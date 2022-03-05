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Расинг
Альмерия
«Локомотив» купил участника ЧМ-2022 Монтеса
12 сентября, 12:05
2
Стало известно, когда «Локомотив» оформит покупку участника ЧМ-2022
11 сентября, 16:08
2
Финансовые подробности перехода Монтеса в «Локомотив»
4 сентября, 21:34
0
«Локомотив» заплатит 8 миллионов за участника ЧМ-2022
4 сентября, 19:19
3
«Химки» подписали экс-игрока «Реала»
31 июля, 13:40
1
«Химки» подписали экс-игрока «Реала»
31 июля, 13:40
1
«Химки» подпишут экс-игрока второй команды «Реала» и защитника сборной Панамы
18 июля, 13:18
2
«Барселона» купила за 5 миллионов 18-летнего Торре из «Расинга»
5 марта 2022, 08:33
0
Marca: Лука Зидан будет выступать за сборную Алжира
25 апреля 2020, 00:59
3
Лука Зидан: «Уход из «Реала» пойдет мне на пользу»
12 июля 2019, 09:18
1
«Локомотив» купил участника ЧМ-2022 Монтеса
12 сентября, 12:05
2
Стало известно, когда «Локомотив» оформит покупку участника ЧМ-2022
11 сентября, 16:08
2
Финансовые подробности перехода Монтеса в «Локомотив»
4 сентября, 21:34
0
«Локомотив» заплатит 8 миллионов за участника ЧМ-2022
4 сентября, 19:19
3
«Спартак» может приобрести полузащитника из чемпионата Испании
15 июля, 03:53
9
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Последние матчи
Все
Расинг
Альмерия
Испания. Сегунда, 7 тур
Расинг
1 : 2
30.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 7 тур
Леванте
4 : 2
29.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 6 тур
Альмерия
2 : 2
22.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 6 тур
Кастельон
0 : 1
22.09.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Альмерия
2 : 5
16.09.2024
Кастельон
Испания. Сегунда, 7 тур
Расинг
1 : 2
30.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 6 тур
Кастельон
0 : 1
22.09.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Расинг
1 : 0
14.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 4 тур
Тенерифе
0 : 1
06.09.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 3 тур
Реал Ов
1 : 3
30.08.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 7 тур
Леванте
4 : 2
29.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 6 тур
Альмерия
2 : 2
22.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 5 тур
Альмерия
2 : 5
16.09.2024
Кастельон
Испания. Сегунда, 4 тур
Эльденсе
1 : 0
08.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 3 тур
Альмерия
1 : 1
31.08.2024
Спортинг

Расинг - Альмерия: обзор матча 18 августа 2024

Расинг
18.08.2024, воскресенье, 18:00
Испания. Сегунда, 1 тур
2 : 2
Матч завершен
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Альмерия
7' А. Мартин (П)
31' Х. Карлос Арана
65' Л. Рамазани
71' Л. Суарес (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Расинг - Альмерия
Матч завершен
90' +1
Желтая карточка
Лукас Робертоне
Замена
Marco Sangalli ️️️️➡️️ Клеман Мишелен
88'
83'
Замена
Иддрису Баба ️️️️➡️️ Гонсало Мелеро
76'
Замена
Бруну Ланга ️️️️➡️️ Алехандро Сентельес
Замена
Suleiman Camara ️️️️➡️️ Хуан Карлос Арана
74'
Замена
Лаго Жуниор ️️️️➡️️ Андрес Мартин
73'
71'
ГОЛ с пенальти! 2:2! Луис Суарес
65'
ГОЛ! 2:1! Ларджи Рамазани
62'
Замена
Серхио Аррибас ️️️️➡️️ Арнау Пучмаль
Замена
Хон Каррикабуру ️️️️➡️️ Пабло Родригес
60'
46'
Замена
Дьон Лопи ️️️️➡️️ Лео Баптистао
46'
Замена
Марк Пубиль ️️️️➡️️ Сесар Монтес
Замена
Íñigo Sáinz-Maza ️️️️➡️️ Ариц Альдасоро
46'
Желтая карточка
Ариц Альдасоро
45' +6
Желтая карточка
Унаи Венцедор
45' +4
Желтая карточка
Иньиго Висенте
40'
ГОЛ! 2:0! Хуан Карлос Арана
Пас отдал Иньиго Висенте
31'
22'
Желтая карточка
Эдгар Гонсалес
ГОЛ с пенальти! 1:0! Андрес Мартин
7'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
13
Хокин Эскьета
ВР
24
Франсиско Монтеро
ЦЗ
3
Сауль Гарсия
ЦЗ
18
Ману Эрнандо
ЦЗ
17
Клеман Мишелен
ПЗ
21
Унаи Венцедор
ЦП
8
Ариц Альдасоро
(К) ЦП
10
Иньиго Висенте
ЛВ
22
Пабло Родригес
ЦФ
9
Хуан Карлос Арана
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Альмерия
1
Луиш Максимиану
ВР
4
Кайки
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
3
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
5
Лукас Робертоне
(К) ЦП
8
Гонсало Мелеро
ЦП
2
Арнау Пучмаль
ЦП
17
Ларджи Рамазани
ЛВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Расинг
1
Микель Парера
ВР
40
Mario Garcia
ЦЗ
32
Jorge Salinas
ЦЗ
28
Marco Carrascal
ЦЗ
5
Хави Кастро
ЦЗ
15
Marco Sangalli
ЦП
6
Íñigo Sáinz-Maza
ЦП
20
Suleiman Camara
ЦП
7
Лаго Жуниор
ЛВ
4
P. Moreno
ЦФ
19
Хон Каррикабуру
ЦФ
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
24
Бруну Ланга
ЛЗ
21
Чуми
ЦЗ
16
Александар Радованович
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
17
Алехандро Посо
ПЗ
6
Дьон Лопи
ОП
15
Иддрису Баба
ЦП
26
Маркос Пенья
ЦП
11
Серхио Аррибас
ПВ
28
Рашад Феттал
ЦФ
19
Марко Милованович
ЦФ
4-2-1-3
13
Эскьета
24
Монтеро
3
Гарсия
18
Эрнандо
17
Мишелен
21
Венцедор
8
Альдасоро
10
Висенте
11
Мартин
9
Арана
22
Родригес
4-3-1-2
1
Максимиану
23
Монтес
20
Сентельес
3
Гонсалес
4
Кайки
5
Робертоне
8
Мелеро
2
Пучмаль
17
Рамазани
9
Суарес
12
Баптистао
17
Мишелен
15
15
17
Мишелен
8
Альдасоро
6
6
8
Альдасоро
9
Арана
20
20
9
Арана
11
Мартин
7
Лаго Жуниор
7
Лаго Жуниор
11
Мартин
22
Родригес
19
Каррикабуру
19
Каррикабуру
22
Родригес
20
Сентельес
24
Ланга
24
Ланга
20
Сентельес
23
Монтес
18
Пубиль
18
Пубиль
23
Монтес
12
Баптистао
6
Лопи
6
Лопи
12
Баптистао
8
Мелеро
15
Баба
15
Баба
8
Мелеро
2
Пучмаль
11
Аррибас
11
Аррибас
2
Пучмаль
Остались в запасе
Расинг
Альмерия
1
Микель Парера
ВР
40
Mario Garcia
ЦЗ
32
Jorge Salinas
ЦЗ
28
Marco Carrascal
ЦЗ
5
Хави Кастро
ЦЗ
4
P. Moreno
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
13
Фернандо Мартинес
ВР
21
Чуми
ЦЗ
16
Александар Радованович
ЦЗ
17
Алехандро Посо
ПЗ
26
Маркос Пенья
ЦП
28
Рашад Феттал
ЦФ
19
Марко Милованович
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
1
Микель Парера
ВР
40
Mario Garcia
ЦЗ
32
Jorge Salinas
ЦЗ
28
Marco Carrascal
ЦЗ
5
Хави Кастро
ЦЗ
4
P. Moreno
ЦФ
Остались в запасе
13
Фернандо Мартинес
ВР
21
Чуми
ЦЗ
16
Александар Радованович
ЦЗ
17
Алехандро Посо
ПЗ
26
Маркос Пенья
ЦП
28
Рашад Феттал
ЦФ
19
Марко Милованович
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Расинг - Альмерия
3
2
Всего ударов по воротам
12
20
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
38
62
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
16
15
Офсайды
4
0
Количество передач
309
503
Сейвы
6
2
Точность передач %
67
82
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
11
14
Удары из-за пределов штрафной
1
6
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Информация о матче
Главный судья:
Alvaro Moreno Aragon, Spain
Стадион:
El Sardinero, Santander
Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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