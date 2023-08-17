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Эльденсе
Реал Ов
38-летний Касорла уехал из Катара и выбрал новый клуб
17 августа 2023, 09:56
1
⚡ Повторная жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. «ПСЖ» сыграет с «Реалом», «Атлетико» встретится с «МЮ»
13 декабря 2021, 17:13
30
Лунин: «Я отдаю всего себя, чтобы вернуться в «Реал», но все зависит от тренера и клуба»
27 мая 2020, 10:01
2
AS: Лунин будет вторым вратарем «Реала» в следующем сезоне
26 апреля 2020, 15:20
1
Лунин – об арендах в «Леганесе» и «Вальядолиде»: «Тренеры, когда меня брали, говорили, что буду играть. Кому верить?»
20 марта 2020, 14:41
3
38-летний Касорла уехал из Катара и выбрал новый клуб
17 августа 2023, 09:56
1
⚡ Повторная жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. «ПСЖ» сыграет с «Реалом», «Атлетико» встретится с «МЮ»
13 декабря 2021, 17:13
30
Лунин: «Я отдаю всего себя, чтобы вернуться в «Реал», но все зависит от тренера и клуба»
27 мая 2020, 10:01
2
AS: Лунин будет вторым вратарем «Реала» в следующем сезоне
26 апреля 2020, 15:20
1
Лунин – об арендах в «Леганесе» и «Вальядолиде»: «Тренеры, когда меня брали, говорили, что буду играть. Кому верить?»
20 марта 2020, 14:41
3
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Эльденсе
Реал Ов
Испания. Сегунда, 7 тур
Реал Ов
1 : 0
29.09.2024
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Испания. Сегунда, 7 тур
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1 : 2
28.09.2024
Эльденсе
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Эльденсе
1 : 1
21.09.2024
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Испания. Сегунда, 5 тур
Реал Ов
1 : 0
15.09.2024
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Испания. Сегунда, 5 тур
Леванте
3 : 1
14.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 7 тур
Кадис
1 : 2
28.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльденсе
1 : 1
21.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 5 тур
Леванте
3 : 1
14.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 4 тур
Эльденсе
1 : 0
08.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 3 тур
Эльденсе
1 : 2
01.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 7 тур
Реал Ов
1 : 0
29.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльденсе
1 : 1
21.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 5 тур
Реал Ов
1 : 0
15.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
3 : 1
07.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 3 тур
Реал Ов
1 : 3
30.08.2024
Расинг

Эльденсе - Реал Ов: обзор матча 21 сентября 2024

Эльденсе
21.09.2024, суббота, 19:30
Испания. Сегунда, 6 тур
1 : 1
Матч завершен
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Реал Ов
44' Д. Думич
40' Алемао
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Эльденсе - Реал Ов
Матч завершен
Красная карточка
Алан Годой
90' +2
Замена
Simo Bouzaidi ️️️️➡️️ Начо Кинтана
88'
84'
Замена
Лукас Ахиядо ️️️️➡️️ Альваро Лемос
81'
Замена
Masca ️️️️➡️️ Хессем Хассан
81'
Замена
Карлос Дотор ️️️️➡️️ Кваси Сибо
Желтая карточка
Youness Lachhab
80'
79'
Желтая карточка
Альваро Лемос
Замена
I. Martos ️️️️➡️️ Фран Гамес
79'
Замена
C. Montes ️️️️➡️️ Иван Чапела
78'
73'
Желтая карточка
Сантьяго Коломбатто
62'
Замена
Sebas Moyano ️️️️➡️️ Ilyas Chaira
62'
Замена
Санти Касорла ️️️️➡️️ Хайме Сеоане
Замена
Youness Lachhab ️️️️➡️️ Виктор Камараса
62'
Замена
Алан Годой ️️️️➡️️ Хуанто Ортуньо
62'
ГОЛ! 1:1! Дарио Думич
Пас отдал Марк Матеу
44'
40'
ГОЛ! 0:1! Алемао
Пас отдал Кваси Сибо
Желтая карточка
Фран Гамес
32'
6'
Желтая карточка
Ilyas Chaira
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльденсе
13
Ian Mackay Abad
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
9
Начо Кинтана
АП
23
Марк Матеу
ЛВ
20
Иван Чапела
ЦФ
5
Íñigo
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
(К) ЦФ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Реал Ов
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Рахим Альхассан
ЛЗ
12
Дани Кальво
(К) ЦЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
2
Альваро Лемос
ПЗ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
20
Хайме Сеоане
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
9
Алемао
ЦФ
16
Ilyas Chaira
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Эльденсе
1
Дани Мартин
ВР
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
18
Unai Ropero
ЦП
10
C. Montes
ЦП
16
Youness Lachhab
ЦП
12
Чику Жеральдеш
АП
19
Джоэль Хоркера
ЛВ
3
I. Martos
ЦФ
29
Алан Годой
ЦФ
27
Sixtus Ogbuehi
ЦФ
22
Ricardo Grigore
ЦФ
7
Simo Bouzaidi
ЦФ
Реал Ов
1
Quentin Braat
ВР
21
Карлос Помарес
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
24
Лукас Ахиядо
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
7
Sebas Moyano
ЦП
22
Карлос Дотор
ЦП
27
Алекс Кардеро
АП
5
Alberto del Moral
ЦФ
17
Masca
ЦФ
14
Daniel Paraschiv
ЦФ
2-1-2-5
13
4
Думич
15
Гамес
6
Камараса
23
Матеу
9
Кинтана
5
17
Гарсия
11
Ортуньо
21
20
Чапела
4-1-2-1-2
13
Эскандель
2
Лемос
12
Кальво
15
Луэнго
3
Альхассан
11
Коломбатто
20
Сеоане
6
Сибо
23
Хассан
16
9
Алемао
20
Чапела
10
10
20
Чапела
6
Камараса
16
16
6
Камараса
15
Гамес
3
3
15
Гамес
11
Ортуньо
29
Годой
29
Годой
11
Ортуньо
9
Кинтана
7
7
9
Кинтана
2
Лемос
24
Ахиядо
24
Ахиядо
2
Лемос
20
Сеоане
8
Касорла
8
Касорла
20
Сеоане
16
7
7
16
6
Сибо
22
Дотор
22
Дотор
6
Сибо
23
Хассан
17
17
23
Хассан
Остались в запасе
Эльденсе
Реал Ов
1
Дани Мартин
ВР
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
18
Unai Ropero
ЦП
12
Чику Жеральдеш
АП
19
Джоэль Хоркера
ЛВ
27
Sixtus Ogbuehi
ЦФ
22
Ricardo Grigore
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
1
Quentin Braat
ВР
21
Карлос Помарес
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
27
Алекс Кардеро
АП
5
Alberto del Moral
ЦФ
14
Daniel Paraschiv
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
1
Дани Мартин
ВР
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
18
Unai Ropero
ЦП
12
Чику Жеральдеш
АП
19
Джоэль Хоркера
ЛВ
27
Sixtus Ogbuehi
ЦФ
22
Ricardo Grigore
ЦФ
Остались в запасе
1
Quentin Braat
ВР
21
Карлос Помарес
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
27
Алекс Кардеро
АП
5
Alberto del Moral
ЦФ
14
Daniel Paraschiv
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Эльденсе - Реал Ов
2
1
3
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
5
Нарушения
11
12
Офсайды
1
0
Количество передач
314
331
Сейвы
4
3
Точность передач %
78
80
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
7
7
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jose Antonio Sanchez Villalobos, Spain
Стадион:
Estadio Pepico Amat, Alicante
Испания. Сегунда
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Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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