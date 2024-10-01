Лига чемпионов. «Брест» разгромил «Зальцбург» (4:0), «Штутгарт» не смог обыграть «Спарту» (1:1)
«Зальцбург» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
«Зальцбург» – «Брест»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024 года
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
«Спартак» отдал Тавареша в аренду
Суд вынес приговор Джерому Боатенгу, обвинявшемуся в причинении телесных повреждений девушке
Джером Боатенг нашел новый клуб
Лига чемпионов. «Брест» разгромил «Зальцбург» (4:0), «Штутгарт» не смог обыграть «Спарту» (1:1)
«Зальцбург» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
«Зальцбург» – «Брест»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024 года
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024