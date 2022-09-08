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Аустрия
ЛАСК
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Спартак» отдал Тавареша в аренду
23 июля, 17:17
32
Суд вынес приговор Джерому Боатенгу, обвинявшемуся в причинении телесных повреждений девушке
19 июля, 20:47
0
Джером Боатенг нашел новый клуб
31 мая, 15:38
0
«Сочи» объявил о переходе полузащитника из Австрии
16 января, 21:21
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Товарищеский матч. «Сочи» сыграл вничью с «Аустрией»
25 января 2022, 17:26
0
Михаил Кержаков: «Разочаровали болельщиков, к сожалению. И по счету, и по игре»
23 марта 2019, 23:38
5
Нету – о матче с «Аустрией»: «Это лишь товарищеская игра. Не будет проецировать ее итоги на официальные встречи»
23 марта 2019, 22:47
1
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Спартак» отдал Тавареша в аренду
23 июля, 17:17
32
Суд вынес приговор Джерому Боатенгу, обвинявшемуся в причинении телесных повреждений девушке
19 июля, 20:47
0
Джером Боатенг нашел новый клуб
31 мая, 15:38
0
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Последние матчи
Все
Аустрия
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Зальцбург
2 : 0
28.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Рапид
1 : 1
28.09.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия
2 : 2
25.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рапид
2 : 1
22.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 7 тур
ЛАСК
4 : 2
21.09.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Зальцбург
2 : 0
28.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия
2 : 2
25.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рапид
2 : 1
22.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Альтах
1 : 1
01.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Аустрия
2 : 1
25.08.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Рапид
1 : 1
28.09.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 7 тур
ЛАСК
4 : 2
21.09.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Блау-Вайс
1 : 0
14.09.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 5 тур
ЛАСК
1 : 5
01.09.2024
Вольфсберг
Лига Европы, 4 раунд
ФКСБ
1 : 0
29.08.2024
ЛАСК

Аустрия - ЛАСК: обзор матча 25 августа 2024

Аустрия
25.08.2024, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 4 тур
2 : 1
Матч завершен
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ЛАСК
21' М. Малоне
87' М. Фишер
19' М. Любичич
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Аустрия - ЛАСК
Матч завершен
Замена
David Ewemade ️️️️➡️️ Маурице Малоне
90' +4
Замена
Муарем Хускович ️️️️➡️️ Андреас Грубер
90' +1
88'
Замена
Ленни Пинтор ️️️️➡️️ Мелайро Богард
ГОЛ! 2:1! Манфред Фишер
87'
76'
Желтая карточка
Филип Стойкович
72'
Замена
Джером Боатенг ️️️️➡️️ Бранко Йовичич
72'
Замена
Adil Taoui ️️️️➡️️ Валон Бериша
56'
Замена
Томас Гальвес ️️️️➡️️ Джордж Белло
56'
Замена
Максим Таловеров ️️️️➡️️ Enis Safin
Желтая карточка
Манфред Фишер
42'
ГОЛ! 1:1! Маурице Малоне
Пас отдал Андреас Грубер
21'
19'
ГОЛ! 0:1! Марин Любичич
Пас отдал Валон Бериша
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Самуэль Радлингер
ВР
18
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
3
Лукас Гальвао
ЦП
5
Abubakr Barry
ЦП
30
Манфред Фишер
(К) АП
36
Доминик Фиц
АП
11
Ник Прелец
ЦФ
77
Маурице Малоне
ЦФ
17
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Стефан Хельм
ЛАСК
28
Йорг Зибенхандль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
22
Филип Стойкович
ЦЗ
5
Филипп Цирайс
(К) ЦЗ
18
Бранко Йовичич
ОП
6
Мелайро Богард
ОП
14
Валон Бериша
ЦП
45
Enis Safin
ЦП
30
Саша Хорват
АП
8
Мозес Усор
ПВ
9
Марин Любичич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
24
Тин Плавотич
ЦЗ
25
David Ewemade
ЦЗ
6
Philipp Maybach
ЦП
9
Муарем Хускович
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
ЛАСК
43
Clemens Steinbauer
ВР
3
Томас Гальвес
ЛЗ
4
Максим Таловеров
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
19
Ленни Пинтор
ЛВ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
44
Adil Taoui
ЦФ
2-3-2-3
1
Радлингер
18
15
Драгович
26
Ранфтль
3
Гальвао
5
36
Фиц
30
Фишер
17
Грубер
77
Малоне
11
Прелец
3-2-2-2-1
28
Зибенхандль
22
Стойкович
5
Цирайс
2
Белло
18
Йовичич
6
Богард
14
Бериша
45
8
Усор
30
Хорват
9
Любичич
77
Малоне
25
25
77
Малоне
17
Грубер
9
Хускович
9
Хускович
17
Грубер
2
Белло
3
Гальвес
3
Гальвес
2
Белло
45
4
Таловеров
4
Таловеров
45
18
Йовичич
17
Боатенг
17
Боатенг
18
Йовичич
6
Богард
19
Пинтор
19
Пинтор
6
Богард
14
Бериша
44
44
14
Бериша
Остались в запасе
Аустрия
ЛАСК
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
24
Тин Плавотич
ЦЗ
6
Philipp Maybach
ЦП
70
Cristiano
ЦФ
Главный тренер
Стефан Хельм
43
Clemens Steinbauer
ВР
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
24
Тин Плавотич
ЦЗ
6
Philipp Maybach
ЦП
70
Cristiano
ЦФ
Остались в запасе
43
Clemens Steinbauer
ВР
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Главный тренер
Стефан Хельм
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Аустрия - ЛАСК
1
1
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
46
54
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
7
4
Офсайды
2
2
Количество передач
345
431
Сейвы
2
4
Точность передач %
77
82
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Christian-Petru Ciochirca, Austria
Стадион:
Generali Arena, Vienna
Австрия. Бундеслига
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Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
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