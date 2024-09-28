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Блау-Вайс
Штурм
Прогноз на точный счет матча «Штурм» – «Брюгге», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года
1 октября, 12:00
0
Лига чемпионов. «Барса» проиграла «Монако», волевая победа «Атлетико», ничья «Арсенала» и «Аталанты»
19 сентября, 23:58
3
«Брест» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
19 сентября, 20:50
0
«Брест» – «Штурм»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 19 сентября
18 сентября, 15:08
0
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
Прогноз на точный счет матча «Штурм» – «Брюгге», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года
1 октября, 12:00
0
Лига чемпионов. «Барса» проиграла «Монако», волевая победа «Атлетико», ничья «Арсенала» и «Аталанты»
19 сентября, 23:58
3
«Брест» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
19 сентября, 20:50
0
«Брест» – «Штурм»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 19 сентября
18 сентября, 15:08
0
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
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Блау-Вайс
Штурм
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Блау-Вайс
1 : 2
28.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия
2 : 2
25.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Штурм
0 : 3
22.09.2024
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Альтах
0 : 1
21.09.2024
Блау-Вайс
Лига чемпионов, 1 тур
Брест
2 : 1
19.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Блау-Вайс
1 : 2
28.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Альтах
0 : 1
21.09.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Блау-Вайс
1 : 0
14.09.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Аустрия К
3 : 1
31.08.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Блау-Вайс
3 : 0
25.08.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Блау-Вайс
1 : 2
28.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия
2 : 2
25.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Штурм
0 : 3
22.09.2024
Вольфсберг
Лига чемпионов, 1 тур
Брест
2 : 1
19.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Штурм
4 : 2
31.08.2024
Тироль

Блау-Вайс - Штурм: обзор матча 28 сентября 2024

Блау-Вайс
28.09.2024, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 8 тур
1 : 2
Матч завершен
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Штурм
33' Т. Гойгингер
18' М. Бирет
71' О. Китеишвили (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Блау-Вайс - Штурм
Матч завершен
90' +1
Желтая карточка
Точи Чуквуани
90'
Желтая карточка
Юсуф Газибегович
Замена
Юлиан Геллес ️️️️➡️️ Андерсон
82'
79'
Желтая карточка
Эренджан Ярдимчи
Замена
Кристиан Добрас ️️️️➡️️ Александер Бридль
74'
72'
Замена
Ловро Звонарек ️️️️➡️️ Малик Ялкуйе
71'
ГОЛ с пенальти! 1:2! Отар Китеишвили
Замена
Александер Шмидт ️️️️➡️️ Симон Зайдль
63'
58'
Замена
Эренджан Ярдимчи ️️️️➡️️ Амади Камара
58'
Замена
Отар Китеишвили ️️️️➡️️ Вильям Бевинг
Замена
Silvan Wallner ️️️️➡️️ Fabio Strauss
46'
46'
Замена
Точи Чуквуани ️️️️➡️️ Йон Горенц-Станкович
Желтая карточка
Томас Гойгингер
45' +1
Желтая карточка
Fabio Strauss
45' +1
ГОЛ! 1:1! Томас Гойгингер
33'
18'
ГОЛ! 0:1! Мика Бирет
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блау-Вайс
12
Andreas Lukse
ВР
60
Симон Пиркль
ЛАЗ
5
Данило Митрович
ЦЗ
2
Fabio Strauss
(К) ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
19
Александер Бридль
ОП
18
Soumaila Diabate
ЦП
20
Симон Зайдль
АП
15
Manuel Maranda
ЦФ
9
Ронивалдо
ЦФ
27
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Штурм
1
Кьел Шерпен
ВР
47
Эмануэль Айву
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
(К) ЦЗ
24
Димитри Лавале
ЦЗ
2
Макс Джонстон
ПЗ
22
Юсуф Газибегович
ПЗ
8
Малик Ялкуйе
ЦП
19
Томи Хорват
ЦП
15
Вильям Бевинг
ЛВ
18
Мика Бирет
ЦФ
36
Амади Камара
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Блау-Вайс
31
Kevin Radulovic
ВР
17
Alem Pašić
ЦЗ
14
Юлиан Геллес
ПАЗ
30
Кристиан Добрас
ЦП
10
Пол Менса
АП
4
Silvan Wallner
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Штурм
53
Даниил Худяков
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
10
Отар Китеишвили
ЦП
21
Точи Чуквуани
ЦП
14
Ловро Звонарек
АП
9
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
3-2-1-1-3
12
5
Митрович
2
28
Андерсон
60
Пиркль
19
Бридль
18
20
Зайдль
27
Гойгингер
9
Ронивалдо
15
3-2-2-1-2
1
Шерпен
47
Айву
4
Горенц-Станкович
24
Лавале
22
Газибегович
2
Джонстон
8
Ялкуйе
19
Хорват
15
Бевинг
36
Камара
18
Бирет
28
Андерсон
14
Геллес
14
Геллес
28
Андерсон
19
Бридль
30
Добрас
30
Добрас
19
Бридль
2
4
4
2
20
Зайдль
13
Шмидт
13
Шмидт
20
Зайдль
15
Бевинг
10
Китеишвили
10
Китеишвили
15
Бевинг
4
Горенц-Станкович
21
Чуквуани
21
Чуквуани
4
Горенц-Станкович
8
Ялкуйе
14
Звонарек
14
Звонарек
8
Ялкуйе
36
Камара
9
Ярдимчи
9
Ярдимчи
36
Камара
Остались в запасе
Блау-Вайс
Штурм
31
Kevin Radulovic
ВР
17
Alem Pašić
ЦЗ
10
Пол Менса
АП
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
53
Даниил Худяков
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
31
Kevin Radulovic
ВР
17
Alem Pašić
ЦЗ
10
Пол Менса
АП
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Блау-Вайс - Штурм
2
3
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
46
54
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
9
Нарушения
13
15
Офсайды
1
1
Количество передач
343
401
Сейвы
2
3
Точность передач %
64
71
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
4
9
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Себастьян Гисхамер (Бюрмос)
Стадион:
Stadion der Stadt Linz, Linz
Австрия. Бундеслига
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Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
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