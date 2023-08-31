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Рапид
Аустрия
Прогноз на точный счет матча «Истанбул» – «Рапид», Лига Конференций, 2 октября 2024 года
1 октября, 12:05
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Сочи» объявил о переходе полузащитника из Австрии
16 января, 21:21
1
Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за 16 месяцев
31 августа 2023, 23:12
1
Прогноз на точный счет матча «Истанбул» – «Рапид», Лига Конференций, 2 октября 2024 года
1 октября, 12:05
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за 16 месяцев
31 августа 2023, 23:12
1
Лига конференций. «Витесс», «Славия» и ПАОК вышли в 1/8 финала
25 февраля 2022, 01:50
0
«Сочи» объявил о переходе полузащитника из Австрии
16 января, 21:21
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Товарищеский матч. «Сочи» сыграл вничью с «Аустрией»
25 января 2022, 17:26
0
Михаил Кержаков: «Разочаровали болельщиков, к сожалению. И по счету, и по игре»
23 марта 2019, 23:38
5
Нету – о матче с «Аустрией»: «Это лишь товарищеская игра. Не будет проецировать ее итоги на официальные встречи»
23 марта 2019, 22:47
1
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Последние матчи
Все
Рапид
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Зальцбург
2 : 0
28.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Рапид
1 : 1
28.09.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия
2 : 2
25.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рапид
2 : 1
22.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсберг
1 : 1
14.09.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Рапид
1 : 1
28.09.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рапид
2 : 1
22.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсберг
1 : 1
14.09.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Рапид
3 : 2
01.09.2024
Зальцбург
Лига Европы, 4 раунд
Рапид
2 : 2
29.08.2024
Брага
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Зальцбург
2 : 0
28.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия
2 : 2
25.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рапид
2 : 1
22.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Альтах
1 : 1
01.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Аустрия
2 : 1
25.08.2024
ЛАСК

Рапид - Аустрия: обзор матча 22 сентября 2024

Рапид
22.09.2024, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 7 тур
2 : 1
Матч завершен
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Аустрия
23' Д. Бельо
60' М. Зайдль
45' А. Грубер
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Рапид - Аустрия
Матч завершен
Желтая карточка
Бендегуз Болла
90' +2
Замена
Максимилиан Хофманн ️️️️➡️️ Мамаду Сангаре
90' +1
84'
Желтая карточка
Филипп Визингер
Замена
Тобиас Беркеейет ️️️️➡️️ Лукас Гргич
82'
81'
Замена
Марко Рагуц ️️️️➡️️ Манфред Фишер
80'
Желтая карточка
Доминик Фиц
80'
Желтая карточка
Лукас Гальвао
Замена
Мориц Освальд ️️️️➡️️ Луис Шауб
71'
70'
Замена
Муарем Хускович ️️️️➡️️ Ник Прелец
ГОЛ! 2:1! Маттиас Зайдль
Пас отдал Мамаду Сангаре
60'
54'
Желтая карточка
Райнхольд Ранфтль
53'
Замена
Филипп Визингер ️️️️➡️️ Александар Драгович
45'
ГОЛ! 1:1! Андреас Грубер
Пас отдал Маурице Малоне
ГОЛ! 1:0! Дион Бельо
Пас отдал Йонас Ауэр
23'
Желтая карточка
Мамаду Сангаре
21'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
45
Никлас Хедл
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
8
Лукас Гргич
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
18
Маттиас Зайдль
(К) АП
17
Мамаду Сангаре
АП
55
Nenad Cvetković
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
7
Дион Бельо
ЦФ
6
Serge Raux Yao
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Аустрия
1
Самуэль Радлингер
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
5
Abubakr Barry
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
3
Лукас Гальвао
ЦП
30
Манфред Фишер
(К) АП
36
Доминик Фиц
АП
11
Ник Прелец
ЦФ
77
Маурице Малоне
ЦФ
17
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Стефан Хельм
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
20
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
24
Dennis Kaygin
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
16
Тобиас Беркеейет
ЦП
10
Кристоф Ланг
АП
48
Nikolaus Wurmbrand
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
18
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
28
Филипп Визингер
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
6
Philipp Maybach
ЦП
29
Марко Рагуц
ЦФ
9
Муарем Хускович
ЦФ
1-3-2-4
45
Хедл
77
Болла
23
Ауэр
21
Шауб
8
Гргич
17
Сангаре
18
Зайдль
55
6
7
Бельо
9
Бургшталлер
2-3-2-3
1
Радлингер
15
Драгович
21
Генуш
5
26
Ранфтль
3
Гальвао
30
Фишер
36
Фиц
17
Грубер
77
Малоне
11
Прелец
17
Сангаре
20
Хофманн
20
Хофманн
17
Сангаре
21
Шауб
28
Освальд
28
Освальд
21
Шауб
8
Гргич
16
Беркеейет
16
Беркеейет
8
Гргич
15
Драгович
28
Визингер
28
Визингер
15
Драгович
30
Фишер
29
Рагуц
29
Рагуц
30
Фишер
11
Прелец
9
Хускович
9
Хускович
11
Прелец
Остались в запасе
Рапид
Аустрия
25
Пауль Гартлер
ВР
24
Dennis Kaygin
ЦП
10
Кристоф Ланг
АП
48
Nikolaus Wurmbrand
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
99
Мирко Кос
ВР
18
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
6
Philipp Maybach
ЦП
Главный тренер
Стефан Хельм
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
24
Dennis Kaygin
ЦП
10
Кристоф Ланг
АП
48
Nikolaus Wurmbrand
ЦФ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
18
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
6
Philipp Maybach
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Стефан Хельм
Статистика матча Рапид - Аустрия
2
4
Всего ударов по воротам
22
11
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
57
43
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
5
Нарушения
12
12
Офсайды
1
0
Количество передач
427
313
Сейвы
2
9
Точность передач %
79
76
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
15
10
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Christian-Petru Ciochirca, Austria
Стадион:
Альянц
Австрия. Бундеслига
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Текущие
Будущие
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
Рапид
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