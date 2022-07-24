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Аустрия К
Хартберг
«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
20 мая, 13:27
0
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
24 июля 2022, 14:45
2
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
9 июля 2021, 20:59
3
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
29 июня 2018, 20:56
1
Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
7 декабря 2017, 23:14
1
«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
20 мая, 13:27
0
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
29 июня 2018, 20:56
1
Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
7 декабря 2017, 23:14
1
Лига Европы. «Милан» не смог поразить ворота АЕКа, хорватская «Риека» справилась с «Аустрией»
20 октября 2017, 00:05
4
Лига Европы. «Милан» вырвал победу у «Риеки», АЕК и «Аустрия» сыграли вничью
28 сентября 2017, 23:59
2
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
24 июля 2022, 14:45
2
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
9 июля 2021, 20:59
3
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Аустрия К
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Грацер
0 : 1
29.09.2024
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Австрия. Бундеслига, 8 тур
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2 : 0
29.09.2024
Альтах
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Хартберг
1 : 0
26.09.2024
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Аустрия К
2 : 2
21.09.2024
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Австрия. Бундеслига, 5 тур
Аустрия К
3 : 1
31.08.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Грацер
0 : 1
29.09.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Аустрия К
2 : 2
21.09.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Аустрия К
3 : 1
31.08.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Тироль
0 : 1
24.08.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Аустрия К
0 : 2
17.08.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Хартберг
2 : 0
29.09.2024
Альтах
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Хартберг
1 : 0
26.09.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Аустрия К
2 : 2
21.09.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Хартберг
1 : 1
31.08.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Хартберг
1 : 1
18.08.2024
Аустрия

Аустрия К - Хартберг: обзор матча 21 сентября 2024

Аустрия К
21.09.2024, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 7 тур
2 : 2
Матч завершен
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Хартберг
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
30
Simon Emil Spari
ВР
27
Jonas Kühn
ЦЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
34
Jannik Thomas Robatsch
ЦЗ
31
Торстен Марер
(К) ЦЗ
6
Тобиас Кох
ОП
18
Дикени Салифу
ОП
14
Кристофер Цветко
ЦП
17
Симон Штрауди
ЦП
77
Ben Bobzien
ЦФ
10
Давид Тошевски
ЦФ
Главный тренер
Петер Пакульт
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
20
Мануэль Пфайфер
ЛЗ
18
Fabian Wilfinger
ЦЗ
14
Пауль Компош
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
28
Юрген Хайль
(К) ЦП
11
Maximilian Fillafer
ЦП
27
Доминик Прокоп
АП
10
Донис Авдияй
ЛВ
36
Justin Omoregie
ЦФ
4
Benjamin Markus
ЦФ
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
19
Niklas Szerencsi
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
95
Philipp Wydra
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
9
Николас Биндер
ЦФ
Хартберг
21
Лука Марич
ВР
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
2
Бьорн Хардли
ЦЗ
61
Furkan Demir
ЦЗ
70
Lind Hajdari
ЦП
77
Aaron Sky Schwarz
ЦП
22
Marco Hoffmann
ЦФ
9
Patrik Mijić
ЦФ
29
Nelson Amadin
ЦФ
4-2-2-2
30
27
34
31
Марер
8
Гезос
6
Кох
18
Салифу
14
Цветко
17
Штрауди
10
Тошевски
77
3-3-2-2
1
18
14
Компош
20
Пфайфер
5
Диарра
28
Хайль
11
27
Прокоп
10
Авдияй
4
36
Остались в запасе
Аустрия К
Хартберг
1
Marco Knaller
ВР
19
Niklas Szerencsi
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
95
Philipp Wydra
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
9
Николас Биндер
ЦФ
Главный тренер
Петер Пакульт
21
Лука Марич
ВР
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
2
Бьорн Хардли
ЦЗ
61
Furkan Demir
ЦЗ
70
Lind Hajdari
ЦП
77
Aaron Sky Schwarz
ЦП
22
Marco Hoffmann
ЦФ
9
Patrik Mijić
ЦФ
29
Nelson Amadin
ЦФ
Остались в запасе
1
Marco Knaller
ВР
19
Niklas Szerencsi
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
95
Philipp Wydra
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
9
Николас Биндер
ЦФ
Остались в запасе
21
Лука Марич
ВР
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
2
Бьорн Хардли
ЦЗ
61
Furkan Demir
ЦЗ
70
Lind Hajdari
ЦП
77
Aaron Sky Schwarz
ЦП
22
Marco Hoffmann
ЦФ
9
Patrik Mijić
ЦФ
29
Nelson Amadin
ЦФ
Главный тренер
Петер Пакульт
Статистика матча Аустрия К - Хартберг
Всего ударов по воротам
21
12
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
51
49
Угловые удары
10
5
Нарушения
10
15
Офсайды
1
2
Количество передач
445
443
Сейвы
2
5
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
16
10
Удары из-за пределов штрафной
5
2
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Информация о матче
Главный судья:
Daniel Pfister, Austria
Стадион:
Worthersee Stadion, Klagenfurt
Австрия. Бундеслига
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Текущие
Будущие
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
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