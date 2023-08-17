Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Реал Ов
Картахена
38-летний Касорла уехал из Катара и выбрал новый клуб
17 августа 2023, 09:56
1
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
5 января 2022, 20:03
5
⚡ Повторная жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. «ПСЖ» сыграет с «Реалом», «Атлетико» встретится с «МЮ»
13 декабря 2021, 17:13
30
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
17 февраля 2021, 15:48
0
Лунин: «Я отдаю всего себя, чтобы вернуться в «Реал», но все зависит от тренера и клуба»
27 мая 2020, 10:01
2
38-летний Касорла уехал из Катара и выбрал новый клуб
17 августа 2023, 09:56
1
⚡ Повторная жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. «ПСЖ» сыграет с «Реалом», «Атлетико» встретится с «МЮ»
13 декабря 2021, 17:13
30
Лунин: «Я отдаю всего себя, чтобы вернуться в «Реал», но все зависит от тренера и клуба»
27 мая 2020, 10:01
2
AS: Лунин будет вторым вратарем «Реала» в следующем сезоне
26 апреля 2020, 15:20
1
Лунин – об арендах в «Леганесе» и «Вальядолиде»: «Тренеры, когда меня брали, говорили, что буду играть. Кому верить?»
20 марта 2020, 14:41
3
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
5 января 2022, 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
17 февраля 2021, 15:48
0
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
20 февраля 2020, 15:34
0
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
19 февраля 2020, 23:55
1
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
19 февраля 2019, 21:52
3
Больше новостей
Последние матчи
Все
Реал Ов
Картахена
Испания. Сегунда, 7 тур
Расинг
1 : 2
30.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 7 тур
Реал Ов
1 : 0
29.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 6 тур
Картахена
1 : 2
22.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльденсе
1 : 1
21.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 5 тур
Реал Ов
1 : 0
15.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 7 тур
Реал Ов
1 : 0
29.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльденсе
1 : 1
21.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 5 тур
Реал Ов
1 : 0
15.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
3 : 1
07.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 3 тур
Реал Ов
1 : 3
30.08.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 7 тур
Расинг
1 : 2
30.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 6 тур
Картахена
1 : 2
22.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 5 тур
Реал Ов
1 : 0
15.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 4 тур
Картахена
0 : 1
08.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 3 тур
Эльденсе
1 : 2
01.09.2024
Картахена

Реал Ов - Картахена: обзор матча 15 сентября 2024

Реал Ов
15.09.2024, воскресенье, 17:15
Испания. Сегунда, 5 тур
1 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Картахена
82' С. Коломбатто
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Реал Ов - Картахена
Матч завершен
Замена
Карлос Дотор ️️️️➡️️ Санти Касорла
88'
85'
Замена
Уго Гонсалес ️️️️➡️️ C. Teguia
ГОЛ! 1:0! Сантьяго Коломбатто
Пас отдал Sebas Moyano
82'
80'
Замена
Альфредо Ортуньо ️️️️➡️️ Gastón Valles
75'
Желтая карточка
Дамьян Мусто
73'
Замена
Анди Родригес ️️️️➡️️ Луис Муньос
Замена
Паулино де ла Фуэнте ️️️️➡️️ Ilyas Chaira
73'
Замена
Хайме Сеоане ️️️️➡️️ Кваси Сибо
73'
Желтая карточка
Ilyas Chaira
70'
Желтая карточка
Альваро Лемос
69'
66'
Желтая карточка
Пабло Куньят
Замена
Sebas Moyano ️️️️➡️️ Хессем Хассан
65'
Замена
Daniel Paraschiv ️️️️➡️️ Алемао
65'
Желтая карточка
Дани Кальво
57'
28'
Желтая карточка
Андрия Вукчевич
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Ов
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Рахим Альхассан
ЛЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
2
Альваро Лемос
ПЗ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
6
Кваси Сибо
ЦП
8
Санти Касорла
(К) ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
9
Алемао
ЦФ
16
Ilyas Chaira
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Картахена
1
Пабло Куньят
ВР
12
Андрия Вукчевич
ЛЗ
2
Jorge Moreno
ЦЗ
24
Никола Шипчич
ЦЗ
19
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
18
Дамьян Мусто
(К) ОП
8
Луис Муньос
ОП
6
Серхио Герреро
ЦП
20
Хайро Искьердо
ЛВ
23
C. Teguia
ЦФ
7
Gastón Valles
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Реал Ов
1
Quentin Braat
ВР
21
Карлос Помарес
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
24
Лукас Ахиядо
ПЗ
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
22
Карлос Дотор
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
7
Sebas Moyano
ЦП
27
Алекс Кардеро
АП
5
Alberto del Moral
ЦФ
17
Masca
ЦФ
14
Daniel Paraschiv
ЦФ
Картахена
30
Jhafets Reyes
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
26
Angel Andugar Garcia
ЦЗ
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
28
Jesús Hernández
ЦЗ
17
Анди Родригес
ЦП
27
Carmelo Sánchez
ЦП
34
Уго Гонсалес
ПВ
10
Дани Эскриче
ЦФ
37
Pocho Román
ЦФ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Эскандель
3
Альхассан
15
Луэнго
12
Кальво
2
Лемос
11
Коломбатто
6
Сибо
8
Касорла
23
Хассан
16
9
Алемао
4-2-1-1-2
1
Куньят
19
Агиррегабирия
2
24
Шипчич
12
Вукчевич
18
Мусто
8
Муньос
6
Герреро
20
Искьердо
7
23
16
18
де ла Фуэнте
18
де ла Фуэнте
16
8
Касорла
22
Дотор
22
Дотор
8
Касорла
6
Сибо
20
Сеоане
20
Сеоане
6
Сибо
23
Хассан
7
7
23
Хассан
9
Алемао
14
14
9
Алемао
8
Муньос
17
Родригес
17
Родригес
8
Муньос
23
34
Гонсалес
34
Гонсалес
23
7
9
Ортуньо
9
Ортуньо
7
Остались в запасе
Реал Ов
Картахена
1
Quentin Braat
ВР
21
Карлос Помарес
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
24
Лукас Ахиядо
ПЗ
27
Алекс Кардеро
АП
5
Alberto del Moral
ЦФ
17
Masca
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
30
Jhafets Reyes
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
26
Angel Andugar Garcia
ЦЗ
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
28
Jesús Hernández
ЦЗ
27
Carmelo Sánchez
ЦП
10
Дани Эскриче
ЦФ
37
Pocho Román
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Остались в запасе
1
Quentin Braat
ВР
21
Карлос Помарес
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
24
Лукас Ахиядо
ПЗ
27
Алекс Кардеро
АП
5
Alberto del Moral
ЦФ
17
Masca
ЦФ
Остались в запасе
30
Jhafets Reyes
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
26
Angel Andugar Garcia
ЦЗ
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
28
Jesús Hernández
ЦЗ
27
Carmelo Sánchez
ЦП
10
Дани Эскриче
ЦФ
37
Pocho Román
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Статистика матча Реал Ов - Картахена
3
3
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
71
29
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
0
Нарушения
16
7
Офсайды
2
1
Количество передач
554
236
Сейвы
2
3
Точность передач %
87
66
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
8
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Ruben Avalos Barrera, Spain
Стадион:
Carlos Tartiere, Oviedo
Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+