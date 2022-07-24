«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
«Спартак» – о Классене: «Лучший кристалл Сваровски теперь у нас»
«Спартак» до закрытия зимнего ТО купит Пруцева и Классена, а также продаст одного легионера («СЭ»)
Журналист Карпов: игрок молодежной сборной России Классен близок к переходу в «Спартак»
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
«Спартак» – о Классене: «Лучший кристалл Сваровски теперь у нас»
«Спартак» до закрытия зимнего ТО купит Пруцева и Классена, а также продаст одного легионера («СЭ»)
Журналист Карпов: игрок молодежной сборной России Классен близок к переходу в «Спартак»
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Ваттенсом», гол забил не пустивший Россию на ЧМ-2010 Дедич