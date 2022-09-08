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Альтах
Аустрия
«Сочи» объявил о переходе полузащитника из Австрии
16 января, 21:21
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
17 июня 2022, 19:55
0
Товарищеский матч. «Сочи» сыграл вничью с «Аустрией»
25 января 2022, 17:26
0
Михаил Кержаков: «Разочаровали болельщиков, к сожалению. И по счету, и по игре»
23 марта 2019, 23:38
5
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
17 июня 2022, 19:55
0
Лига Европы.«Белененсеш» – последний участник группового этапа
28 августа 2015, 01:24
2
«Сочи» объявил о переходе полузащитника из Австрии
16 января, 21:21
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Товарищеский матч. «Сочи» сыграл вничью с «Аустрией»
25 января 2022, 17:26
0
Михаил Кержаков: «Разочаровали болельщиков, к сожалению. И по счету, и по игре»
23 марта 2019, 23:38
5
Нету – о матче с «Аустрией»: «Это лишь товарищеская игра. Не будет проецировать ее итоги на официальные встречи»
23 марта 2019, 22:47
1
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Последние матчи
Все
Альтах
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Хартберг
2 : 0
29.09.2024
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Зальцбург
2 : 0
28.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия
2 : 2
25.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рапид
2 : 1
22.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Альтах
0 : 1
21.09.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Хартберг
2 : 0
29.09.2024
Альтах
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Альтах
0 : 1
21.09.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Грацер
1 : 1
15.09.2024
Альтах
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Альтах
1 : 1
01.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Штурм
2 : 1
24.08.2024
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Зальцбург
2 : 0
28.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия
2 : 2
25.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рапид
2 : 1
22.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Альтах
1 : 1
01.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Аустрия
2 : 1
25.08.2024
ЛАСК

Альтах - Аустрия: обзор матча 01 сентября 2024

Альтах
01.09.2024, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 5 тур
1 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Аустрия
26' П. Коллер
18' А. Грубер
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Альтах - Аустрия
Матч завершен
84'
Желтая карточка
Маурице Малоне
Замена
Лука Кронбергер ️️️️➡️️ Sofian Bahloul
73'
Замена
Лукас Ягер ️️️️➡️️ Весел Демаку
66'
Замена
Лукас Фадингер ️️️️➡️️ Оливер Штрунц
66'
Желтая карточка
Лукас Гугганиг
56'
45' +2
Желтая карточка
Лукас Гальвао
Желтая карточка
Весел Демаку
37'
29'
Желтая карточка
Манфред Фишер
ГОЛ! 1:1! Пауль Коллер
26'
18'
ГОЛ! 0:1! Андреас Грубер
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
1
Dejan Stojanović
ВР
15
Пауль Коллер
ЦЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
22
Pascal Juan Estrada
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
6
Весел Демаку
ОП
8
Мике-Штефен Бере
(К) ЦП
11
Sofian Bahloul
ЦП
20
Густаво Сантос
ЦФ
17
Оливер Штрунц
ЦФ
29
Mohamed Ouédraogo
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шерб
Аустрия
1
Самуэль Радлингер
ВР
18
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
3
Лукас Гальвао
ЦП
5
Abubakr Barry
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
30
Манфред Фишер
(К) АП
36
Доминик Фиц
АП
77
Маурице Малоне
ЦФ
17
Андреас Грубер
ЦФ
11
Ник Прелец
ЦФ
Главный тренер
Стефан Хельм
Альтах
21
Аммар Хелак
ВР
12
Леонардо Лукачевич
ЛЗ
23
Лукас Ягер
ЦЗ
4
Filip Milojević
ЦП
30
Лукас Фадингер
АП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
14
Лукас Фридрикас
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
24
Тин Плавотич
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
6
Philipp Maybach
ЦП
23
Konstantin Aleksa
ЦП
70
Cristiano
ЦФ
4-1-2-3
1
15
Коллер
5
Гугганиг
22
25
Инголич
6
Демаку
8
Бере
11
29
17
Штрунц
20
Сантос
2-3-2-3
1
Радлингер
18
15
Драгович
3
Гальвао
5
26
Ранфтль
30
Фишер
36
Фиц
11
Прелец
17
Грубер
77
Малоне
6
Демаку
23
Ягер
23
Ягер
6
Демаку
17
Штрунц
30
Фадингер
30
Фадингер
17
Штрунц
11
7
Кронбергер
7
Кронбергер
11
Остались в запасе
Альтах
Аустрия
21
Аммар Хелак
ВР
12
Леонардо Лукачевич
ЛЗ
4
Filip Milojević
ЦП
14
Лукас Фридрикас
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шерб
99
Мирко Кос
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
24
Тин Плавотич
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
6
Philipp Maybach
ЦП
23
Konstantin Aleksa
ЦП
70
Cristiano
ЦФ
Главный тренер
Стефан Хельм
Остались в запасе
21
Аммар Хелак
ВР
12
Леонардо Лукачевич
ЛЗ
4
Filip Milojević
ЦП
14
Лукас Фридрикас
ЦФ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
24
Тин Плавотич
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
6
Philipp Maybach
ЦП
23
Konstantin Aleksa
ЦП
70
Cristiano
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шерб
Главный тренер
Стефан Хельм
Статистика матча Альтах - Аустрия
2
3
Всего ударов по воротам
15
16
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
37
63
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
9
17
Офсайды
2
1
Количество передач
279
498
Сейвы
3
3
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
6
10
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
14
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Markus Hameter, Austria
Стадион:
Cashpoint Arena, Altach
Австрия. Бундеслига
Все
Текущие
Будущие
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
Рапид
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