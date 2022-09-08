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Аустрия
Штурм
Прогноз на точный счет матча «Штурм» – «Брюгге», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года
1 октября, 12:00
0
Лига чемпионов. «Барса» проиграла «Монако», волевая победа «Атлетико», ничья «Арсенала» и «Аталанты»
19 сентября, 23:58
3
«Брест» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
19 сентября, 20:50
0
«Брест» – «Штурм»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 19 сентября
18 сентября, 15:08
0
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
«Сочи» объявил о переходе полузащитника из Австрии
16 января, 21:21
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Товарищеский матч. «Сочи» сыграл вничью с «Аустрией»
25 января 2022, 17:26
0
Михаил Кержаков: «Разочаровали болельщиков, к сожалению. И по счету, и по игре»
23 марта 2019, 23:38
5
Нету – о матче с «Аустрией»: «Это лишь товарищеская игра. Не будет проецировать ее итоги на официальные встречи»
23 марта 2019, 22:47
1
Прогноз на точный счет матча «Штурм» – «Брюгге», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года
1 октября, 12:00
0
Лига чемпионов. «Барса» проиграла «Монако», волевая победа «Атлетико», ничья «Арсенала» и «Аталанты»
19 сентября, 23:58
3
«Брест» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
19 сентября, 20:50
0
«Брест» – «Штурм»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 19 сентября
18 сентября, 15:08
0
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
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Аустрия
Штурм
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Блау-Вайс
1 : 2
28.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Зальцбург
2 : 0
28.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия
2 : 2
25.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рапид
2 : 1
22.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Штурм
0 : 3
22.09.2024
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Зальцбург
2 : 0
28.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия
2 : 2
25.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рапид
2 : 1
22.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Альтах
1 : 1
01.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Аустрия
2 : 1
25.08.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Блау-Вайс
1 : 2
28.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия
2 : 2
25.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Штурм
0 : 3
22.09.2024
Вольфсберг
Лига чемпионов, 1 тур
Брест
2 : 1
19.09.2024
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Австрия. Бундеслига, 5 тур
Штурм
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31.08.2024
Тироль

Аустрия - Штурм: обзор матча 25 сентября 2024

Аустрия
25.09.2024, среда, 19:30
Австрия. Бундеслига, 6 тур
2 : 2
Матч завершен
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Штурм
74' Л. Гальвао
24' В. Бевинг
41' С. Джатта
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Аустрия - Штурм
Матч завершен
88'
Желтая карточка
Юсуф Газибегович
80'
Замена
Томи Хорват ️️️️➡️️ Отар Китеишвили
Желтая карточка
Доминик Фиц
77'
75'
Замена
Мика Бирет ️️️️➡️️ Вильям Бевинг
ГОЛ! 1:2! Лукас Гальвао
Пас отдал Доминик Фиц
74'
Замена
Марко Рагуц ️️️️➡️️ Андреас Грубер
67'
Замена
Мориц Вельс ️️️️➡️️ Манфред Фишер
64'
61'
Замена
Точи Чуквуани ️️️️➡️️ Малик Ялкуйе
61'
Замена
Эмануэль Айву ️️️️➡️️ Амади Камара
Желтая карточка
Манфред Фишер
59'
57'
Вторая желтая
Сиди Джатта
53'
Вторая желтая
Эмир Карич
48'
Желтая карточка
Эмир Карич
45' +1
Желтая карточка
Сиди Джатта
41'
ГОЛ! 0:2! Сиди Джатта
Пас отдал Малик Ялкуйе
24'
ГОЛ! 0:1! Вильям Бевинг
Пас отдал Йон Горенц-Станкович
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Самуэль Радлингер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
18
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
3
Лукас Гальвао
ЦП
5
Abubakr Barry
ЦП
30
Манфред Фишер
(К) АП
36
Доминик Фиц
АП
11
Ник Прелец
ЦФ
77
Маурице Малоне
ЦФ
17
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Стефан Хельм
Штурм
1
Кьел Шерпен
ВР
17
Эмир Карич
ЛЗ
24
Димитри Лавале
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
(К) ЦЗ
22
Юсуф Газибегович
ПЗ
8
Малик Ялкуйе
ЦП
10
Отар Китеишвили
ЦП
15
Вильям Бевинг
ЛВ
20
Сиди Джатта
ЦФ
36
Амади Камара
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
6
Philipp Maybach
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
29
Марко Рагуц
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
Штурм
53
Даниил Худяков
ВР
47
Эмануэль Айву
ЦЗ
21
Точи Чуквуани
ЦП
19
Томи Хорват
ЦП
14
Ловро Звонарек
АП
9
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
18
Мика Бирет
ЦФ
2-3-2-3
1
Радлингер
15
Драгович
18
26
Ранфтль
3
Гальвао
5
36
Фиц
30
Фишер
17
Грубер
77
Малоне
11
Прелец
3-2-2-1-2
1
Шерпен
24
Лавале
35
Гейрхофер
4
Горенц-Станкович
22
Газибегович
17
Карич
8
Ялкуйе
10
Китеишвили
15
Бевинг
36
Камара
20
Джатта
30
Фишер
37
Вельс
37
Вельс
30
Фишер
17
Грубер
29
Рагуц
29
Рагуц
17
Грубер
36
Камара
47
Айву
47
Айву
36
Камара
8
Ялкуйе
21
Чуквуани
21
Чуквуани
8
Ялкуйе
10
Китеишвили
19
Хорват
19
Хорват
10
Китеишвили
15
Бевинг
18
Бирет
18
Бирет
15
Бевинг
Остались в запасе
Аустрия
Штурм
99
Мирко Кос
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
6
Philipp Maybach
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
Главный тренер
Стефан Хельм
53
Даниил Худяков
ВР
14
Ловро Звонарек
АП
9
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
6
Philipp Maybach
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
14
Ловро Звонарек
АП
9
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Главный тренер
Стефан Хельм
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Аустрия - Штурм
2
2
3
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
8
16
Офсайды
1
2
Количество передач
486
274
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
75
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
3
7
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Информация о матче
Главный судья:
Вальтер Альтманн
Стадион:
Generali Arena, Vienna
Австрия. Бундеслига
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Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
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