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Реал Ов
Расинг
«Химки» подписали экс-игрока «Реала»
31 июля, 13:40
1
«Химки» подпишут экс-игрока второй команды «Реала» и защитника сборной Панамы
18 июля, 13:18
2
38-летний Касорла уехал из Катара и выбрал новый клуб
17 августа 2023, 09:56
1
«Барселона» купила за 5 миллионов 18-летнего Торре из «Расинга»
5 марта 2022, 08:33
0
⚡ Повторная жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. «ПСЖ» сыграет с «Реалом», «Атлетико» встретится с «МЮ»
13 декабря 2021, 17:13
30
38-летний Касорла уехал из Катара и выбрал новый клуб
17 августа 2023, 09:56
1
⚡ Повторная жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. «ПСЖ» сыграет с «Реалом», «Атлетико» встретится с «МЮ»
13 декабря 2021, 17:13
30
Лунин: «Я отдаю всего себя, чтобы вернуться в «Реал», но все зависит от тренера и клуба»
27 мая 2020, 10:01
2
AS: Лунин будет вторым вратарем «Реала» в следующем сезоне
26 апреля 2020, 15:20
1
Лунин – об арендах в «Леганесе» и «Вальядолиде»: «Тренеры, когда меня брали, говорили, что буду играть. Кому верить?»
20 марта 2020, 14:41
3
«Химки» подписали экс-игрока «Реала»
31 июля, 13:40
1
«Химки» подпишут экс-игрока второй команды «Реала» и защитника сборной Панамы
18 июля, 13:18
2
«Барселона» купила за 5 миллионов 18-летнего Торре из «Расинга»
5 марта 2022, 08:33
0
Marca: Лука Зидан будет выступать за сборную Алжира
25 апреля 2020, 00:59
3
Лука Зидан: «Уход из «Реала» пойдет мне на пользу»
12 июля 2019, 09:18
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Реал Ов
Расинг
Испания. Сегунда, 7 тур
Расинг
1 : 2
30.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 7 тур
Реал Ов
1 : 0
29.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 6 тур
Кастельон
0 : 1
22.09.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльденсе
1 : 1
21.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 5 тур
Реал Ов
1 : 0
15.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 7 тур
Реал Ов
1 : 0
29.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльденсе
1 : 1
21.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 5 тур
Реал Ов
1 : 0
15.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
3 : 1
07.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 3 тур
Реал Ов
1 : 3
30.08.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 7 тур
Расинг
1 : 2
30.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 6 тур
Кастельон
0 : 1
22.09.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Расинг
1 : 0
14.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 4 тур
Тенерифе
0 : 1
06.09.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 3 тур
Реал Ов
1 : 3
30.08.2024
Расинг

Реал Ов - Расинг: обзор матча 30 августа 2024

Реал Ов
30.08.2024, пятница, 22:30
Испания. Сегунда, 3 тур
1 : 3
Матч завершен
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Расинг
12' I. Chaira
26' А. Мартин
27' А. Мартин
75' К. Мишелен
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Реал Ов - Расинг
Матч завершен
85'
Замена
Marco Sangalli ️️️️➡️️ Клеман Мишелен
81'
Желтая карточка
Хон Каррикабуру
Желтая карточка
Давид Костас
81'
75'
ГОЛ! 1:3! Клеман Мишелен
Пас отдал Suleiman Camara
74'
Замена
Хави Кастро ️️️️➡️️ Ману Эрнандо
74'
Замена
Suleiman Camara ️️️️➡️️ Андрес Мартин
Замена
Паулино де ла Фуэнте ️️️️➡️️ Ilyas Chaira
71'
Замена
Masca ️️️️➡️️ Санти Касорла
60'
60'
Замена
Хон Каррикабуру ️️️️➡️️ Хуан Карлос Арана
60'
Замена
Íñigo Sáinz-Maza ️️️️➡️️ Пабло Родригес
Замена
Сантьяго Коломбатто ️️️️➡️️ Sebas Moyano
46'
Замена
Карлос Дотор ️️️️➡️️ Alberto del Moral
46'
Замена
Лукас Ахиядо ️️️️➡️️ Ойер Луэнго
46'
Желтая карточка
Санти Касорла
43'
27'
ГОЛ! 1:2! Андрес Мартин
Пас отдал Ариц Альдасоро
26'
ГОЛ! 1:1! Андрес Мартин
Пас отдал Пабло Родригес
ГОЛ! 1:0! Ilyas Chaira
Пас отдал Санти Касорла
12'
9'
Желтая карточка
Хуан Карлос Арана
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Ов
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Рахим Альхассан
ЛЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
8
Санти Касорла
(К) ЦП
7
Sebas Moyano
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
16
Ilyas Chaira
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
5
Alberto del Moral
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Расинг
13
Хокин Эскьета
ВР
24
Франсиско Монтеро
ЦЗ
18
Ману Эрнандо
ЦЗ
3
Сауль Гарсия
ЦЗ
17
Клеман Мишелен
ПЗ
21
Унаи Венцедор
ЦП
8
Ариц Альдасоро
(К) ЦП
10
Иньиго Висенте
ЛВ
11
Андрес Мартин
ЦФ
9
Хуан Карлос Арана
ЦФ
22
Пабло Родригес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Реал Ов
1
Quentin Braat
ВР
21
Карлос Помарес
ЛЗ
2
Альваро Лемос
ПЗ
24
Лукас Ахиядо
ПЗ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
22
Карлос Дотор
ЦП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
27
Алекс Кардеро
АП
14
Daniel Paraschiv
ЦФ
17
Masca
ЦФ
Расинг
1
Микель Парера
ВР
5
Хави Кастро
ЦЗ
28
Marco Carrascal
ЦЗ
40
Mario Garcia
ЦЗ
15
Marco Sangalli
ЦП
20
Suleiman Camara
ЦП
6
Íñigo Sáinz-Maza
ЦП
12
Магуэтт Гуйе
АП
7
Лаго Жуниор
ЛВ
4
P. Moreno
ЦФ
19
Хон Каррикабуру
ЦФ
4-2-1-3
13
Эскандель
3
Альхассан
4
Костас
15
Луэнго
12
Кальво
8
Касорла
7
23
Хассан
5
9
Алемао
16
4-2-1-3
13
Эскьета
17
Мишелен
18
Эрнандо
3
Гарсия
24
Монтеро
21
Венцедор
8
Альдасоро
10
Висенте
22
Родригес
9
Арана
11
Мартин
15
Луэнго
24
Ахиядо
24
Ахиядо
15
Луэнго
7
11
Коломбатто
11
Коломбатто
7
5
22
Дотор
22
Дотор
5
16
18
де ла Фуэнте
18
де ла Фуэнте
16
8
Касорла
17
17
8
Касорла
18
Эрнандо
5
Кастро
5
Кастро
18
Эрнандо
17
Мишелен
15
15
17
Мишелен
11
Мартин
20
20
11
Мартин
22
Родригес
6
6
22
Родригес
9
Арана
19
Каррикабуру
19
Каррикабуру
9
Арана
Остались в запасе
Реал Ов
Расинг
1
Quentin Braat
ВР
21
Карлос Помарес
ЛЗ
2
Альваро Лемос
ПЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
27
Алекс Кардеро
АП
14
Daniel Paraschiv
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
1
Микель Парера
ВР
28
Marco Carrascal
ЦЗ
40
Mario Garcia
ЦЗ
12
Магуэтт Гуйе
АП
7
Лаго Жуниор
ЛВ
4
P. Moreno
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Остались в запасе
1
Quentin Braat
ВР
21
Карлос Помарес
ЛЗ
2
Альваро Лемос
ПЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
27
Алекс Кардеро
АП
14
Daniel Paraschiv
ЦФ
Остались в запасе
1
Микель Парера
ВР
28
Marco Carrascal
ЦЗ
40
Mario Garcia
ЦЗ
12
Магуэтт Гуйе
АП
7
Лаго Жуниор
ЛВ
4
P. Moreno
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Статистика матча Реал Ов - Расинг
2
2
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
64
36
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
10
23
Офсайды
1
2
Количество передач
530
299
Сейвы
2
1
Точность передач %
85
74
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Eder Mallo Fernandez, Spain
Стадион:
Carlos Tartiere, Oviedo
Испания. Сегунда
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Текущие
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Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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