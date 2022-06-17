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Штурм
Альтах
Прогноз на точный счет матча «Штурм» – «Брюгге», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года
1 октября, 12:00
0
Лига чемпионов. «Барса» проиграла «Монако», волевая победа «Атлетико», ничья «Арсенала» и «Аталанты»
19 сентября, 23:58
3
«Брест» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
19 сентября, 20:50
0
«Брест» – «Штурм»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 19 сентября
18 сентября, 15:08
0
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
Прогноз на точный счет матча «Штурм» – «Брюгге», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года
1 октября, 12:00
0
Лига чемпионов. «Барса» проиграла «Монако», волевая победа «Атлетико», ничья «Арсенала» и «Аталанты»
19 сентября, 23:58
3
«Брест» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
19 сентября, 20:50
0
«Брест» – «Штурм»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 19 сентября
18 сентября, 15:08
0
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
17 июня 2022, 19:55
0
Лига Европы.«Белененсеш» – последний участник группового этапа
28 августа 2015, 01:24
2
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Последние матчи
Все
Штурм
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Хартберг
2 : 0
29.09.2024
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Блау-Вайс
1 : 2
28.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия
2 : 2
25.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Штурм
0 : 3
22.09.2024
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Альтах
0 : 1
21.09.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Блау-Вайс
1 : 2
28.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия
2 : 2
25.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Штурм
0 : 3
22.09.2024
Вольфсберг
Лига чемпионов, 1 тур
Брест
2 : 1
19.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Штурм
4 : 2
31.08.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Хартберг
2 : 0
29.09.2024
Альтах
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Альтах
0 : 1
21.09.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Грацер
1 : 1
15.09.2024
Альтах
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Альтах
1 : 1
01.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Штурм
2 : 1
24.08.2024
Альтах

Штурм - Альтах: обзор матча 24 августа 2024

Штурм
24.08.2024, суббота, 20:30
Австрия. Бундеслига, 4 тур
2 : 1
Матч завершен
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Альтах
65' М. Бирет
78' Т. Хорват
87' Л. Гугганиг
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Штурм - Альтах
Матч завершен
87'
ГОЛ! 2:1! Лукас Гугганиг
Пас отдал Sofian Bahloul
Замена
Точи Чуквуани ️️️️➡️️ Мика Бирет
84'
Замена
Эмир Карич ️️️️➡️️ Димитри Лавале
84'
ГОЛ! 2:0! Томи Хорват
Пас отдал Вильям Бевинг
78'
77'
Желтая карточка
Лукас Фридрикас
73'
Замена
Лукас Фридрикас ️️️️➡️️ Сандро Инголич
73'
Замена
Лукас Ягер ️️️️➡️️ Мике-Штефен Бере
Замена
Вильям Бевинг ️️️️➡️️ Ловро Звонарек
72'
ГОЛ! 1:0! Мика Бирет
65'
60'
Замена
Лука Кронбергер ️️️️➡️️ Лукас Фадингер
60'
Замена
Sofian Bahloul ️️️️➡️️ Оливер Штрунц
Замена
Сиди Джатта ️️️️➡️️ Амади Камара
57'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
1
Кьел Шерпен
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
(К) ЦЗ
47
Эмануэль Айву
ЦЗ
24
Димитри Лавале
ЦЗ
22
Юсуф Газибегович
ПЗ
10
Отар Китеишвили
ЦП
19
Томи Хорват
ЦП
14
Ловро Звонарек
АП
36
Амади Камара
ЦФ
18
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Альтах
1
Dejan Stojanović
ВР
15
Пауль Коллер
ЦЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
22
Pascal Juan Estrada
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
6
Весел Демаку
ОП
8
Мике-Штефен Бере
(К) ЦП
30
Лукас Фадингер
АП
29
Mohamed Ouédraogo
ЦФ
20
Густаво Сантос
ЦФ
17
Оливер Штрунц
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шерб
Штурм
53
Даниил Худяков
ВР
17
Эмир Карич
ЛЗ
2
Макс Джонстон
ПЗ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
21
Точи Чуквуани
ЦП
15
Вильям Бевинг
ЛВ
20
Сиди Джатта
ЦФ
Альтах
21
Аммар Хелак
ВР
12
Леонардо Лукачевич
ЛЗ
23
Лукас Ягер
ЦЗ
11
Sofian Bahloul
ЦП
4
Filip Milojević
ЦП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
14
Лукас Фридрикас
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Шерпен
4
Горенц-Станкович
47
Айву
24
Лавале
5
Вютрих
22
Газибегович
10
Китеишвили
19
Хорват
14
Звонарек
18
Бирет
36
Камара
4-1-1-1-3
1
25
Инголич
5
Гугганиг
22
15
Коллер
6
Демаку
8
Бере
30
Фадингер
17
Штрунц
20
Сантос
29
24
Лавале
17
Карич
17
Карич
24
Лавале
18
Бирет
21
Чуквуани
21
Чуквуани
18
Бирет
14
Звонарек
15
Бевинг
15
Бевинг
14
Звонарек
36
Камара
20
Джатта
20
Джатта
36
Камара
8
Бере
23
Ягер
23
Ягер
8
Бере
17
Штрунц
11
11
17
Штрунц
30
Фадингер
7
Кронбергер
7
Кронбергер
30
Фадингер
25
Инголич
14
Фридрикас
14
Фридрикас
25
Инголич
Остались в запасе
Штурм
Альтах
53
Даниил Худяков
ВР
2
Макс Джонстон
ПЗ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
21
Аммар Хелак
ВР
12
Леонардо Лукачевич
ЛЗ
4
Filip Milojević
ЦП
Главный тренер
Мартин Шерб
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
2
Макс Джонстон
ПЗ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
Остались в запасе
21
Аммар Хелак
ВР
12
Леонардо Лукачевич
ЛЗ
4
Filip Milojević
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Мартин Шерб
Статистика матча Штурм - Альтах
1
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
63
37
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
10
8
Офсайды
2
4
Количество передач
494
291
Сейвы
4
4
Точность передач %
86
75
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
9
4
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Информация о матче
Главный судья:
Harald Lechner, Austria
Стадион:
Меркур Арена
Австрия. Бундеслига
Все
Текущие
Будущие
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
Рапид
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