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Штурм
Вольфсберг
Прогноз на точный счет матча «Штурм» – «Брюгге», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года
1 октября, 12:00
0
Лига чемпионов. «Барса» проиграла «Монако», волевая победа «Атлетико», ничья «Арсенала» и «Аталанты»
19 сентября, 23:58
3
«Брест» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
19 сентября, 20:50
0
«Брест» – «Штурм»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 19 сентября
18 сентября, 15:08
0
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
Прогноз на точный счет матча «Штурм» – «Брюгге», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года
1 октября, 12:00
0
Лига чемпионов. «Барса» проиграла «Монако», волевая победа «Атлетико», ничья «Арсенала» и «Аталанты»
19 сентября, 23:58
3
«Брест» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
19 сентября, 20:50
0
«Брест» – «Штурм»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 19 сентября
18 сентября, 15:08
0
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло
8 августа, 16:17
2
Товарищеские матчи. «Атлетико» и «Милан» разгромили соперников
28 июля 2022, 07:31
0
Лига Европы. «Тоттенхэм» разгромил «Вольфсберг», Бэйл забил гол
24 февраля 2021, 21:54
0
Алли забил «Вольфсбергу» ударом через себя
24 февраля 2021, 21:13
2
Лига Европы. «Милан» упустил победу над «Црвеной Звездой», «МЮ» и «Тоттенхэм» разгромили соперников
18 февраля 2021, 22:54
2
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Штурм
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Вольфсберг
1 : 3
29.09.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Блау-Вайс
1 : 2
28.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия
2 : 2
25.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Штурм
0 : 3
22.09.2024
Вольфсберг
Лига чемпионов, 1 тур
Брест
2 : 1
19.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Блау-Вайс
1 : 2
28.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия
2 : 2
25.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Штурм
0 : 3
22.09.2024
Вольфсберг
Лига чемпионов, 1 тур
Брест
2 : 1
19.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Штурм
4 : 2
31.08.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Вольфсберг
1 : 3
29.09.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Штурм
0 : 3
22.09.2024
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсберг
1 : 1
14.09.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 5 тур
ЛАСК
1 : 5
01.09.2024
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсберг
4 : 2
25.08.2024
Грацер

Штурм - Вольфсберг: обзор матча 22 сентября 2024

Штурм
22.09.2024, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 7 тур
0 : 3
Матч завершен
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Вольфсберг
20' Т. Балло
72' Д. Атанга
90+4' E. Kojzek
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Штурм - Вольфсберг
Матч завершен
90' +4
ГОЛ! 0:3! Erik Kojzek
90' +2
Желтая карточка
Chibuike Nwaiwu
Желтая карточка
Юсуф Газибегович
89'
84'
Замена
Angelo Gattermayer ️️️️➡️️ Тьерно Балло
Замена
Точи Чуквуани ️️️️➡️️ Йон Горенц-Станкович
79'
Желтая карточка
Димитри Лавале
77'
Замена
Леон Гргич ️️️️➡️️ Мика Бирет
75'
74'
Замена
Chibuike Nwaiwu ️️️️➡️️ Деян Зукич
72'
ГОЛ! 0:2! Давид Атанга
Замена
Эренджан Ярдимчи ️️️️➡️️ Сиди Джатта
65'
61'
Замена
Erik Kojzek ️️️️➡️️ Маркус Пинк
Замена
Малик Ялкуйе ️️️️➡️️ Ловро Звонарек
46'
Замена
Никлас Гейрхофер ️️️️➡️️ Эмир Карич
46'
Желтая карточка
Эмир Карич
41'
20'
ГОЛ! 0:1! Тьерно Балло
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
1
Кьел Шерпен
ВР
17
Эмир Карич
ЛЗ
47
Эмануэль Айву
ЦЗ
24
Димитри Лавале
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
(К) ЦЗ
22
Юсуф Газибегович
ПЗ
19
Томи Хорват
ЦП
10
Отар Китеишвили
ЦП
14
Ловро Звонарек
АП
20
Сиди Джатта
ЦФ
18
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Вольфсберг
12
Николас Польстер
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
(К) ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
17
Давид Атанга
ЦП
8
Симон Пизингер
ЦП
19
Сандро Алтунашвили
ЦП
20
Деян Зукич
АП
11
Тьерно Балло
АП
32
Маркус Пинк
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Штурм
53
Даниил Худяков
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
21
Точи Чуквуани
ЦП
8
Малик Ялкуйе
ЦП
15
Вильям Бевинг
ЛВ
38
Леон Гргич
ЦФ
9
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Вольфсберг
5
Cheick Mamadou Diabate
ЦЗ
27
Chibuike Nwaiwu
ЦП
34
Emmanuel Agyemang
ЦП
10
Томас Забитцер
ЦФ
47
Erik Kojzek
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Шерпен
47
Айву
24
Лавале
4
Горенц-Станкович
17
Карич
22
Газибегович
19
Хорват
10
Китеишвили
14
Звонарек
18
Бирет
20
Джатта
4-3-2-1
12
Польстер
97
Ясич
22
Баумгартнер
37
Виммер
31
Ульманн
17
Атанга
8
Пизингер
19
Алтунашвили
20
Зукич
11
Балло
32
Пинк
17
Карич
35
Гейрхофер
35
Гейрхофер
17
Карич
4
Горенц-Станкович
21
Чуквуани
21
Чуквуани
4
Горенц-Станкович
14
Звонарек
8
Ялкуйе
8
Ялкуйе
14
Звонарек
18
Бирет
38
Гргич
38
Гргич
18
Бирет
20
Джатта
9
Ярдимчи
9
Ярдимчи
20
Джатта
20
Зукич
27
27
20
Зукич
32
Пинк
47
47
32
Пинк
11
Балло
7
7
11
Балло
Остались в запасе
Штурм
Вольфсберг
53
Даниил Худяков
ВР
15
Вильям Бевинг
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
5
Cheick Mamadou Diabate
ЦЗ
34
Emmanuel Agyemang
ЦП
10
Томас Забитцер
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
15
Вильям Бевинг
ЛВ
Остались в запасе
5
Cheick Mamadou Diabate
ЦЗ
34
Emmanuel Agyemang
ЦП
10
Томас Забитцер
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Штурм - Вольфсберг
3
1
Всего ударов по воротам
11
4
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
60
40
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
8
Нарушения
15
13
Офсайды
1
1
Количество передач
448
293
Сейвы
0
4
Точность передач %
73
62
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Markus Hameter, Austria
Стадион:
Меркур Арена
Австрия. Бундеслига
Все
Текущие
Будущие
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
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