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Рапид
Зальцбург
Лига чемпионов. «Брест» разгромил «Зальцбург» (4:0), «Штутгарт» не смог обыграть «Спарту» (1:1)
1 октября, 21:50
0
«Зальцбург» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
1 октября, 18:35
0
Прогноз на точный счет матча «Истанбул» – «Рапид», Лига Конференций, 2 октября 2024 года
1 октября, 12:05
0
«Зальцбург» – «Брест»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024 года
30 сентября, 11:20
0
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
18 сентября, 21:46
0
Прогноз на точный счет матча «Истанбул» – «Рапид», Лига Конференций, 2 октября 2024 года
1 октября, 12:05
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за 16 месяцев
31 августа 2023, 23:12
1
Лига конференций. «Витесс», «Славия» и ПАОК вышли в 1/8 финала
25 февраля 2022, 01:50
0
Лига чемпионов. «Брест» разгромил «Зальцбург» (4:0), «Штутгарт» не смог обыграть «Спарту» (1:1)
1 октября, 21:50
0
«Зальцбург» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
1 октября, 18:35
0
«Зальцбург» – «Брест»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024 года
30 сентября, 11:20
0
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
18 сентября, 21:46
0
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 18:35
0
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Последние матчи
Все
Рапид
Зальцбург
Лига чемпионов, 2 тур
Зальцбург
0 : 4
01.10.2024
Брест
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Рапид
1 : 1
28.09.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Зальцбург
2 : 0
28.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рапид
2 : 1
22.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Тироль
0 : 0
22.09.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Рапид
1 : 1
28.09.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рапид
2 : 1
22.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсберг
1 : 1
14.09.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Рапид
3 : 2
01.09.2024
Зальцбург
Лига Европы, 4 раунд
Рапид
2 : 2
29.08.2024
Брага
Лига чемпионов, 2 тур
Зальцбург
0 : 4
01.10.2024
Брест
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Зальцбург
2 : 0
28.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Тироль
0 : 0
22.09.2024
Зальцбург
Лига чемпионов, 1 тур
Спарта
3 : 0
18.09.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Рапид
3 : 2
01.09.2024
Зальцбург

Рапид - Зальцбург: обзор матча 01 сентября 2024

Рапид
01.09.2024, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 5 тур
3 : 2
Матч завершен
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Зальцбург
19' I. Jansson
38' Й. Ауэр
60' I. Jansson
5' Д. Нене
45+3' П. Ратков
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Рапид - Зальцбург
Матч завершен
90' +2
Желтая карточка
Доржель Нене
90' +1
Желтая карточка
Мамади Дьямбу
Замена
Тобиас Беркеейет ️️️️➡️️ Лукас Гргич
82'
Замена
Максимилиан Хофманн ️️️️➡️️ Луис Шауб
82'
Замена
Мориц Освальд ️️️️➡️️ Isak Jansson
82'
Желтая карточка
Бендегуз Болла
63'
ГОЛ! 3:2! Isak Jansson
Пас отдал Лукас Гргич
60'
Замена
Dennis Kaygin ️️️️➡️️ Дион Бельо
57'
56'
Замена
Мадс Бидструп ️️️️➡️️ Люка Гурна
56'
Замена
Адам Дагхим ️️️️➡️️ Мауриц Кьергор
56'
Замена
Николас Капалдо ️️️️➡️️ Петар Ратков
51'
Желтая карточка
Мусса Йео
48'
Желтая карточка
Люка Гурна
45' +3
ГОЛ! 2:2! Петар Ратков
Пас отдал Доржель Нене
ГОЛ! 2:1! Йонас Ауэр
38'
Замена
Дион Бельо ️️️️➡️️ Гуидо Бургшталлер
30'
ГОЛ! 1:1! Isak Jansson
Пас отдал Маттиас Зайдль
19'
5'
ГОЛ! 0:1! Доржель Нене
Пас отдал Оскар Глух
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
45
Никлас Хедл
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
22
Isak Jansson
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
8
Лукас Гргич
ЦП
18
Маттиас Зайдль
(К) АП
17
Мамаду Сангаре
АП
6
Serge Raux Yao
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
55
Nenad Cvetković
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Зальцбург
1
Янис Бласвих
(К) ВР
70
Амар Дедич
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
27
Люка Гурна
ОП
15
Мамади Дьямбу
ОП
49
Мусса Йео
ЦП
30
Оскар Глух
АП
14
Мауриц Кьергор
АП
45
Доржель Нене
ЦФ
21
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Пеп Лейндерс
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
3
Benjamin Böckle
ЦЗ
20
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
28
Мориц Освальд
ЦП
24
Dennis Kaygin
ЦП
16
Тобиас Беркеейет
ЦП
7
Дион Бельо
ЦФ
Зальцбург
24
Александер Шлагер
ВР
4
Хендри Бланк
ЦЗ
5
Брайан Око
ЦЗ
36
John Mellberg
ЦЗ
7
Николас Капалдо
ЦП
18
Мадс Бидструп
ЦП
28
Адам Дагхим
ЛВ
1-4-2-3
45
Хедл
77
Болла
23
Ауэр
21
Шауб
8
Гргич
22
17
Сангаре
18
Зайдль
55
9
Бургшталлер
6
3-2-1-2-2
1
Бласвих
91
Пиатковски
6
Байду
70
Дедич
27
Гурна
15
Дьямбу
49
Йео
30
Глух
14
Кьергор
21
Ратков
45
Нене
21
Шауб
20
Хофманн
20
Хофманн
21
Шауб
22
28
Освальд
28
Освальд
22
Бельо
24
24
Бельо
8
Гргич
16
Беркеейет
16
Беркеейет
8
Гргич
9
Бургшталлер
7
Бельо
7
Бельо
9
Бургшталлер
21
Ратков
7
Капалдо
7
Капалдо
21
Ратков
27
Гурна
18
Бидструп
18
Бидструп
27
Гурна
14
Кьергор
28
Дагхим
28
Дагхим
14
Кьергор
Остались в запасе
Рапид
Зальцбург
25
Пауль Гартлер
ВР
3
Benjamin Böckle
ЦЗ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
24
Александер Шлагер
ВР
4
Хендри Бланк
ЦЗ
5
Брайан Око
ЦЗ
36
John Mellberg
ЦЗ
Главный тренер
Пеп Лейндерс
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
3
Benjamin Böckle
ЦЗ
Остались в запасе
24
Александер Шлагер
ВР
4
Хендри Бланк
ЦЗ
5
Брайан Око
ЦЗ
36
John Mellberg
ЦЗ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Пеп Лейндерс
Статистика матча Рапид - Зальцбург
1
4
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
34
66
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
6
Нарушения
10
10
Офсайды
1
1
Количество передач
296
584
Сейвы
2
3
Точность передач %
74
85
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Штефан Эбнер
Стадион:
Альянц
Австрия. Бундеслига
Все
Текущие
Будущие
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
Рапид
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