершен
Порт Вейл
54'
Д. Гарнер
77'
E. Acquah
81'
K. Spence
90+5'
D. Telford
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бэрроу - Порт Вейл
90'
+7
Желтая карточка
R. Croasdale
ГОЛ! 4:0!
D. Telford
Пас отдал
Э. Ньюби
90'
+5
90'
+1
Замена
Д. Плант
️️️️
S. Hart
Замена
D. Telford
️️️️
K. Kouyate
87'
Замена
S. Foley
️️️️
K. Spence
87'
ГОЛ! 3:0!
K. Spence
Пас отдал
N. Eccleston
81'
ГОЛ! 2:0!
E. Acquah
Пас отдал
Э. Ньюби
77'
70'
Замена
Б. Дипепа
️️️️
К. Джон
66'
Желтая карточка
G. Byers
Замена
E. Acquah
️️️️
Д. Гарнер
65'
Замена
N. Eccleston
️️️️
R. Feely
64'
59'
Замена
Б. Бейкер-Боайти
️️️️
Р. Кертис
58'
Замена
Д. Стокли
️️️️
R. Paton
58'
Замена
G. Byers
️️️️
И. Числетт
ГОЛ! 1:0!
Д. Гарнер
Пас отдал
Э. Ньюби
54'
Замена
Э. Ньюби
️️️️
C. Mahoney
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бэрроу
7
Бен Джексон
ЛЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
42
Theo Vassell
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
29
Paul Farman
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
6
Niall Canavan
(К)
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
17
Katia Kouyate
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
15
Джесси Дебра
ЦЗ
44
Ben Heneghan
ЦЗ
2
Кайл Джон
ПЗ
10
Том Санг
ОП
42
Sam Hart
ЦП
11
Ронан Кертис
ЦП
8
Бен Гэррити
(К)
ЦП
23
Итан Числетт
АП
18
Ryan Croasdale
ЦФ
99
Ruari Paton
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Бэрроу
23
Wyll Stanway
ВР
12
Neo Eccleston
ЦЗ
16
Sam Foley
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
9
Andrew Dallas
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
Порт Вейл
13
Бен Амос
ВР
5
Натан Смит
ЦЗ
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
7
George Byers
ЦП
26
Джеймс Плант
ПВ
12
Бэйли Дипепа
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
3-2-5
7
Джексон
8
22
42
23
6
19
Гарнер
17
16
28
3-1-3-1-2
1
Рипли
2
Джон
44
15
Дебра
10
Санг
42
11
Кертис
8
Гэррити
23
Числетт
99
18
28
12
12
28
8
16
16
8
23
11
Ньюби
11
Ньюби
23
17
19
19
17
19
Гарнер
33
33
19
Гарнер
23
Числетт
7
7
23
Числетт
11
Кертис
37
Бейкер-Боайти
37
Бейкер-Боайти
11
Кертис
42
26
Плант
26
Плант
42
2
Джон
12
Дипепа
12
Дипепа
2
Джон
99
9
Стокли
9
Стокли
99
Остались в запасе
Бэрроу
Порт Вейл
23
Wyll Stanway
ВР
9
Andrew Dallas
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
13
Бен Амос
ВР
5
Натан Смит
ЦЗ
Главный тренер
Энди Кросби
Остались в запасе
23
Wyll Stanway
ВР
9
Andrew Dallas
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
5
Натан Смит
ЦЗ
Главный тренер
Энди Уинг
Главный тренер
Энди Кросби
Статистика матча Бэрроу - Порт Вейл
2
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
6
Нарушения
8
4
Офсайды
0
1
Количество передач
389
429
Сейвы
3
2
Точность передач %
71
72
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 22 тур
Бэрроу
- : -
09.12.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
1 : 2
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 18 тур
Кроули Таун
- : -
01.12.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
3 : 2
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
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