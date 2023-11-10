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Депортиво
Реал Ов
Впервые в истории Испании один клуб собрал трофеи всех трех высших дивизионов
9 июня, 22:01
4
Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo
10 ноября 2023, 12:12
3
38-летний Касорла уехал из Катара и выбрал новый клуб
17 августа 2023, 09:56
1
«Барселона» повторила рекорд Примеры 29-летней давности
29 мая 2023, 09:09
0
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
29 мая 2023, 01:45
0
Впервые в истории Испании один клуб собрал трофеи всех трех высших дивизионов
9 июня, 22:01
4
Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo
10 ноября 2023, 12:12
3
«Барселона» повторила рекорд Примеры 29-летней давности
29 мая 2023, 09:09
0
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
29 мая 2023, 01:45
0
«Барселона» побила рекорд «Атлетико» и «Депортиво»
13 марта 2023, 09:27
2
38-летний Касорла уехал из Катара и выбрал новый клуб
17 августа 2023, 09:56
1
⚡ Повторная жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. «ПСЖ» сыграет с «Реалом», «Атлетико» встретится с «МЮ»
13 декабря 2021, 17:13
30
Лунин: «Я отдаю всего себя, чтобы вернуться в «Реал», но все зависит от тренера и клуба»
27 мая 2020, 10:01
2
AS: Лунин будет вторым вратарем «Реала» в следующем сезоне
26 апреля 2020, 15:20
1
Лунин – об арендах в «Леганесе» и «Вальядолиде»: «Тренеры, когда меня брали, говорили, что буду играть. Кому верить?»
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3
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Депортиво
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Испания. Сегунда, 7 тур
Реал Ов
1 : 0
29.09.2024
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Испания. Сегунда, 7 тур
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2 : 5
27.09.2024
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Испания. Сегунда, 6 тур
Депортиво
0 : 2
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1 : 1
21.09.2024
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Реал Ов
1 : 0
15.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 7 тур
Альбасете
2 : 5
27.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 6 тур
Депортиво
0 : 2
21.09.2024
Бургос
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Кордоба
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1 : 0
29.09.2024
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Испания. Сегунда, 6 тур
Эльденсе
1 : 1
21.09.2024
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Испания. Сегунда, 5 тур
Реал Ов
1 : 0
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Реал Ов
Испания. Сегунда, 3 тур
Реал Ов
1 : 3
30.08.2024
Расинг

Депортиво - Реал Ов: обзор матча 17 августа 2024

Депортиво
17.08.2024, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 1 тур
0 : 1
Матч завершен
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Реал Ов
5' A. del Moral
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Депортиво - Реал Ов
Матч завершен
Замена
Уго Рама ️️️️➡️️ Хосе Анхель Хурадо
86'
82'
Замена
Daniel Paraschiv ️️️️➡️️ Алемао
61'
Замена
Хессем Хассан ️️️️➡️️ Паулино де ла Фуэнте
61'
Замена
Санти Касорла ️️️️➡️️ Карлос Дотор
51'
Желтая карточка
Лукас Ахиядо
46'
Замена
Лукас Ахиядо ️️️️➡️️ Альваро Лемос
Желтая карточка
Марио Сориано
31'
Желтая карточка
Хосе Анхель Хурадо
31'
30'
Желтая карточка
Кваси Сибо
25'
Желтая карточка
Карлос Дотор
Желтая карточка
Пабло Мартинес
22'
5'
ГОЛ! 0:1! Alberto del Moral
Пас отдал Паулино де ла Фуэнте
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Germán Parreño
ВР
4
Пабло Мартинес
ЦЗ
15
Pablo Vázquez
ЦЗ
6
Алейш Петха
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
21
Марио Сориано
ЦП
10
Peke
ЦП
20
Хосе Анхель Хурадо
ЦП
8
Diego Villares
ЦП
17
Raul Alcaina
ЦП
28
Лукас
(К) ЦФ
Реал Ов
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Рахим Альхассан
ЛЗ
12
Дани Кальво
(К) ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
2
Альваро Лемос
ПЗ
6
Кваси Сибо
ЦП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
7
Sebas Moyano
ЦП
22
Карлос Дотор
ЦП
9
Алемао
ЦФ
5
Alberto del Moral
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Депортиво
25
Элтон Лейте
ВР
13
Eric Puerto
ВР
5
Dani Barcia
ЦЗ
31
Pablo García
ЦЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
27
Rubén Lopez
ЦП
22
Уго Рама
АП
24
Luis Rodriguez
ЦФ
11
David Álvarez
ЦФ
9
Барберо
ЦФ
19
J. Sanchez
ЦФ
Реал Ов
1
Quentin Braat
ВР
21
Карлос Помарес
ЛЗ
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
24
Лукас Ахиядо
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
27
Алекс Кардеро
АП
10
Борха Санчес
ЛВ
23
Хессем Хассан
ПВ
14
Daniel Paraschiv
ЦФ
17
Masca
ЦФ
4-5-1
1
6
Петха
4
Мартинес
15
23
Наварро
10
20
Хурадо
8
17
21
Сориано
28
Лукас
4-4-2
13
Эскандель
2
Лемос
12
Кальво
4
Костас
3
Альхассан
18
де ла Фуэнте
7
22
Дотор
6
Сибо
5
9
Алемао
20
Хурадо
22
Рама
22
Рама
20
Хурадо
2
Лемос
24
Ахиядо
24
Ахиядо
2
Лемос
22
Дотор
8
Касорла
8
Касорла
22
Дотор
18
де ла Фуэнте
23
Хассан
23
Хассан
18
де ла Фуэнте
9
Алемао
14
14
9
Алемао
Остались в запасе
Депортиво
Реал Ов
25
Элтон Лейте
ВР
13
Eric Puerto
ВР
5
Dani Barcia
ЦЗ
31
Pablo García
ЦЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
27
Rubén Lopez
ЦП
24
Luis Rodriguez
ЦФ
11
David Álvarez
ЦФ
9
Барберо
ЦФ
19
J. Sanchez
ЦФ
1
Quentin Braat
ВР
21
Карлос Помарес
ЛЗ
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
27
Алекс Кардеро
АП
10
Борха Санчес
ЛВ
17
Masca
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
25
Элтон Лейте
ВР
13
Eric Puerto
ВР
5
Dani Barcia
ЦЗ
31
Pablo García
ЦЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
27
Rubén Lopez
ЦП
24
Luis Rodriguez
ЦФ
11
David Álvarez
ЦФ
9
Барберо
ЦФ
19
J. Sanchez
ЦФ
Остались в запасе
1
Quentin Braat
ВР
21
Карлос Помарес
ЛЗ
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
27
Алекс Кардеро
АП
10
Борха Санчес
ЛВ
17
Masca
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Депортиво - Реал Ов
3
3
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
64
36
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
5
Нарушения
12
20
Офсайды
1
1
Количество передач
522
299
Сейвы
3
7
Точность передач %
85
72
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
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Информация о матче
Главный судья:
Salvador Lax Franco, Spain
Стадион:
Estadio Riazor, La Coruña
Испания. Сегунда
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Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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