38-летний Касорла уехал из Катара и выбрал новый клуб
Кубок Испании. Дубль Кавани помог «Валенсии» разгромить «Спортинг» (4:0)
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
⚡ Повторная жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. «ПСЖ» сыграет с «Реалом», «Атлетико» встретится с «МЮ»
Лунин: «Я отдаю всего себя, чтобы вернуться в «Реал», но все зависит от тренера и клуба»
Кубок Испании. Дубль Кавани помог «Валенсии» разгромить «Спортинг» (4:0)
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
Кубок Испании. «Валенсия» проиграла клубу из Сегунды
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«Спортинг», выступающий в Сегунде, продал больше абонементов, чем любой российский клуб
38-летний Касорла уехал из Катара и выбрал новый клуб
⚡ Повторная жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. «ПСЖ» сыграет с «Реалом», «Атлетико» встретится с «МЮ»
Лунин: «Я отдаю всего себя, чтобы вернуться в «Реал», но все зависит от тренера и клуба»
AS: Лунин будет вторым вратарем «Реала» в следующем сезоне
Лунин – об арендах в «Леганесе» и «Вальядолиде»: «Тренеры, когда меня брали, говорили, что буду играть. Кому верить?»