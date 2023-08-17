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Реал Ов
Эйбар
38-летний Касорла уехал из Катара и выбрал новый клуб
17 августа 2023, 09:56
1
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
29 мая 2023, 01:45
0
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
27 января 2023, 14:57
0
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2 сентября 2022, 09:17
0
⚡ Повторная жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. «ПСЖ» сыграет с «Реалом», «Атлетико» встретится с «МЮ»
13 декабря 2021, 17:13
30
38-летний Касорла уехал из Катара и выбрал новый клуб
17 августа 2023, 09:56
1
⚡ Повторная жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. «ПСЖ» сыграет с «Реалом», «Атлетико» встретится с «МЮ»
13 декабря 2021, 17:13
30
Лунин: «Я отдаю всего себя, чтобы вернуться в «Реал», но все зависит от тренера и клуба»
27 мая 2020, 10:01
2
AS: Лунин будет вторым вратарем «Реала» в следующем сезоне
26 апреля 2020, 15:20
1
Лунин – об арендах в «Леганесе» и «Вальядолиде»: «Тренеры, когда меня брали, говорили, что буду играть. Кому верить?»
20 марта 2020, 14:41
3
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
29 мая 2023, 01:45
0
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
27 января 2023, 14:57
0
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2 сентября 2022, 09:17
0
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
28 октября 2021, 07:28
0
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
5 июля 2021, 07:55
0
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1 : 0
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2 : 2
22.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльденсе
1 : 1
21.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 5 тур
Реал Ов
1 : 0
15.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 5 тур
Эйбар
1 : 0
14.09.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 7 тур
Реал Ов
1 : 0
29.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльденсе
1 : 1
21.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 5 тур
Реал Ов
1 : 0
15.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
3 : 1
07.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 3 тур
Реал Ов
1 : 3
30.08.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 7 тур
Реал Ов
1 : 0
29.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 6 тур
Альмерия
2 : 2
22.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 5 тур
Эйбар
1 : 0
14.09.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 4 тур
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0 : 1
09.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 3 тур
Эйбар
2 : 2
02.09.2024
Леванте

Реал Ов - Эйбар: обзор матча 29 сентября 2024

Реал Ов
29.09.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 7 тур
1 : 0
Матч завершен
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Эйбар
47' Алемао
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Реал Ов - Эйбар
Матч завершен
Замена
Карлос Помарес ️️️️➡️️ Ilyas Chaira
90'
83'
Вторая желтая
Аритц Арамбарри
83'
Замена
Мартин Меркеланц ️️️️➡️️ Hodei Arrillaga
Замена
Alberto del Moral ️️️️➡️️ Санти Касорла
82'
Замена
Daniel Paraschiv ️️️️➡️️ Алемао
81'
75'
Замена
Кенто Хашимото ️️️️➡️️ Перу Ноласкоайн
75'
Замена
Серхио Куберо ️️️️➡️️ José Corpas
Желтая карточка
Дани Кальво
71'
Замена
Паулино де ла Фуэнте ️️️️➡️️ Сантьяго Коломбатто
63'
Замена
Кваси Сибо ️️️️➡️️ Sebas Moyano
63'
60'
Замена
Хорхе Паскуаль ️️️️➡️️ Антонио Пуэртас
60'
Замена
Тони Вилья ️️️️➡️️ Ander Madariaga
ГОЛ! 1:0! Алемао
Пас отдал Ilyas Chaira
47'
16'
Желтая карточка
Аритц Арамбарри
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Ов
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Рахим Альхассан
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
20
Хайме Сеоане
ЦП
7
Sebas Moyano
ЦП
8
Санти Касорла
(К) ЦП
9
Алемао
ЦФ
16
Ilyas Chaira
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Эйбар
1
Даниэль Фузато
ВР
14
Hodei Arrillaga
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
(К) ЦЗ
22
Аритц Арамбарри
ЦЗ
8
Перу Ноласкоайн
ОП
10
Матеус Перейра
ЦП
29
Ander Madariaga
ЦП
20
Антонио Пуэртас
ПВ
7
Хебер Алькаин
ПВ
17
José Corpas
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Реал Ов
1
Quentin Braat
ВР
21
Карлос Помарес
ЛЗ
2
Альваро Лемос
ПЗ
24
Лукас Ахиядо
ПЗ
6
Кваси Сибо
ЦП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
22
Карлос Дотор
ЦП
27
Алекс Кардеро
АП
23
Хессем Хассан
ПВ
5
Alberto del Moral
ЦФ
14
Daniel Paraschiv
ЦФ
17
Masca
ЦФ
Эйбар
26
Ibon Ispizua
ВР
3
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
4
Альваро Каррильо
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
35
Oscar Carrasco
ЦП
15
Кенто Хашимото
ЦП
18
Мартин Меркеланц
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
11
Хорхе Паскуаль
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
27
Слави
ЦФ
4-1-3-2
13
Эскандель
3
Альхассан
15
Луэнго
12
Кальво
4
Костас
11
Коломбатто
20
Сеоане
7
8
Касорла
16
9
Алемао
3-1-2-2-2
1
Фузато
14
23
Арбилья
22
Арамбарри
8
Ноласкоайн
10
Перейра
29
7
Алькаин
20
Пуэртас
9
Баутиста
17
16
21
Помарес
21
Помарес
16
7
6
Сибо
6
Сибо
7
11
Коломбатто
18
де ла Фуэнте
18
де ла Фуэнте
11
Коломбатто
8
Касорла
5
5
8
Касорла
9
Алемао
14
14
9
Алемао
8
Ноласкоайн
15
Хашимото
15
Хашимото
8
Ноласкоайн
14
18
Меркеланц
18
Меркеланц
14
29
19
Вилья
19
Вилья
29
20
Пуэртас
11
Паскуаль
11
Паскуаль
20
Пуэртас
17
2
Куберо
2
Куберо
17
Остались в запасе
Реал Ов
Эйбар
1
Quentin Braat
ВР
2
Альваро Лемос
ПЗ
24
Лукас Ахиядо
ПЗ
22
Карлос Дотор
ЦП
27
Алекс Кардеро
АП
23
Хессем Хассан
ПВ
17
Masca
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
26
Ibon Ispizua
ВР
3
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
4
Альваро Каррильо
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
35
Oscar Carrasco
ЦП
27
Слави
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
1
Quentin Braat
ВР
2
Альваро Лемос
ПЗ
24
Лукас Ахиядо
ПЗ
22
Карлос Дотор
ЦП
27
Алекс Кардеро
АП
23
Хессем Хассан
ПВ
17
Masca
ЦФ
Остались в запасе
26
Ibon Ispizua
ВР
3
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
4
Альваро Каррильо
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
35
Oscar Carrasco
ЦП
27
Слави
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Реал Ов - Эйбар
1
1
1
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
7
12
Офсайды
2
2
Количество передач
372
489
Сейвы
2
4
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Rafael Sanchez Lopez, Spain
Стадион:
Carlos Tartiere, Oviedo
Испания. Сегунда
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Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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