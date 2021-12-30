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Тироль
Зальцбург
Лига чемпионов. «Брест» разгромил «Зальцбург» (4:0), «Штутгарт» не смог обыграть «Спарту» (1:1)
1 октября, 21:50
0
«Зальцбург» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
1 октября, 18:35
0
«Зальцбург» – «Брест»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024 года
30 сентября, 11:20
0
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
18 сентября, 21:46
0
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 18:35
0
«Спартак» – о Классене: «Лучший кристалл Сваровски теперь у нас»
30 декабря 2021, 17:25
28
«Спартак» до закрытия зимнего ТО купит Пруцева и Классена, а также продаст одного легионера («СЭ»)
24 декабря 2021, 14:21
17
Журналист Карпов: игрок молодежной сборной России Классен близок к переходу в «Спартак»
13 декабря 2021, 23:54
10
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Ваттенсом», гол забил не пустивший Россию на ЧМ-2010 Дедич
1 февраля 2020, 20:43
0
Лига чемпионов. «Брест» разгромил «Зальцбург» (4:0), «Штутгарт» не смог обыграть «Спарту» (1:1)
1 октября, 21:50
0
«Зальцбург» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
1 октября, 18:35
0
«Зальцбург» – «Брест»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024 года
30 сентября, 11:20
0
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
18 сентября, 21:46
0
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 18:35
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Тироль
Зальцбург
Лига чемпионов, 2 тур
Зальцбург
0 : 4
01.10.2024
Брест
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Вольфсберг
1 : 3
29.09.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Зальцбург
2 : 0
28.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Хартберг
1 : 0
26.09.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Тироль
0 : 0
22.09.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Вольфсберг
1 : 3
29.09.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Хартберг
1 : 0
26.09.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Тироль
0 : 0
22.09.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Штурм
4 : 2
31.08.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Тироль
0 : 1
24.08.2024
Аустрия К
Лига чемпионов, 2 тур
Зальцбург
0 : 4
01.10.2024
Брест
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Зальцбург
2 : 0
28.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Тироль
0 : 0
22.09.2024
Зальцбург
Лига чемпионов, 1 тур
Спарта
3 : 0
18.09.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Рапид
3 : 2
01.09.2024
Зальцбург

Тироль - Зальцбург: обзор матча 22 сентября 2024

Тироль
22.09.2024, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 7 тур
0 : 0
Матч завершен
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Зальцбург
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Тироль - Зальцбург
Матч завершен
Замена
Осаренрен Окунгбова ️️️️➡️️ Флориан Ридер
90' +11
90' +2
Замена
Леандро Моргалла ️️️️➡️️ Хендри Бланк
90' +2
Замена
Петар Ратков ️️️️➡️️ Адам Дагхим
Замена
J. Naschberger ️️️️➡️️ Q. Butler
81'
80'
Желтая карточка
Амар Дедич
78'
Замена
Бобби Кларк ️️️️➡️️ Стефан Байчетич
78'
Замена
Мамади Дьямбу ️️️️➡️️ Люка Гурна
61'
Замена
Доржель Нене ️️️️➡️️ Мусса Йео
Желтая карточка
Лукас Шульцбахер
43'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
40
Адам Стейскал
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
25
Леннарт Чиборра
ЛП
4
Валентино Мюллер
(К) ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
33
Флориан Ридер
ЛВ
16
Lukas Hinterseer
ЦФ
7
Q. Butler
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Зальцбург
1
Янис Бласвих
(К) ВР
70
Амар Дедич
ЛЗ
4
Хендри Бланк
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
27
Люка Гурна
ОП
8
Стефан Байчетич
ОП
49
Мусса Йео
ЦП
30
Оскар Глух
АП
28
Адам Дагхим
ЛВ
19
Карим Конате
ЦФ
Главный тренер
Пеп Лейндерс
Тироль
13
Alexander Eckmayr
ВР
22
Осаренрен Окунгбова
ЦЗ
23
Штефан Скрбо
ЛП
20
Cem Üstündag
ЦП
28
Thomas Geris
ЦП
17
J. Naschberger
ЦФ
8
Mahamadou Diarra
ЦФ
Зальцбург
24
Александер Шлагер
ВР
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
15
Мамади Дьямбу
ОП
10
Бобби Кларк
ЦП
7
Николас Капалдо
ЦП
45
Доржель Нене
ЦФ
21
Петар Ратков
ЦФ
3-4-1-2
40
Стейскал
6
Шульцбахер
3
Гугганиг
5
Лоуренс
25
Чиборра
4
Мюллер
10
Блуме
30
Тафернер
33
Ридер
7
16
4-2-1-2-1
1
Бласвих
4
Бланк
6
Байду
91
Пиатковски
70
Дедич
27
Гурна
8
Байчетич
49
Йео
30
Глух
28
Дагхим
19
Конате
33
Ридер
22
Окунгбова
22
Окунгбова
33
Ридер
7
17
17
7
4
Бланк
39
Моргалла
39
Моргалла
4
Бланк
27
Гурна
15
Дьямбу
15
Дьямбу
27
Гурна
8
Байчетич
10
Кларк
10
Кларк
8
Байчетич
49
Йео
45
Нене
45
Нене
49
Йео
28
Дагхим
21
Ратков
21
Ратков
28
Дагхим
Остались в запасе
Тироль
Зальцбург
13
Alexander Eckmayr
ВР
23
Штефан Скрбо
ЛП
20
Cem Üstündag
ЦП
28
Thomas Geris
ЦП
8
Mahamadou Diarra
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
24
Александер Шлагер
ВР
7
Николас Капалдо
ЦП
Главный тренер
Пеп Лейндерс
Остались в запасе
13
Alexander Eckmayr
ВР
23
Штефан Скрбо
ЛП
20
Cem Üstündag
ЦП
28
Thomas Geris
ЦП
8
Mahamadou Diarra
ЦФ
Остались в запасе
24
Александер Шлагер
ВР
7
Николас Капалдо
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Пеп Лейндерс
Статистика матча Тироль - Зальцбург
1
1
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
27
73
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
14
15
Офсайды
2
2
Количество передач
215
607
Сейвы
3
2
Точность передач %
64
85
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jakob Semler, Austria
Стадион:
Tivoli Stadion Tirol, Innsbruck
Австрия. Бундеслига
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Текущие
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Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
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