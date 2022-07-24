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2
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28
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17
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10
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9 июля 2021, 20:59
3
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
24 июля 2022, 14:45
2
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
9 июля 2021, 20:59
3
«Спартак» – о Классене: «Лучший кристалл Сваровски теперь у нас»
30 декабря 2021, 17:25
28
«Спартак» до закрытия зимнего ТО купит Пруцева и Классена, а также продаст одного легионера («СЭ»)
24 декабря 2021, 14:21
17
Журналист Карпов: игрок молодежной сборной России Классен близок к переходу в «Спартак»
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10
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1 : 3
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Хартберг
2 : 0
29.09.2024
Альтах
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Хартберг
1 : 0
26.09.2024
Тироль
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Тироль
0 : 0
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2 : 2
21.09.2024
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Австрия. Бундеслига, 8 тур
Хартберг
2 : 0
29.09.2024
Альтах
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Хартберг
1 : 0
26.09.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Аустрия К
2 : 2
21.09.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Хартберг
1 : 1
31.08.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Хартберг
1 : 1
18.08.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Вольфсберг
1 : 3
29.09.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Хартберг
1 : 0
26.09.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Тироль
0 : 0
22.09.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Штурм
4 : 2
31.08.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Тироль
0 : 1
24.08.2024
Аустрия К

Хартберг - Тироль: обзор матча 26 сентября 2024

Хартберг
26.09.2024, четверг, 19:30
Австрия. Бундеслига, 6 тур
1 : 0
Матч завершен
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Тироль
89' M. Fillafer
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Хартберг - Тироль
Матч завершен
ГОЛ! 1:0! Maximilian Fillafer
89'
88'
Замена
Осаренрен Окунгбова ️️️️➡️️ Q. Butler
88'
Замена
Штефан Скрбо ️️️️➡️️ Флориан Ридер
Желтая карточка
Мануэль Пфайфер
79'
71'
Желтая карточка
Q. Butler
Замена
Иуба Диарра ️️️️➡️️ Тобиас Кайнц
62'
60'
Желтая карточка
Флориан Ридер
Замена
Maximilian Fillafer ️️️️➡️️ Justin Omoregie
55'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
20
Мануэль Пфайфер
ЛЗ
18
Fabian Wilfinger
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
14
Пауль Компош
ЦЗ
28
Юрген Хайль
(К) ЦП
27
Доминик Прокоп
АП
10
Донис Авдияй
ЛВ
4
Benjamin Markus
ЦФ
9
Patrik Mijić
ЦФ
36
Justin Omoregie
ЦФ
Тироль
40
Адам Стейскал
ВР
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
25
Леннарт Чиборра
ЛП
4
Валентино Мюллер
(К) ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
33
Флориан Ридер
ЛВ
16
Lukas Hinterseer
ЦФ
7
Q. Butler
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Хартберг
21
Лука Марич
ВР
6
Матео Караматич
ЦЗ
61
Furkan Demir
ЦЗ
2
Бьорн Хардли
ЦЗ
11
Maximilian Fillafer
ЦП
5
Иуба Диарра
ЦП
22
Marco Hoffmann
ЦФ
Тироль
13
Alexander Eckmayr
ВР
22
Осаренрен Окунгбова
ЦЗ
23
Штефан Скрбо
ЛП
20
Cem Üstündag
ЦП
28
Thomas Geris
ЦП
17
J. Naschberger
ЦФ
8
Mahamadou Diarra
ЦФ
4-1-2-3
1
20
Пфайфер
23
Кайнц
14
Компош
18
28
Хайль
10
Авдияй
27
Прокоп
36
9
4
3-4-1-2
40
Стейскал
5
Лоуренс
6
Шульцбахер
3
Гугганиг
30
Тафернер
4
Мюллер
10
Блуме
25
Чиборра
33
Ридер
7
16
36
11
11
36
23
Кайнц
5
Диарра
5
Диарра
23
Кайнц
7
22
Окунгбова
22
Окунгбова
7
33
Ридер
23
Скрбо
23
Скрбо
33
Ридер
Остались в запасе
Хартберг
Тироль
21
Лука Марич
ВР
6
Матео Караматич
ЦЗ
61
Furkan Demir
ЦЗ
2
Бьорн Хардли
ЦЗ
22
Marco Hoffmann
ЦФ
13
Alexander Eckmayr
ВР
20
Cem Üstündag
ЦП
28
Thomas Geris
ЦП
17
J. Naschberger
ЦФ
8
Mahamadou Diarra
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
21
Лука Марич
ВР
6
Матео Караматич
ЦЗ
61
Furkan Demir
ЦЗ
2
Бьорн Хардли
ЦЗ
22
Marco Hoffmann
ЦФ
Остались в запасе
13
Alexander Eckmayr
ВР
20
Cem Üstündag
ЦП
28
Thomas Geris
ЦП
17
J. Naschberger
ЦФ
8
Mahamadou Diarra
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Хартберг - Тироль
1
2
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
55
45
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
15
9
Количество передач
411
336
Сейвы
3
1
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Safak Barmaksiz, Austria
Стадион:
Profertil Arena Hartberg, Hartberg
Австрия. Бундеслига
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Вольфсберг
- : -
05.10.2024
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Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
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