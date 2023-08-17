Российский нападающий дебютировал в Сегунде
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
38-летний Касорла уехал из Катара и выбрал новый клуб
Иосифов нашел новый клуб в Испании после ухода из «Вильярреала»
⚡ Повторная жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. «ПСЖ» сыграет с «Реалом», «Атлетико» встретится с «МЮ»
38-летний Касорла уехал из Катара и выбрал новый клуб
⚡ Повторная жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. «ПСЖ» сыграет с «Реалом», «Атлетико» встретится с «МЮ»
Лунин: «Я отдаю всего себя, чтобы вернуться в «Реал», но все зависит от тренера и клуба»
AS: Лунин будет вторым вратарем «Реала» в следующем сезоне
Лунин – об арендах в «Леганесе» и «Вальядолиде»: «Тренеры, когда меня брали, говорили, что буду играть. Кому верить?»
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
Иосифов нашел новый клуб в Испании после ухода из «Вильярреала»
Кубок Испании. «Мирандес» уступил «Реал Сосьедаду», прервав 12-матчевую беспроигрышную серию
Игрок «Мирандеса» Матеус забил гол в четвертом матче против команды Примеры подряд