Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Спортинг
Реал Ов
38-летний Касорла уехал из Катара и выбрал новый клуб
17 августа 2023, 09:56
1
Кубок Испании. Дубль Кавани помог «Валенсии» разгромить «Спортинг» (4:0)
18 января 2023, 23:00
0
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
6 января 2022, 22:10
0
⚡ Повторная жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. «ПСЖ» сыграет с «Реалом», «Атлетико» встретится с «МЮ»
13 декабря 2021, 17:13
30
Лунин: «Я отдаю всего себя, чтобы вернуться в «Реал», но все зависит от тренера и клуба»
27 мая 2020, 10:01
2
Кубок Испании. Дубль Кавани помог «Валенсии» разгромить «Спортинг» (4:0)
18 января 2023, 23:00
0
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
6 января 2022, 22:10
0
Кубок Испании. «Валенсия» проиграла клубу из Сегунды
9 января 2019, 01:31
1
Набабкин вошел в команду недели Лиги Европы
13 апреля 2018, 12:32
11
«Спортинг», выступающий в Сегунде, продал больше абонементов, чем любой российский клуб
12 сентября 2017, 23:09
14
38-летний Касорла уехал из Катара и выбрал новый клуб
17 августа 2023, 09:56
1
⚡ Повторная жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. «ПСЖ» сыграет с «Реалом», «Атлетико» встретится с «МЮ»
13 декабря 2021, 17:13
30
Лунин: «Я отдаю всего себя, чтобы вернуться в «Реал», но все зависит от тренера и клуба»
27 мая 2020, 10:01
2
AS: Лунин будет вторым вратарем «Реала» в следующем сезоне
26 апреля 2020, 15:20
1
Лунин – об арендах в «Леганесе» и «Вальядолиде»: «Тренеры, когда меня брали, говорили, что буду играть. Кому верить?»
20 марта 2020, 14:41
3
Больше новостей
Последние матчи
Все
Спортинг
Реал Ов
Испания. Сегунда, 7 тур
Реал Ов
1 : 0
29.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 7 тур
Спортинг
1 : 0
28.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 6 тур
Тенерифе
1 : 1
22.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльденсе
1 : 1
21.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 5 тур
Реал Ов
1 : 0
15.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 7 тур
Спортинг
1 : 0
28.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 6 тур
Тенерифе
1 : 1
22.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Расинг
1 : 0
14.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
3 : 1
07.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 3 тур
Альмерия
1 : 1
31.08.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 7 тур
Реал Ов
1 : 0
29.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльденсе
1 : 1
21.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 5 тур
Реал Ов
1 : 0
15.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
3 : 1
07.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 3 тур
Реал Ов
1 : 3
30.08.2024
Расинг

Спортинг - Реал Ов: обзор матча 07 сентября 2024

Спортинг
07.09.2024, суббота, 19:30
Испания. Сегунда, 4 тур
3 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Реал Ов
20' Х. Отеро (П)
38' Х. Анхель
76' В. Кампусано
49' I. Chaira
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Спортинг - Реал Ов
Матч завершен
Желтая карточка
Виктор Кампусано
87'
79'
Замена
Daniel Paraschiv ️️️️➡️️ Санти Касорла
ГОЛ! 3:1! Виктор Кампусано
Пас отдал Кевин Васкес
76'
Замена
Виктор Кампусано ️️️️➡️️ Хуан Отеро
75'
Замена
Кевин Васкес ️️️️➡️️ Гилье Росас
75'
75'
Замена
Паулино де ла Фуэнте ️️️️➡️️ Ilyas Chaira
66'
Замена
Хайме Сеоане ️️️️➡️️ Alberto del Moral
Замена
Сесар Гелаберт ️️️️➡️️ Ignacio Mendez
66'
Замена
Дани Кейпо ️️️️➡️️ Jonathan Dubasin
66'
49'
ГОЛ! 2:1! Ilyas Chaira
Пас отдал Алемао
46'
Замена
Хессем Хассан ️️️️➡️️ Sebas Moyano
46'
Замена
Альваро Лемос ️️️️➡️️ Лукас Ахиядо
Желтая карточка
Хосе Анхель
45' +4
45' +2
Желтая карточка
Карлос Помарес
Замена
Начо Мартин ️️️️➡️️ Диего Санчес
42'
ГОЛ! 2:0! Хосе Анхель
38'
Желтая карточка
Гилье Росас
31'
ГОЛ с пенальти! 1:0! Хуан Отеро
20'
17'
Желтая карточка
Давид Костас
Желтая карточка
Эрик Курбело
9'
3'
Желтая карточка
Сантьяго Коломбатто
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
3
Хосе Анхель
(К) ЛЗ
22
Диего Санчес
ЛЗ
23
Эрик Курбело
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
8
Хесус Берналь
ЦП
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
17
Jonathan Dubasin
ЦП
7
Гаспар Кампос
ЛВ
19
Хуан Отеро
ЦФ
10
Ignacio Mendez
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Реал Ов
13
Аарон Эскандель
ВР
21
Карлос Помарес
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
24
Лукас Ахиядо
ПЗ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
7
Sebas Moyano
ЦП
8
Санти Касорла
(К) ЦП
5
Alberto del Moral
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
16
Ilyas Chaira
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
29
Yann Kembo
ЦЗ
4
Робер Пьер
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
26
Iker Martinez
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
6
Начо Мартин
ЦП
18
Сесар Гелаберт
АП
9
Дани Кейпо
ЛВ
5
P. Garcia
ЦФ
11
Виктор Кампусано
ЦФ
34
Esteban Lozano
ЦФ
Реал Ов
1
Quentin Braat
ВР
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
2
Альваро Лемос
ПЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
22
Карлос Дотор
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
27
Алекс Кардеро
АП
23
Хессем Хассан
ПВ
17
Masca
ЦФ
14
Daniel Paraschiv
ЦФ
4-3-1-2
1
Янес
22
Санчес
3
Анхель
23
Курбело
2
Росас
8
Берналь
14
Олаэчеа
17
7
Кампос
10
19
Отеро
4-1-2-3
13
Эскандель
24
Ахиядо
4
Костас
12
Кальво
21
Помарес
11
Коломбатто
7
8
Касорла
16
9
Алемао
5
2
Росас
20
Васкес
20
Васкес
2
Росас
22
Санчес
6
Мартин
6
Мартин
22
Санчес
10
18
Гелаберт
18
Гелаберт
10
17
9
Кейпо
9
Кейпо
17
19
Отеро
11
Кампусано
11
Кампусано
19
Отеро
24
Ахиядо
2
Лемос
2
Лемос
24
Ахиядо
5
20
Сеоане
20
Сеоане
5
16
18
де ла Фуэнте
18
де ла Фуэнте
16
7
23
Хассан
23
Хассан
7
8
Касорла
14
14
8
Касорла
Остались в запасе
Спортинг
Реал Ов
13
Кристиан Жоэль
ВР
29
Yann Kembo
ЦЗ
4
Робер Пьер
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
26
Iker Martinez
ЦЗ
5
P. Garcia
ЦФ
34
Esteban Lozano
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
1
Quentin Braat
ВР
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
22
Карлос Дотор
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
27
Алекс Кардеро
АП
17
Masca
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
29
Yann Kembo
ЦЗ
4
Робер Пьер
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
26
Iker Martinez
ЦЗ
5
P. Garcia
ЦФ
34
Esteban Lozano
ЦФ
Остались в запасе
1
Quentin Braat
ВР
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
22
Карлос Дотор
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
27
Алекс Кардеро
АП
17
Masca
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Спортинг - Реал Ов
4
3
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
32
68
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
1
6
Нарушения
21
10
Офсайды
0
1
Количество передач
243
518
Сейвы
1
4
Точность передач %
74
88
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Manuel Jesus Orellana Cid, Spain
Стадион:
El Molinón, Gijon
Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+