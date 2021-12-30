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Штурм
Тироль
Прогноз на точный счет матча «Штурм» – «Брюгге», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года
1 октября, 12:00
0
Лига чемпионов. «Барса» проиграла «Монако», волевая победа «Атлетико», ничья «Арсенала» и «Аталанты»
19 сентября, 23:58
3
«Брест» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
19 сентября, 20:50
0
«Брест» – «Штурм»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 19 сентября
18 сентября, 15:08
0
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
Прогноз на точный счет матча «Штурм» – «Брюгге», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года
1 октября, 12:00
0
Лига чемпионов. «Барса» проиграла «Монако», волевая победа «Атлетико», ничья «Арсенала» и «Аталанты»
19 сентября, 23:58
3
«Брест» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
19 сентября, 20:50
0
«Брест» – «Штурм»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 19 сентября
18 сентября, 15:08
0
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
«Спартак» – о Классене: «Лучший кристалл Сваровски теперь у нас»
30 декабря 2021, 17:25
28
«Спартак» до закрытия зимнего ТО купит Пруцева и Классена, а также продаст одного легионера («СЭ»)
24 декабря 2021, 14:21
17
Журналист Карпов: игрок молодежной сборной России Классен близок к переходу в «Спартак»
13 декабря 2021, 23:54
10
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Ваттенсом», гол забил не пустивший Россию на ЧМ-2010 Дедич
1 февраля 2020, 20:43
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Штурм
Тироль
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Вольфсберг
1 : 3
29.09.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Блау-Вайс
1 : 2
28.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Хартберг
1 : 0
26.09.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия
2 : 2
25.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Штурм
0 : 3
22.09.2024
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Блау-Вайс
1 : 2
28.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия
2 : 2
25.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Штурм
0 : 3
22.09.2024
Вольфсберг
Лига чемпионов, 1 тур
Брест
2 : 1
19.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Штурм
4 : 2
31.08.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Вольфсберг
1 : 3
29.09.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Хартберг
1 : 0
26.09.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Тироль
0 : 0
22.09.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Штурм
4 : 2
31.08.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Тироль
0 : 1
24.08.2024
Аустрия К

Штурм - Тироль: обзор матча 31 августа 2024

Штурм
31.08.2024, суббота, 20:30
Австрия. Бундеслига, 5 тур
4 : 2
Матч завершен
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Тироль
44' О. Китеишвили
66' Л. Гргич
76' Л. Гргич
90+4' Т. Чуквуани
38' Q. Butler
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Штурм - Тироль
Матч завершен
ГОЛ! 4:1! Точи Чуквуани
Пас отдал Стефан Хирлендер
90' +4
Замена
Точи Чуквуани ️️️️➡️️ Мика Бирет
90'
85'
Замена
Alexander Ranacher ️️️️➡️️ Леннарт Чиборра
Замена
Стефан Хирлендер ️️️️➡️️ Томи Хорват
83'
ГОЛ! 3:1! Леон Гргич
Пас отдал Мика Бирет
76'
71'
Замена
Флориан Ридер ️️️️➡️️ Q. Butler
ГОЛ! 2:1! Леон Гргич
Пас отдал Отар Китеишвили
66'
Замена
Леон Гргич ️️️️➡️️ Ловро Звонарек
63'
Замена
Амади Камара ️️️️➡️️ Вильям Бевинг
46'
ГОЛ! 1:1! Отар Китеишвили
Пас отдал Юсуф Газибегович
44'
38'
ГОЛ! 0:1! Q. Butler
Пас отдал Валентино Мюллер
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
1
Кьел Шерпен
ВР
24
Димитри Лавале
ЦЗ
47
Эмануэль Айву
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
(К) ЦЗ
22
Юсуф Газибегович
ПЗ
2
Макс Джонстон
ПЗ
10
Отар Китеишвили
ЦП
19
Томи Хорват
ЦП
14
Ловро Звонарек
АП
15
Вильям Бевинг
ЛВ
18
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Тироль
40
Адам Стейскал
ВР
22
Осаренрен Окунгбова
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
30
Маттеус Тафернер
ЛП
4
Валентино Мюллер
(К) ЦП
20
Cem Üstündag
ЦП
8
Mahamadou Diarra
ЦФ
7
Q. Butler
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Штурм
53
Даниил Худяков
ВР
17
Эмир Карич
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
21
Точи Чуквуани
ЦП
36
Амади Камара
ЦФ
38
Леон Гргич
ЦФ
Тироль
13
Alexander Eckmayr
ВР
27
David Jaunegg
ЦЗ
10
Брор Блуме
ЦП
14
Alexander Ranacher
ЦП
33
Флориан Ридер
ЛВ
21
Yannick Votter
ЦФ
17
J. Naschberger
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Шерпен
24
Лавале
47
Айву
4
Горенц-Станкович
22
Газибегович
2
Джонстон
10
Китеишвили
19
Хорват
15
Бевинг
14
Звонарек
18
Бирет
4-4-2
40
Стейскал
3
Гугганиг
5
Лоуренс
6
Шульцбахер
22
Окунгбова
25
Чиборра
4
Мюллер
20
30
Тафернер
7
8
19
Хорват
25
Хирлендер
25
Хирлендер
19
Хорват
18
Бирет
21
Чуквуани
21
Чуквуани
18
Бирет
15
Бевинг
36
Камара
36
Камара
15
Бевинг
14
Звонарек
38
Гргич
38
Гргич
14
Звонарек
25
Чиборра
14
14
25
Чиборра
7
33
Ридер
33
Ридер
7
Остались в запасе
Штурм
Тироль
53
Даниил Худяков
ВР
17
Эмир Карич
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
13
Alexander Eckmayr
ВР
27
David Jaunegg
ЦЗ
10
Брор Блуме
ЦП
21
Yannick Votter
ЦФ
17
J. Naschberger
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
17
Эмир Карич
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
Остались в запасе
13
Alexander Eckmayr
ВР
27
David Jaunegg
ЦЗ
10
Брор Блуме
ЦП
21
Yannick Votter
ЦФ
17
J. Naschberger
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Штурм - Тироль
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
53
47
Угловые удары
5
3
Нарушения
11
9
Офсайды
0
1
Количество передач
438
396
Сейвы
2
2
Точность передач %
81
71
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Safak Barmaksiz, Austria
Стадион:
Меркур Арена
Австрия. Бундеслига
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Текущие
Будущие
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
Рапид
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