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Кастельон
Реал Ов
Российский вингер Иосифов сменил клуб в Европе
11 августа, 17:00
9
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
19 января, 22:39
3
38-летний Касорла уехал из Катара и выбрал новый клуб
17 августа 2023, 09:56
1
⚡ Повторная жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. «ПСЖ» сыграет с «Реалом», «Атлетико» встретится с «МЮ»
13 декабря 2021, 17:13
30
Лунин: «Я отдаю всего себя, чтобы вернуться в «Реал», но все зависит от тренера и клуба»
27 мая 2020, 10:01
2
Российский вингер Иосифов сменил клуб в Европе
11 августа, 17:00
9
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
19 января, 22:39
3
38-летний Касорла уехал из Катара и выбрал новый клуб
17 августа 2023, 09:56
1
⚡ Повторная жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. «ПСЖ» сыграет с «Реалом», «Атлетико» встретится с «МЮ»
13 декабря 2021, 17:13
30
Лунин: «Я отдаю всего себя, чтобы вернуться в «Реал», но все зависит от тренера и клуба»
27 мая 2020, 10:01
2
AS: Лунин будет вторым вратарем «Реала» в следующем сезоне
26 апреля 2020, 15:20
1
Лунин – об арендах в «Леганесе» и «Вальядолиде»: «Тренеры, когда меня брали, говорили, что буду играть. Кому верить?»
20 марта 2020, 14:41
3
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Последние матчи
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Кастельон
Реал Ов
Испания. Сегунда, 7 тур
Реал Ов
1 : 0
29.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 7 тур
Кастельон
2 : 1
29.09.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 6 тур
Кастельон
0 : 1
22.09.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльденсе
1 : 1
21.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 5 тур
Альмерия
2 : 5
16.09.2024
Кастельон
Испания. Сегунда, 7 тур
Кастельон
2 : 1
29.09.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 6 тур
Кастельон
0 : 1
22.09.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Альмерия
2 : 5
16.09.2024
Кастельон
Испания. Сегунда, 4 тур
Кастельон
1 : 3
09.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 3 тур
Бургос
0 : 2
01.09.2024
Кастельон
Испания. Сегунда, 7 тур
Реал Ов
1 : 0
29.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльденсе
1 : 1
21.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 5 тур
Реал Ов
1 : 0
15.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
3 : 1
07.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 3 тур
Реал Ов
1 : 3
30.08.2024
Расинг

Кастельон - Реал Ов: обзор матча 25 августа 2024

Кастельон
25.08.2024, воскресенье, 22:30
Испания. Сегунда, 2 тур
0 : 0
Матч завершен
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Реал Ов
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Кастельон - Реал Ов
Матч завершен
90'
Желтая карточка
Паулино де ла Фуэнте
83'
Замена
Давид Костас ️️️️➡️️ Кваси Сибо
83'
Замена
Daniel Paraschiv ️️️️➡️️ Алемао
75'
Замена
Паулино де ла Фуэнте ️️️️➡️️ Sebas Moyano
Замена
Исраэль Суэро ️️️️➡️️ Матс Сентьенс
69'
Замена
Томас ван дер Белт ️️️️➡️️ Oscar Gil
69'
62'
Замена
Masca ️️️️➡️️ Хессем Хассан
62'
Замена
Санти Касорла ️️️️➡️️ Карлос Дотор
57'
Желтая карточка
Кваси Сибо
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кастельон
1
Gonzalo Crettaz
ВР
14
Oscar Gil
(К) ЦЗ
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
33
J. Vertrouwd
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
10
Рауль Санчес
ЛВ
9
Jesús de Miguel
ЦФ
7
Sergio Moyita
ЦФ
11
Douglas Aurélio
ЦФ
8
Kenneth Obinna Mamah
ЦФ
5
A. Jimenez
ЦФ
Реал Ов
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Рахим Альхассан
ЛЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
12
Дани Кальво
(К) ЦЗ
24
Лукас Ахиядо
ПЗ
6
Кваси Сибо
ЦП
7
Sebas Moyano
ЦП
22
Карлос Дотор
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
9
Алемао
ЦФ
5
Alberto del Moral
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Кастельон
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
27
José Albert
ЦЗ
29
Santi Borikó
ЦЗ
6
Томас ван дер Белт
ОП
19
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
23
Josep Calavera
ЦП
26
Iker Punzano
ЦП
4
Исраэль Суэро
АП
16
Brian Cipenga
ЦФ
21
Álex Calatrava
ЦФ
46
Pere Marco
ЦФ
30
Brian Schwake
ЦФ
Реал Ов
1
Quentin Braat
ВР
21
Карлос Помарес
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
2
Альваро Лемос
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
27
Алекс Кардеро
АП
10
Борха Санчес
ЛВ
14
Daniel Paraschiv
ЦФ
17
Masca
ЦФ
3-1-1-5
1
14
22
Хирино
33
20
Сентьенс
10
Санчес
7
5
8
11
9
4-3-1-2
13
Эскандель
24
Ахиядо
15
Луэнго
12
Кальво
3
Альхассан
6
Сибо
7
22
Дотор
23
Хассан
5
9
Алемао
14
6
ван дер Белт
6
ван дер Белт
14
20
Сентьенс
4
Суэро
4
Суэро
20
Сентьенс
6
Сибо
4
Костас
4
Костас
6
Сибо
22
Дотор
8
Касорла
8
Касорла
22
Дотор
7
18
де ла Фуэнте
18
де ла Фуэнте
7
9
Алемао
14
14
9
Алемао
23
Хассан
17
17
23
Хассан
Остались в запасе
Кастельон
Реал Ов
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
27
José Albert
ЦЗ
29
Santi Borikó
ЦЗ
19
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
23
Josep Calavera
ЦП
26
Iker Punzano
ЦП
16
Brian Cipenga
ЦФ
21
Álex Calatrava
ЦФ
46
Pere Marco
ЦФ
30
Brian Schwake
ЦФ
1
Quentin Braat
ВР
21
Карлос Помарес
ЛЗ
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
2
Альваро Лемос
ПЗ
27
Алекс Кардеро
АП
10
Борха Санчес
ЛВ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
27
José Albert
ЦЗ
29
Santi Borikó
ЦЗ
19
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
23
Josep Calavera
ЦП
26
Iker Punzano
ЦП
16
Brian Cipenga
ЦФ
21
Álex Calatrava
ЦФ
46
Pere Marco
ЦФ
30
Brian Schwake
ЦФ
Остались в запасе
1
Quentin Braat
ВР
21
Карлос Помарес
ЛЗ
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
2
Альваро Лемос
ПЗ
27
Алекс Кардеро
АП
10
Борха Санчес
ЛВ
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Кастельон - Реал Ов
2
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
59
41
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
10
3
Нарушения
12
14
Офсайды
5
0
Количество передач
441
306
Сейвы
0
5
Точность передач %
78
69
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jon Ander Gonzalez Esteban, Spain
Стадион:
Estadio Municipal Castalia, Castellon
Испания. Сегунда
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Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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