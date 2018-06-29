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Аустрия К
Блау-Вайс
«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
20 мая, 13:27
0
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
29 июня 2018, 20:56
1
Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
7 декабря 2017, 23:14
1
Лига Европы. «Милан» не смог поразить ворота АЕКа, хорватская «Риека» справилась с «Аустрией»
20 октября 2017, 00:05
4
Лига Европы. «Милан» вырвал победу у «Риеки», АЕК и «Аустрия» сыграли вничью
28 сентября 2017, 23:59
2
«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
20 мая, 13:27
0
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
29 июня 2018, 20:56
1
Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
7 декабря 2017, 23:14
1
Лига Европы. «Милан» не смог поразить ворота АЕКа, хорватская «Риека» справилась с «Аустрией»
20 октября 2017, 00:05
4
Лига Европы. «Милан» вырвал победу у «Риеки», АЕК и «Аустрия» сыграли вничью
28 сентября 2017, 23:59
2
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Последние матчи
Все
Аустрия К
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Грацер
0 : 1
29.09.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Блау-Вайс
1 : 2
28.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Альтах
0 : 1
21.09.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Аустрия К
2 : 2
21.09.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Блау-Вайс
1 : 0
14.09.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Грацер
0 : 1
29.09.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Аустрия К
2 : 2
21.09.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Аустрия К
3 : 1
31.08.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Тироль
0 : 1
24.08.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Аустрия К
0 : 2
17.08.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Блау-Вайс
1 : 2
28.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Альтах
0 : 1
21.09.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Блау-Вайс
1 : 0
14.09.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Аустрия К
3 : 1
31.08.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Блау-Вайс
3 : 0
25.08.2024
Рапид

Аустрия К - Блау-Вайс: обзор матча 31 августа 2024

Аустрия К
31.08.2024, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 5 тур
3 : 1
Матч завершен
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Блау-Вайс
13' B. Bobzien
82' Н. Биндер
90' P. Wydra
45+2' Ронивалдо
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Аустрия К - Блау-Вайс
Матч завершен
ГОЛ! 3:1! Philipp Wydra
90'
85'
Замена
Юлиан Геллес ️️️️➡️️ Симон Пиркль
ГОЛ! 2:1! Николас Биндер
Пас отдал Кристофер Цветко
82'
81'
Желтая карточка
Симон Зайдль
Замена
Лауренц Дель ️️️️➡️️ Jonas Kühn
81'
78'
Замена
Кристиан Добрас ️️️️➡️️ Ронивалдо
Замена
Philipp Wydra ️️️️➡️️ Тобиас Кох
66'
Замена
Николас Биндер ️️️️➡️️ Давид Тошевски
66'
Желтая карточка
Ben Bobzien
61'
Замена
Соломон Бонна ️️️️➡️️ Симон Штрауди
60'
60'
Замена
Данило Митрович ️️️️➡️️ Alem Pašić
Замена
️️️️➡️️ Дикени Салифу
60'
59'
Желтая карточка
Ронивалдо
46'
Замена
Конор Носс ️️️️➡️️ Пол Менса
45' +2
ГОЛ! 1:1! Ронивалдо
44'
Желтая карточка
Симон Пиркль
41'
Желтая карточка
Томас Гойгингер
Желтая карточка
Тобиас Кох
35'
Желтая карточка
Симон Штрауди
28'
18'
Красная карточка
Fabio Strauss
ГОЛ! 1:0! Ben Bobzien
Пас отдал Давид Тошевски
13'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
8
Космас Гезос
ЦЗ
34
Jannik Thomas Robatsch
ЦЗ
27
Jonas Kühn
ЦЗ
19
Niklas Szerencsi
ЦЗ
6
Тобиас Кох
ОП
18
Дикени Салифу
ОП
14
Кристофер Цветко
(К) ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
17
Симон Штрауди
ЦП
77
Ben Bobzien
ЦФ
10
Давид Тошевски
ЦФ
Главный тренер
Петер Пакульт
Блау-Вайс
1
Радек Витек
ВР
60
Симон Пиркль
ЛАЗ
2
Fabio Strauss
(К) ЦЗ
17
Alem Pašić
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
19
Александер Бридль
ОП
10
Пол Менса
АП
20
Симон Зайдль
АП
9
Ронивалдо
ЦФ
15
Manuel Maranda
ЦФ
27
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Аустрия К
30
Simon Emil Spari
ВР
2
Соломон Бонна
ПЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
95
Philipp Wydra
ЦП
29
Лауренц Дель
АП
9
Николас Биндер
ЦФ
Блау-Вайс
12
Andreas Lukse
ВР
5
Данило Митрович
ЦЗ
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
14
Юлиан Геллес
ПАЗ
29
Mehmet Ibrahimi
ЦП
30
Кристиан Добрас
ЦП
7
Конор Носс
АП
4-2-3-2
1
8
Гезос
27
19
34
6
Кох
18
Салифу
14
Цветко
24
Верницниг
17
Штрауди
10
Тошевски
77
3-2-2-3
1
Витек
28
Андерсон
17
2
19
Бридль
60
Пиркль
10
Менса
20
Зайдль
27
Гойгингер
15
9
Ронивалдо
17
Штрауди
2
Бонна
2
Бонна
17
Штрауди
6
Кох
95
95
6
Кох
27
29
Дель
29
Дель
27
10
Тошевски
9
Биндер
9
Биндер
10
Тошевски
17
5
Митрович
5
Митрович
17
60
Пиркль
14
Геллес
14
Геллес
60
Пиркль
9
Ронивалдо
30
Добрас
30
Добрас
9
Ронивалдо
10
Менса
7
Носс
7
Носс
10
Менса
Остались в запасе
Аустрия К
Блау-Вайс
30
Simon Emil Spari
ВР
7
Флориан Яриц
ЛП
Главный тренер
Петер Пакульт
12
Andreas Lukse
ВР
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
29
Mehmet Ibrahimi
ЦП
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Остались в запасе
30
Simon Emil Spari
ВР
7
Флориан Яриц
ЛП
Остались в запасе
12
Andreas Lukse
ВР
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
29
Mehmet Ibrahimi
ЦП
Главный тренер
Петер Пакульт
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Статистика матча Аустрия К - Блау-Вайс
3
1
4
Всего ударов по воротам
14
3
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
3
Нарушения
8
11
Офсайды
1
3
Количество передач
493
362
Сейвы
1
5
Точность передач %
82
72
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Юлиан Вайнбергер (Вена)
Стадион:
Worthersee Stadion, Klagenfurt
Австрия. Бундеслига
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Будущие
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
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