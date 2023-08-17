В Испании два матча перенесли из-за пожара с человеческими жертвами
38-летний Касорла уехал из Катара и выбрал новый клуб
Черышев близок к возвращению в Испанию
Кубок Испании. «Атлетико» выиграл у «Леванте» (2:0) и вышел в четвертьфинал
«Реал», «Барселона» и «Атлетико» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании
В Испании два матча перенесли из-за пожара с человеческими жертвами
Черышев близок к возвращению в Испанию
Кубок Испании. «Атлетико» выиграл у «Леванте» (2:0) и вышел в четвертьфинал
«Реал», «Барселона» и «Атлетико» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании
Севикян объяснил свое возвращение в РПЛ после слов, что его приоритет – Европа
38-летний Касорла уехал из Катара и выбрал новый клуб
⚡ Повторная жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. «ПСЖ» сыграет с «Реалом», «Атлетико» встретится с «МЮ»
Лунин: «Я отдаю всего себя, чтобы вернуться в «Реал», но все зависит от тренера и клуба»
AS: Лунин будет вторым вратарем «Реала» в следующем сезоне
Лунин – об арендах в «Леганесе» и «Вальядолиде»: «Тренеры, когда меня брали, говорили, что буду играть. Кому верить?»