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Кадис
Реал Ов
Назван клуб, который может возглавить Абаскаль
22 мая, 12:34
11
«Сосьедад» Захаряна вышел в ЛЕ, «Кадис» – вылетел, в Примере не осталось интриг на последний тур
20 мая, 11:43
0
«Севилья» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2024
15 мая, 10:35
0
«Севилья» – «Кадис»: прогноз на матч 36 тура Примеры, 15 мая
15 мая, 09:37
0
«Кадис» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
12 мая, 10:35
0
Назван клуб, который может возглавить Абаскаль
22 мая, 12:34
11
«Сосьедад» Захаряна вышел в ЛЕ, «Кадис» – вылетел, в Примере не осталось интриг на последний тур
20 мая, 11:43
0
«Севилья» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2024
15 мая, 10:35
0
«Севилья» – «Кадис»: прогноз на матч 36 тура Примеры, 15 мая
15 мая, 09:37
0
«Кадис» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
12 мая, 10:35
0
38-летний Касорла уехал из Катара и выбрал новый клуб
17 августа 2023, 09:56
1
⚡ Повторная жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. «ПСЖ» сыграет с «Реалом», «Атлетико» встретится с «МЮ»
13 декабря 2021, 17:13
30
Лунин: «Я отдаю всего себя, чтобы вернуться в «Реал», но все зависит от тренера и клуба»
27 мая 2020, 10:01
2
AS: Лунин будет вторым вратарем «Реала» в следующем сезоне
26 апреля 2020, 15:20
1
Лунин – об арендах в «Леганесе» и «Вальядолиде»: «Тренеры, когда меня брали, говорили, что буду играть. Кому верить?»
20 марта 2020, 14:41
3
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Последние матчи
Все
Кадис
Реал Ов
Испания. Сегунда, 7 тур
Реал Ов
1 : 0
29.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 7 тур
Кадис
1 : 2
28.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 6 тур
Картахена
1 : 2
22.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльденсе
1 : 1
21.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
0 : 0
15.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 7 тур
Кадис
1 : 2
28.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 6 тур
Картахена
1 : 2
22.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
0 : 0
15.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 4 тур
Кастельон
1 : 3
09.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 3 тур
Кадис
2 : 2
31.08.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 7 тур
Реал Ов
1 : 0
29.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльденсе
1 : 1
21.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 5 тур
Реал Ов
1 : 0
15.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
3 : 1
07.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 3 тур
Реал Ов
1 : 3
30.08.2024
Расинг

Кадис - Реал Ов: обзор матча 27 октября 2024

Кадис
27.10.2024, воскресенье, 00:00
Испания. Сегунда, 12 тур
- : -
Не начался
Реал Ов
Матч
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Комментарии
Статистика матча Кадис - Реал Ов
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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0
Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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Испания. Сегунда
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Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
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