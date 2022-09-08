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Зальцбург
Аустрия
Лига чемпионов. «Брест» разгромил «Зальцбург» (4:0), «Штутгарт» не смог обыграть «Спарту» (1:1)
1 октября, 21:50
0
«Зальцбург» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
1 октября, 18:35
0
«Зальцбург» – «Брест»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024 года
30 сентября, 11:20
0
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
18 сентября, 21:46
0
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 18:35
0
Лига чемпионов. «Брест» разгромил «Зальцбург» (4:0), «Штутгарт» не смог обыграть «Спарту» (1:1)
1 октября, 21:50
0
«Зальцбург» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
1 октября, 18:35
0
«Зальцбург» – «Брест»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024 года
30 сентября, 11:20
0
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
18 сентября, 21:46
0
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 18:35
0
«Сочи» объявил о переходе полузащитника из Австрии
16 января, 21:21
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Товарищеский матч. «Сочи» сыграл вничью с «Аустрией»
25 января 2022, 17:26
0
Михаил Кержаков: «Разочаровали болельщиков, к сожалению. И по счету, и по игре»
23 марта 2019, 23:38
5
Нету – о матче с «Аустрией»: «Это лишь товарищеская игра. Не будет проецировать ее итоги на официальные встречи»
23 марта 2019, 22:47
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Зальцбург
Аустрия
Лига чемпионов, 2 тур
Зальцбург
0 : 4
01.10.2024
Брест
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Зальцбург
2 : 0
28.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия
2 : 2
25.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рапид
2 : 1
22.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Тироль
0 : 0
22.09.2024
Зальцбург
Лига чемпионов, 2 тур
Зальцбург
0 : 4
01.10.2024
Брест
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Зальцбург
2 : 0
28.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Тироль
0 : 0
22.09.2024
Зальцбург
Лига чемпионов, 1 тур
Спарта
3 : 0
18.09.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Рапид
3 : 2
01.09.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Зальцбург
2 : 0
28.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия
2 : 2
25.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рапид
2 : 1
22.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Альтах
1 : 1
01.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Аустрия
2 : 1
25.08.2024
ЛАСК

Зальцбург - Аустрия: обзор матча 28 сентября 2024

Зальцбург
28.09.2024, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 8 тур
2 : 0
Матч завершен
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Аустрия
10' О. Глух (П)
88' О. Глух
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Зальцбург - Аустрия
Матч завершен
Замена
Мусса Йео ️️️️➡️️ Адам Дагхим
90' +1
ГОЛ! 2:0! Оскар Глух
Пас отдал Люка Гурна
88'
74'
Замена
Марко Рагуц ️️️️➡️️ Манфред Фишер
74'
Замена
Марвин Поцман ️️️️➡️️ Филипп Визингер
Замена
Мадс Бидструп ️️️️➡️️ Леандро Моргалла
68'
Замена
Бобби Кларк ️️️️➡️️ Доржель Нене
68'
Замена
Люка Гурна ️️️️➡️️ Стефан Байчетич
68'
62'
Замена
Муарем Хускович ️️️️➡️️ Ник Прелец
52'
Желтая карточка
Райнхольд Ранфтль
41'
Желтая карточка
Доминик Фиц
ГОЛ с пенальти! 1:0! Оскар Глух
10'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
1
Янис Бласвих
(К) ВР
70
Амар Дедич
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
4
Хендри Бланк
ЦЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
8
Стефан Байчетич
ОП
7
Николас Капалдо
ЦП
30
Оскар Глух
АП
28
Адам Дагхим
ЛВ
45
Доржель Нене
ЦФ
19
Карим Конате
ЦФ
Главный тренер
Пеп Лейндерс
Аустрия
1
Самуэль Радлингер
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
28
Филипп Визингер
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
3
Лукас Гальвао
ЦП
5
Abubakr Barry
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
36
Доминик Фиц
АП
30
Манфред Фишер
(К) АП
11
Ник Прелец
ЦФ
77
Маурице Малоне
ЦФ
Главный тренер
Стефан Хельм
Зальцбург
24
Александер Шлагер
ВР
23
Жоан Гаду
ЦЗ
27
Люка Гурна
ОП
10
Бобби Кларк
ЦП
18
Мадс Бидструп
ЦП
49
Мусса Йео
ЦП
20
Edmund Baidoo
ЦФ
20
Edmund Baidoo
ЦФ
20
Edmund Baidoo
ЦФ
20
Edmund Baidoo
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
18
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
24
Тин Плавотич
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
9
Муарем Хускович
ЦФ
29
Марко Рагуц
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Бласвих
70
Дедич
4
Бланк
39
Моргалла
91
Пиатковски
8
Байчетич
7
Капалдо
28
Дагхим
30
Глух
19
Конате
45
Нене
3-3-2-2
1
Радлингер
28
Визингер
15
Драгович
21
Генуш
3
Гальвао
5
26
Ранфтль
36
Фиц
30
Фишер
77
Малоне
11
Прелец
8
Байчетич
27
Гурна
27
Гурна
8
Байчетич
45
Нене
10
Кларк
10
Кларк
45
Нене
39
Моргалла
18
Бидструп
18
Бидструп
39
Моргалла
28
Дагхим
49
Йео
49
Йео
28
Дагхим
11
Прелец
9
Хускович
9
Хускович
11
Прелец
30
Фишер
29
Рагуц
29
Рагуц
30
Фишер
28
Визингер
19
Поцман
19
Поцман
28
Визингер
Остались в запасе
Зальцбург
Аустрия
24
Александер Шлагер
ВР
23
Жоан Гаду
ЦЗ
20
Edmund Baidoo
ЦФ
20
Edmund Baidoo
ЦФ
20
Edmund Baidoo
ЦФ
20
Edmund Baidoo
ЦФ
Главный тренер
Пеп Лейндерс
99
Мирко Кос
ВР
18
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
24
Тин Плавотич
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
Главный тренер
Стефан Хельм
Остались в запасе
24
Александер Шлагер
ВР
23
Жоан Гаду
ЦЗ
20
Edmund Baidoo
ЦФ
20
Edmund Baidoo
ЦФ
20
Edmund Baidoo
ЦФ
20
Edmund Baidoo
ЦФ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
18
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
24
Тин Плавотич
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
Главный тренер
Пеп Лейндерс
Главный тренер
Стефан Хельм
Статистика матча Зальцбург - Аустрия
2
Всего ударов по воротам
18
5
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
68
32
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
7
12
Офсайды
1
0
Количество передач
656
304
Сейвы
2
6
Точность передач %
87
73
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
5
0
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Информация о матче
Главный судья:
Alan Kijas, Austria
Стадион:
Ред Булл Арена
Австрия. Бундеслига
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Текущие
Будущие
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
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