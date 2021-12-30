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Тироль
Аустрия К
«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
20 мая, 13:27
0
«Спартак» – о Классене: «Лучший кристалл Сваровски теперь у нас»
30 декабря 2021, 17:25
28
«Спартак» до закрытия зимнего ТО купит Пруцева и Классена, а также продаст одного легионера («СЭ»)
24 декабря 2021, 14:21
17
Журналист Карпов: игрок молодежной сборной России Классен близок к переходу в «Спартак»
13 декабря 2021, 23:54
10
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Ваттенсом», гол забил не пустивший Россию на ЧМ-2010 Дедич
1 февраля 2020, 20:43
0
«Спартак» – о Классене: «Лучший кристалл Сваровски теперь у нас»
30 декабря 2021, 17:25
28
«Спартак» до закрытия зимнего ТО купит Пруцева и Классена, а также продаст одного легионера («СЭ»)
24 декабря 2021, 14:21
17
Журналист Карпов: игрок молодежной сборной России Классен близок к переходу в «Спартак»
13 декабря 2021, 23:54
10
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Ваттенсом», гол забил не пустивший Россию на ЧМ-2010 Дедич
1 февраля 2020, 20:43
0
«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
20 мая, 13:27
0
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
29 июня 2018, 20:56
1
Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
7 декабря 2017, 23:14
1
Лига Европы. «Милан» не смог поразить ворота АЕКа, хорватская «Риека» справилась с «Аустрией»
20 октября 2017, 00:05
4
Лига Европы. «Милан» вырвал победу у «Риеки», АЕК и «Аустрия» сыграли вничью
28 сентября 2017, 23:59
2
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Аустрия К
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0 : 1
29.09.2024
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Австрия. Бундеслига, 8 тур
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1 : 3
29.09.2024
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Хартберг
1 : 0
26.09.2024
Тироль
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Тироль
0 : 0
22.09.2024
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Австрия. Бундеслига, 7 тур
Аустрия К
2 : 2
21.09.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Вольфсберг
1 : 3
29.09.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Хартберг
1 : 0
26.09.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Тироль
0 : 0
22.09.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Штурм
4 : 2
31.08.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Тироль
0 : 1
24.08.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Грацер
0 : 1
29.09.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Аустрия К
2 : 2
21.09.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Аустрия К
3 : 1
31.08.2024
Блау-Вайс
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Тироль
0 : 1
24.08.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Аустрия К
0 : 2
17.08.2024
Штурм

Тироль - Аустрия К: обзор матча 24 августа 2024

Тироль
24.08.2024, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 4 тур
0 : 1
Матч завершен
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Аустрия К
66' Д. Тошевски
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Тироль - Аустрия К
Матч завершен
Замена
Осаренрен Окунгбова ️️️️➡️️ Леннарт Чиборра
90' +3
83'
Замена
Philipp Wydra ️️️️➡️️ Кристофер Цветко
Замена
J. Naschberger ️️️️➡️️ Брор Блуме
83'
Замена
Alexander Ranacher ️️️️➡️️ Q. Butler
83'
80'
Желтая карточка
Кристофер Цветко
78'
Замена
Николас Биндер ️️️️➡️️ Давид Тошевски
66'
ГОЛ! 0:1! Давид Тошевски
Пас отдал Кристофер Верницниг
60'
Желтая карточка
Космас Гезос
40'
Желтая карточка
Niklas Szerencsi
30'
Желтая карточка
Ben Bobzien
Желтая карточка
Лукас Шульцбахер
30'
Желтая карточка
Джейми Лоуренс
9'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
40
Адам Стейскал
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
23
Штефан Скрбо
ЛП
30
Маттеус Тафернер
ЛП
25
Леннарт Чиборра
ЛП
4
Валентино Мюллер
(К) ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
8
Mahamadou Diarra
ЦФ
7
Q. Butler
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
8
Космас Гезос
ЦЗ
19
Niklas Szerencsi
ЦЗ
27
Jonas Kühn
ЦЗ
34
Jannik Thomas Robatsch
ЦЗ
6
Тобиас Кох
ОП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
17
Симон Штрауди
ЦП
14
Кристофер Цветко
(К) ЦП
10
Давид Тошевски
ЦФ
77
Ben Bobzien
ЦФ
Главный тренер
Петер Пакульт
Тироль
13
Alexander Eckmayr
ВР
22
Осаренрен Окунгбова
ЦЗ
20
Cem Üstündag
ЦП
14
Alexander Ranacher
ЦП
17
J. Naschberger
ЦФ
21
Yannick Votter
ЦФ
11
Тобиас Анселм
ЦФ
Аустрия К
30
Simon Emil Spari
ВР
31
Торстен Марер
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
95
Philipp Wydra
ЦП
29
Лауренц Дель
АП
9
Николас Биндер
ЦФ
3-5-2
40
Стейскал
6
Шульцбахер
3
Гугганиг
5
Лоуренс
25
Чиборра
30
Тафернер
4
Мюллер
10
Блуме
23
Скрбо
7
8
4-1-3-2
1
19
27
34
8
Гезос
6
Кох
24
Верницниг
17
Штрауди
14
Цветко
77
10
Тошевски
25
Чиборра
22
Окунгбова
22
Окунгбова
25
Чиборра
7
14
14
7
10
Блуме
17
17
10
Блуме
14
Цветко
95
95
14
Цветко
10
Тошевски
9
Биндер
9
Биндер
10
Тошевски
Остались в запасе
Тироль
Аустрия К
13
Alexander Eckmayr
ВР
20
Cem Üstündag
ЦП
21
Yannick Votter
ЦФ
11
Тобиас Анселм
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
30
Simon Emil Spari
ВР
31
Торстен Марер
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
29
Лауренц Дель
АП
Главный тренер
Петер Пакульт
Остались в запасе
13
Alexander Eckmayr
ВР
20
Cem Üstündag
ЦП
21
Yannick Votter
ЦФ
11
Тобиас Анселм
ЦФ
Остались в запасе
30
Simon Emil Spari
ВР
31
Торстен Марер
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
29
Лауренц Дель
АП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Петер Пакульт
Статистика матча Тироль - Аустрия К
2
4
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
54
46
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
7
Нарушения
8
8
Офсайды
2
0
Количество передач
434
379
Сейвы
4
3
Точность передач %
80
74
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Alain Sadikovski, Austria
Стадион:
Tivoli Stadion Tirol, Innsbruck
Австрия. Бундеслига
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Будущие
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
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