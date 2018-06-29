Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
«Спартак» отдал Тавареша в аренду
Суд вынес приговор Джерому Боатенгу, обвинявшемуся в причинении телесных повреждений девушке
Джером Боатенг нашел новый клуб
«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
Лига Европы. «Милан» не смог поразить ворота АЕКа, хорватская «Риека» справилась с «Аустрией»
Лига Европы. «Милан» вырвал победу у «Риеки», АЕК и «Аустрия» сыграли вничью
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
«Спартак» отдал Тавареша в аренду
Суд вынес приговор Джерому Боатенгу, обвинявшемуся в причинении телесных повреждений девушке
Джером Боатенг нашел новый клуб