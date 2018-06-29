Прогноз на точный счет матча «Штурм» – «Брюгге», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года
Лига чемпионов. «Барса» проиграла «Монако», волевая победа «Атлетико», ничья «Арсенала» и «Аталанты»
«Брест» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
«Брест» – «Штурм»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 19 сентября
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
Прогноз на точный счет матча «Штурм» – «Брюгге», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года
Лига чемпионов. «Барса» проиграла «Монако», волевая победа «Атлетико», ничья «Арсенала» и «Аталанты»
«Брест» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
«Брест» – «Штурм»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 19 сентября
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
Лига Европы. «Милан» не смог поразить ворота АЕКа, хорватская «Риека» справилась с «Аустрией»
Лига Европы. «Милан» вырвал победу у «Риеки», АЕК и «Аустрия» сыграли вничью