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Грацер
Аустрия К
«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
20 мая, 13:27
0
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
29 июня 2018, 20:56
1
Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
7 декабря 2017, 23:14
1
Лига Европы. «Милан» не смог поразить ворота АЕКа, хорватская «Риека» справилась с «Аустрией»
20 октября 2017, 00:05
4
Лига Европы. «Милан» вырвал победу у «Риеки», АЕК и «Аустрия» сыграли вничью
28 сентября 2017, 23:59
2
«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
20 мая, 13:27
0
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
29 июня 2018, 20:56
1
Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
7 декабря 2017, 23:14
1
Лига Европы. «Милан» не смог поразить ворота АЕКа, хорватская «Риека» справилась с «Аустрией»
20 октября 2017, 00:05
4
Лига Европы. «Милан» вырвал победу у «Риеки», АЕК и «Аустрия» сыграли вничью
28 сентября 2017, 23:59
2
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Последние матчи
Все
Грацер
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
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0 : 1
29.09.2024
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Австрия. Бундеслига, 7 тур
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4 : 2
21.09.2024
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Аустрия К
2 : 2
21.09.2024
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31.08.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Грацер
0 : 1
29.09.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 7 тур
ЛАСК
4 : 2
21.09.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Грацер
1 : 1
15.09.2024
Альтах
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Хартберг
1 : 1
31.08.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсберг
4 : 2
25.08.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Грацер
0 : 1
29.09.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Аустрия К
2 : 2
21.09.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Аустрия К
3 : 1
31.08.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Тироль
0 : 1
24.08.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Аустрия К
0 : 2
17.08.2024
Штурм

Грацер - Аустрия К: обзор матча 29 сентября 2024

Грацер
29.09.2024, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 8 тур
0 : 1
Матч завершен
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Аустрия К
34' J. Thomas Robatsch
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Грацер - Аустрия К
Матч завершен
Желтая карточка
Dennis Dressel
90' +5
90' +4
Желтая карточка
Кристофер Верницниг
90' +1
Желтая карточка
Дикени Салифу
Желтая карточка
Майкл Чеукуа
88'
88'
Замена
Philipp Wydra ️️️️➡️️ Кристофер Цветко
Желтая карточка
Atsushi Zaizen
86'
80'
Замена
Дикени Салифу ️️️️➡️️ Тобиас Кох
Замена
Thorsten Schriebl ️️️️➡️️ Marco Perchtold
75'
72'
Замена
Соломон Бонна ️️️️➡️️ Симон Штрауди
Замена
Майкл Чеукуа ️️️️➡️️ Daniel Maderner
62'
Замена
Доминик Фризер ️️️️➡️️ Тио Ципот
62'
Замена
Atsushi Zaizen ️️️️➡️️ Ромео Вучич
62'
Замена
Jacob Italiano ️️️️➡️️ Benjamin Rosenberger
46'
46'
Замена
Николас Биндер ️️️️➡️️ Давид Тошевски
34'
ГОЛ! 0:1! Jannik Thomas Robatsch
Пас отдал Кристофер Верницниг
29'
Желтая карточка
Кристофер Цветко
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грацер
1
Jakob Meierhofer
ВР
30
Милош Йовичич
ЦЗ
21
Michael Lang
ЦЗ
27
Benjamin Rosenberger
ЦЗ
24
Dennis Dressel
ЦП
10
Christian Lichtenberger
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
9
Daniel Maderner
ЦФ
13
Marco Perchtold
(К) ЦФ
12
Ромео Вучич
ЦФ
Главный тренер
Гернот Месснер
Аустрия К
30
Simon Emil Spari
ВР
31
Торстен Марер
(К) ЦЗ
34
Jannik Thomas Robatsch
ЦЗ
19
Niklas Szerencsi
ЦЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
6
Тобиас Кох
ОП
14
Кристофер Цветко
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
17
Симон Штрауди
ЦП
10
Давид Тошевски
ЦФ
77
Ben Bobzien
ЦФ
Главный тренер
Петер Пакульт
Грацер
26
Christoph Nicht
ВР
19
Marco Gantschnig
ЦЗ
20
Thorsten Schriebl
ЦП
99
Майкл Чеукуа
ПВ
28
Доминик Фризер
ПВ
14
Jacob Italiano
ЦФ
18
Atsushi Zaizen
ЦФ
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
27
Jonas Kühn
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
18
Дикени Салифу
ОП
95
Philipp Wydra
ЦП
29
Лауренц Дель
АП
9
Николас Биндер
ЦФ
3-4-3
1
30
Йовичич
21
27
24
10
5
Филипович
11
Ципот
12
Вучич
13
9
3-1-4-2
30
31
Марер
34
19
6
Кох
14
Цветко
24
Верницниг
17
Штрауди
7
Яриц
77
10
Тошевски
13
20
20
13
9
99
Чеукуа
99
Чеукуа
9
11
Ципот
28
Фризер
28
Фризер
11
Ципот
27
14
14
27
12
Вучич
18
18
12
Вучич
17
Штрауди
2
Бонна
2
Бонна
17
Штрауди
6
Кох
18
Салифу
18
Салифу
6
Кох
14
Цветко
95
95
14
Цветко
10
Тошевски
9
Биндер
9
Биндер
10
Тошевски
Остались в запасе
Грацер
Аустрия К
26
Christoph Nicht
ВР
19
Marco Gantschnig
ЦЗ
Главный тренер
Гернот Месснер
1
Marco Knaller
ВР
27
Jonas Kühn
ЦЗ
29
Лауренц Дель
АП
Главный тренер
Петер Пакульт
Остались в запасе
26
Christoph Nicht
ВР
19
Marco Gantschnig
ЦЗ
Остались в запасе
1
Marco Knaller
ВР
27
Jonas Kühn
ЦЗ
29
Лауренц Дель
АП
Главный тренер
Гернот Месснер
Главный тренер
Петер Пакульт
Статистика матча Грацер - Аустрия К
3
3
Всего ударов по воротам
19
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
54
46
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
11
5
Нарушения
10
13
Офсайды
3
1
Количество передач
395
351
Сейвы
3
4
Точность передач %
77
72
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
10
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Harald Lechner, Austria
Стадион:
Меркур Арена
Австрия. Бундеслига
Все
Текущие
Будущие
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
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