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Хартберг
Аустрия
«Сочи» объявил о переходе полузащитника из Австрии
16 января, 21:21
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
24 июля 2022, 14:45
2
Товарищеский матч. «Сочи» сыграл вничью с «Аустрией»
25 января 2022, 17:26
0
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
9 июля 2021, 20:59
3
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
24 июля 2022, 14:45
2
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
9 июля 2021, 20:59
3
«Сочи» объявил о переходе полузащитника из Австрии
16 января, 21:21
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Товарищеский матч. «Сочи» сыграл вничью с «Аустрией»
25 января 2022, 17:26
0
Михаил Кержаков: «Разочаровали болельщиков, к сожалению. И по счету, и по игре»
23 марта 2019, 23:38
5
Нету – о матче с «Аустрией»: «Это лишь товарищеская игра. Не будет проецировать ее итоги на официальные встречи»
23 марта 2019, 22:47
1
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Последние матчи
Все
Хартберг
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Хартберг
2 : 0
29.09.2024
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Зальцбург
2 : 0
28.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Хартберг
1 : 0
26.09.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия
2 : 2
25.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рапид
2 : 1
22.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Хартберг
2 : 0
29.09.2024
Альтах
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Хартберг
1 : 0
26.09.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Аустрия К
2 : 2
21.09.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Хартберг
1 : 1
31.08.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Хартберг
1 : 1
18.08.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Зальцбург
2 : 0
28.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия
2 : 2
25.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рапид
2 : 1
22.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Альтах
1 : 1
01.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Аустрия
2 : 1
25.08.2024
ЛАСК

Хартберг - Аустрия: обзор матча 18 августа 2024

Хартберг
18.08.2024, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 3 тур
1 : 1
Матч завершен
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Аустрия
28' P. Mijić
3' М. Малоне
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Хартберг - Аустрия
Матч завершен
Желтая карточка
Иуба Диарра
85'
85'
Замена
Муарем Хускович ️️️️➡️️ Ник Прелец
73'
Желтая карточка
Александар Драгович
Замена
Элиас Гавел ️️️️➡️️ Aaron Sky Schwarz
61'
59'
Замена
Тин Плавотич ️️️️➡️️ Маурице Малоне
Замена
Benjamin Markus ️️️️➡️️ Justin Omoregie
56'
Замена
Иуба Диарра ️️️️➡️️ Тобиас Кайнц
56'
Желтая карточка
Донис Авдияй
48'
37'
Желтая карточка
Ник Прелец
ГОЛ! 1:1! Patrik Mijić
Пас отдал Justin Omoregie
28'
3'
ГОЛ! 0:1! Маурице Малоне
Пас отдал Доминик Фиц
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
20
Мануэль Пфайфер
ЛЗ
14
Пауль Компош
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
18
Fabian Wilfinger
ЦЗ
77
Aaron Sky Schwarz
ЦП
28
Юрген Хайль
(К) ЦП
27
Доминик Прокоп
АП
10
Донис Авдияй
ЛВ
36
Justin Omoregie
ЦФ
9
Patrik Mijić
ЦФ
Аустрия
1
Самуэль Радлингер
ВР
18
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
5
Abubakr Barry
ЦП
3
Лукас Гальвао
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
36
Доминик Фиц
АП
30
Манфред Фишер
(К) АП
17
Андреас Грубер
ЦФ
11
Ник Прелец
ЦФ
77
Маурице Малоне
ЦФ
Главный тренер
Стефан Хельм
Хартберг
21
Лука Марич
ВР
6
Матео Караматич
ЦЗ
8
Christoph Urdl
ЦП
5
Иуба Диарра
ЦП
22
Marco Hoffmann
ЦФ
7
Элиас Гавел
ЦФ
4
Benjamin Markus
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
24
Тин Плавотич
ЦЗ
25
David Ewemade
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
6
Philipp Maybach
ЦП
9
Муарем Хускович
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
4-2-2-2
1
20
Пфайфер
23
Кайнц
18
14
Компош
77
28
Хайль
10
Авдияй
27
Прокоп
9
36
2-3-2-3
1
Радлингер
18
15
Драгович
5
3
Гальвао
26
Ранфтль
36
Фиц
30
Фишер
77
Малоне
11
Прелец
17
Грубер
23
Кайнц
5
Диарра
5
Диарра
23
Кайнц
77
7
Гавел
7
Гавел
77
36
4
4
36
77
Малоне
24
Плавотич
24
Плавотич
77
Малоне
11
Прелец
9
Хускович
9
Хускович
11
Прелец
Остались в запасе
Хартберг
Аустрия
21
Лука Марич
ВР
6
Матео Караматич
ЦЗ
8
Christoph Urdl
ЦП
22
Marco Hoffmann
ЦФ
99
Мирко Кос
ВР
25
David Ewemade
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
6
Philipp Maybach
ЦП
70
Cristiano
ЦФ
Главный тренер
Стефан Хельм
Остались в запасе
21
Лука Марич
ВР
6
Матео Караматич
ЦЗ
8
Christoph Urdl
ЦП
22
Marco Hoffmann
ЦФ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
25
David Ewemade
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
6
Philipp Maybach
ЦП
70
Cristiano
ЦФ
Главный тренер
Стефан Хельм
Статистика матча Хартберг - Аустрия
2
2
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
9
11
Офсайды
4
1
Количество передач
420
361
Сейвы
2
6
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Christopher Jager, Austria
Стадион:
Profertil Arena Hartberg, Hartberg
Австрия. Бундеслига
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Текущие
Будущие
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
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