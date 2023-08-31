Прогноз на точный счет матча «Истанбул» – «Рапид», Лига Конференций, 2 октября 2024 года
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
«Сочи» объявил о переходе полузащитника из Австрии
Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за 16 месяцев
Прогноз на точный счет матча «Истанбул» – «Рапид», Лига Конференций, 2 октября 2024 года
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за 16 месяцев
Лига конференций. «Витесс», «Славия» и ПАОК вышли в 1/8 финала
«Сочи» объявил о переходе полузащитника из Австрии
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
Товарищеский матч. «Сочи» сыграл вничью с «Аустрией»
Михаил Кержаков: «Разочаровали болельщиков, к сожалению. И по счету, и по игре»
Нету – о матче с «Аустрией»: «Это лишь товарищеская игра. Не будет проецировать ее итоги на официальные встречи»