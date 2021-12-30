«Зальцбург» – «Брест»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024 года

«Спартак» – о Классене: «Лучший кристалл Сваровски теперь у нас»

«Спартак» до закрытия зимнего ТО купит Пруцева и Классена, а также продаст одного легионера («СЭ»)

Журналист Карпов: игрок молодежной сборной России Классен близок к переходу в «Спартак»