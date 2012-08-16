«Дерьмо и ветчина»: «Гранада» проиграла в дебютном матче Абаскаля
38-летний Касорла уехал из Катара и выбрал новый клуб
«Альбасете» арендовал 18-летнего форварда ЦСКА Заботкина с правом выкупа
⚡ Повторная жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. «ПСЖ» сыграет с «Реалом», «Атлетико» встретится с «МЮ»
Лунин: «Я отдаю всего себя, чтобы вернуться в «Реал», но все зависит от тренера и клуба»
«Дерьмо и ветчина»: «Гранада» проиграла в дебютном матче Абаскаля
«Альбасете» арендовал 18-летнего форварда ЦСКА Заботкина с правом выкупа
Зозуля – об оскорблениях фанатов: «Я уже был фашистом, нацистом, расистом. Скоро скажут, что я гей»
«Райо Вальекано» обязали выплатить штраф и закрыть трибуны за оскорбление фанатами Зозули
«Барселона» подписала игрока сборной Албании Маная
38-летний Касорла уехал из Катара и выбрал новый клуб
⚡ Повторная жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. «ПСЖ» сыграет с «Реалом», «Атлетико» встретится с «МЮ»
Лунин: «Я отдаю всего себя, чтобы вернуться в «Реал», но все зависит от тренера и клуба»
AS: Лунин будет вторым вратарем «Реала» в следующем сезоне
Лунин – об арендах в «Леганесе» и «Вальядолиде»: «Тренеры, когда меня брали, говорили, что буду играть. Кому верить?»