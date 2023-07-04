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Картахена
Леванте
В Испании два матча перенесли из-за пожара с человеческими жертвами
23 февраля, 18:50
2
Черышев близок к возвращению в Испанию
4 июля 2023, 18:18
4
Кубок Испании. «Атлетико» выиграл у «Леванте» (2:0) и вышел в четвертьфинал
19 января 2023, 00:49
0
«Реал», «Барселона» и «Атлетико» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании
7 января 2023, 15:56
1
Севикян объяснил свое возвращение в РПЛ после слов, что его приоритет – Европа
7 июля 2022, 09:26
2
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
5 января 2022, 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
17 февраля 2021, 15:48
0
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
20 февраля 2020, 15:34
0
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
19 февраля 2020, 23:55
1
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
19 февраля 2019, 21:52
3
В Испании два матча перенесли из-за пожара с человеческими жертвами
23 февраля, 18:50
2
Черышев близок к возвращению в Испанию
4 июля 2023, 18:18
4
Кубок Испании. «Атлетико» выиграл у «Леванте» (2:0) и вышел в четвертьфинал
19 января 2023, 00:49
0
«Реал», «Барселона» и «Атлетико» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании
7 января 2023, 15:56
1
Севикян объяснил свое возвращение в РПЛ после слов, что его приоритет – Европа
7 июля 2022, 09:26
2
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Последние матчи
Все
Картахена
Леванте
Испания. Сегунда, 7 тур
Расинг
1 : 2
30.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 7 тур
Леванте
4 : 2
29.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 6 тур
Картахена
1 : 2
22.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 6 тур
Сарагоса
2 : 1
21.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 5 тур
Реал Ов
1 : 0
15.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 7 тур
Расинг
1 : 2
30.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 6 тур
Картахена
1 : 2
22.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 5 тур
Реал Ов
1 : 0
15.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 4 тур
Картахена
0 : 1
08.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 3 тур
Эльденсе
1 : 2
01.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 7 тур
Леванте
4 : 2
29.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 6 тур
Сарагоса
2 : 1
21.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 5 тур
Леванте
3 : 1
14.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 4 тур
Картахена
0 : 1
08.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 3 тур
Эйбар
2 : 2
02.09.2024
Леванте

Картахена - Леванте: обзор матча 08 сентября 2024

Картахена
08.09.2024, воскресенье, 17:15
Испания. Сегунда, 4 тур
0 : 1
Матч завершен
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Леванте
28' Х. Луис Моралес
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Картахена - Леванте
Матч завершен
90'
Замена
Óscar Clemente ️️️️➡️️ Рохер Бругу
84'
Замена
Анхель Алгобия ️️️️➡️️ Пабло Мартинес
84'
Замена
Carlos Espí ️️️️➡️️ Карлос Альварес
78'
Желтая карточка
Карлос Альварес
Замена
Уго Гонсалес ️️️️➡️️ C. Teguia
77'
Замена
Луис Муньос ️️️️➡️️ Анди Родригес
77'
66'
Замена
Висенте Иборра ️️️️➡️️ Серхио Лосано
66'
Замена
Иван Ромеро ️️️️➡️️ Хосе Луис Моралес
Замена
Альфредо Ортуньо ️️️️➡️️ Хайро Искьердо
63'
Замена
Jorge Moreno ️️️️➡️️ Кико
52'
28'
ГОЛ! 0:1! Хосе Луис Моралес
Пас отдал Карлос Альварес
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Картахена
40
Тони Фуидиас
ВР
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
4
Педро Алкала
(К) ЦЗ
19
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
17
Анди Родригес
ЦП
6
Серхио Герреро
ЦП
20
Хайро Искьердо
ЛВ
10
Дани Эскриче
ЦФ
7
Gastón Valles
ЦФ
23
C. Teguia
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Леванте
1
Андрес
ВР
16
Диего Пампин
ЦЗ
14
Jorge Cabello
ЦЗ
5
Унаи Эльхесабаль
ЦЗ
23
Пабло Мартинес
(К) ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
20
Ориоль Рей
ЦП
24
Карлос Альварес
АП
2
Андрес Гарсия
ЛВ
7
Рохер Бругу
ПВ
11
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Картахена
35
Nono
ВР
2
Jorge Moreno
ЦЗ
26
Angel Andugar Garcia
ЦЗ
8
Луис Муньос
ОП
18
Дамьян Мусто
ОП
27
Carmelo Sánchez
ЦП
34
Уго Гонсалес
ПВ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
37
Pocho Román
ЦФ
Леванте
32
Алехандро Примо
ВР
29
Marcos Navarro
ЦЗ
26
David Sellés
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
8
Анхель Алгобия
ЦП
17
Óscar Clemente
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Иван Ромеро
ЦФ
38
Carlos Espí
ЦФ
4-2-1-3
40
Фуидиас
3
22
Кико
4
Алкала
19
Агиррегабирия
17
Родригес
6
Герреро
20
Искьердо
23
7
10
Эскриче
3-3-3-1
1
Андрес
16
Пампин
14
5
Эльхесабаль
23
Мартинес
21
Лосано
20
Рей
7
Бругу
24
Альварес
2
Гарсия
11
Моралес
22
Кико
2
2
22
Кико
17
Родригес
8
Муньос
8
Муньос
17
Родригес
23
34
Гонсалес
34
Гонсалес
23
20
Искьердо
9
Ортуньо
9
Ортуньо
20
Искьердо
23
Мартинес
8
Алгобия
8
Алгобия
23
Мартинес
7
Бругу
17
17
7
Бругу
21
Лосано
10
Иборра
10
Иборра
21
Лосано
11
Моралес
9
Ромеро
9
Ромеро
11
Моралес
24
Альварес
38
38
24
Альварес
Остались в запасе
Картахена
Леванте
35
Nono
ВР
26
Angel Andugar Garcia
ЦЗ
18
Дамьян Мусто
ОП
27
Carmelo Sánchez
ЦП
37
Pocho Román
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
32
Алехандро Примо
ВР
29
Marcos Navarro
ЦЗ
26
David Sellés
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
35
Nono
ВР
26
Angel Andugar Garcia
ЦЗ
18
Дамьян Мусто
ОП
27
Carmelo Sánchez
ЦП
37
Pocho Román
ЦФ
Остались в запасе
32
Алехандро Примо
ВР
29
Marcos Navarro
ЦЗ
26
David Sellés
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Картахена - Леванте
1
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
48
52
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
8
12
Офсайды
5
2
Количество передач
426
465
Сейвы
7
3
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Manuel Angel Perez Hernandez, Spain
Стадион:
Cartagonova, Cartagena
Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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