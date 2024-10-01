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Зальцбург
ЛАСК
Лига чемпионов. «Брест» разгромил «Зальцбург» (4:0), «Штутгарт» не смог обыграть «Спарту» (1:1)
1 октября, 21:50
0
«Зальцбург» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
1 октября, 18:35
0
«Зальцбург» – «Брест»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024 года
30 сентября, 11:20
0
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
18 сентября, 21:46
0
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 18:35
0
Лига чемпионов. «Брест» разгромил «Зальцбург» (4:0), «Штутгарт» не смог обыграть «Спарту» (1:1)
1 октября, 21:50
0
«Зальцбург» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
1 октября, 18:35
0
«Зальцбург» – «Брест»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024 года
30 сентября, 11:20
0
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
18 сентября, 21:46
0
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 18:35
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Спартак» отдал Тавареша в аренду
23 июля, 17:17
32
Суд вынес приговор Джерому Боатенгу, обвинявшемуся в причинении телесных повреждений девушке
19 июля, 20:47
0
Джером Боатенг нашел новый клуб
31 мая, 15:38
0
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Последние матчи
Все
Зальцбург
ЛАСК
Лига чемпионов, 2 тур
Зальцбург
0 : 4
01.10.2024
Брест
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Рапид
1 : 1
28.09.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Зальцбург
2 : 0
28.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Тироль
0 : 0
22.09.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 7 тур
ЛАСК
4 : 2
21.09.2024
Грацер
Лига чемпионов, 2 тур
Зальцбург
0 : 4
01.10.2024
Брест
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Зальцбург
2 : 0
28.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Тироль
0 : 0
22.09.2024
Зальцбург
Лига чемпионов, 1 тур
Спарта
3 : 0
18.09.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Рапид
3 : 2
01.09.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Рапид
1 : 1
28.09.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 7 тур
ЛАСК
4 : 2
21.09.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Блау-Вайс
1 : 0
14.09.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 5 тур
ЛАСК
1 : 5
01.09.2024
Вольфсберг
Лига Европы, 4 раунд
ФКСБ
1 : 0
29.08.2024
ЛАСК

Зальцбург - ЛАСК: обзор матча 23 ноября 2024

Зальцбург
23.11.2024, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 14 тур
- : -
Не начался
ЛАСК
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Статистика матча Зальцбург - ЛАСК
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
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0
Удары из-за пределов штрафной
0
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xG (ожидаемые голы)
0
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Австрия. Бундеслига
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Текущие
Будущие
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
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