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ЛАСК
Зальцбург
Лига чемпионов. «Брест» разгромил «Зальцбург» (4:0), «Штутгарт» не смог обыграть «Спарту» (1:1)
1 октября, 21:50
0
«Зальцбург» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
1 октября, 18:35
0
«Зальцбург» – «Брест»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024 года
30 сентября, 11:20
0
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
18 сентября, 21:46
0
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 18:35
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Спартак» отдал Тавареша в аренду
23 июля, 17:17
32
Суд вынес приговор Джерому Боатенгу, обвинявшемуся в причинении телесных повреждений девушке
19 июля, 20:47
0
Джером Боатенг нашел новый клуб
31 мая, 15:38
0
Лига чемпионов. «Брест» разгромил «Зальцбург» (4:0), «Штутгарт» не смог обыграть «Спарту» (1:1)
1 октября, 21:50
0
«Зальцбург» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
1 октября, 18:35
0
«Зальцбург» – «Брест»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024 года
30 сентября, 11:20
0
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
18 сентября, 21:46
0
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 18:35
0
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Последние матчи
Все
ЛАСК
Зальцбург
Лига чемпионов, 2 тур
Зальцбург
0 : 4
01.10.2024
Брест
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Зальцбург
2 : 0
28.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Рапид
1 : 1
28.09.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Тироль
0 : 0
22.09.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 7 тур
ЛАСК
4 : 2
21.09.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Рапид
1 : 1
28.09.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 7 тур
ЛАСК
4 : 2
21.09.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Блау-Вайс
1 : 0
14.09.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 5 тур
ЛАСК
1 : 5
01.09.2024
Вольфсберг
Лига Европы, 4 раунд
ФКСБ
1 : 0
29.08.2024
ЛАСК
Лига чемпионов, 2 тур
Зальцбург
0 : 4
01.10.2024
Брест
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Зальцбург
2 : 0
28.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Тироль
0 : 0
22.09.2024
Зальцбург
Лига чемпионов, 1 тур
Спарта
3 : 0
18.09.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Рапид
3 : 2
01.09.2024
Зальцбург

ЛАСК - Зальцбург: обзор матча 17 августа 2024

ЛАСК
17.08.2024, суббота, 20:30
Австрия. Бундеслига, 3 тур
0 : 1
Матч завершен
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Зальцбург
64' М. Йео
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ЛАСК - Зальцбург
Матч завершен
90' +3
Замена
John Mellberg ️️️️➡️️ Николас Капалдо
Желтая карточка
Алексис Тибиди
84'
Замена
Алексис Тибиди ️️️️➡️️ Мозес Усор
82'
Замена
Джером Боатенг ️️️️➡️️ Мелайро Богард
82'
71'
Желтая карточка
Адам Дагхим
Замена
Adil Taoui ️️️️➡️️ Ленни Пинтор
69'
69'
Замена
Амар Дедич ️️️️➡️️ Игнас ван дер Бремпт
64'
ГОЛ! 0:1! Мусса Йео
Пас отдал Оскар Глух
61'
Замена
Мадс Бидструп ️️️️➡️️ Мауриц Кьергор
61'
Замена
Оскар Глух ️️️️➡️️ Доржель Нене
61'
Замена
Мусса Йео ️️️️➡️️ Петар Ратков
Замена
Максим Таловеров ️️️️➡️️ Бранко Йовичич
46'
Желтая карточка
Бранко Йовичич
30'
Желтая карточка
Филипп Цирайс
11'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
1
Тобиас Лаваль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
5
Филипп Цирайс
ЦЗ
26
Хрвое Смольчич
ЦЗ
18
Бранко Йовичич
ОП
6
Мелайро Богард
ОП
30
Саша Хорват
АП
19
Ленни Пинтор
ЛВ
8
Мозес Усор
ПВ
9
Марин Любичич
ЦФ
10
Роберт Жуль
(К) ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Зальцбург
1
Янис Бласвих
(К) ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
77
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
15
Мамади Дьямбу
ОП
7
Николас Капалдо
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
28
Адам Дагхим
ЛВ
45
Доржель Нене
ЦФ
21
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Пеп Лейндерс
ЛАСК
28
Йорг Зибенхандль
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Максим Таловеров
ЦЗ
22
Филип Стойкович
ЦЗ
45
Enis Safin
ЦП
25
Алексис Тибиди
ЦФ
44
Adil Taoui
ЦФ
Зальцбург
24
Александер Шлагер
ВР
70
Амар Дедич
ЛЗ
5
Брайан Око
ЦЗ
36
John Mellberg
ЦЗ
18
Мадс Бидструп
ЦП
49
Мусса Йео
ЦП
30
Оскар Глух
АП
3-2-3-2
1
Лаваль
2
Белло
26
Смольчич
5
Цирайс
18
Йовичич
6
Богард
19
Пинтор
30
Хорват
8
Усор
10
Жуль
9
Любичич
4-1-1-2-2
1
Бласвих
6
Байду
77
ван дер Бремпт
91
Пиатковски
3
Терзич
15
Дьямбу
7
Капалдо
14
Кьергор
28
Дагхим
21
Ратков
45
Нене
6
Богард
17
Боатенг
17
Боатенг
6
Богард
18
Йовичич
4
Таловеров
4
Таловеров
18
Йовичич
8
Усор
25
Тибиди
25
Тибиди
8
Усор
19
Пинтор
44
44
19
Пинтор
77
ван дер Бремпт
70
Дедич
70
Дедич
77
ван дер Бремпт
7
Капалдо
36
36
7
Капалдо
14
Кьергор
18
Бидструп
18
Бидструп
14
Кьергор
21
Ратков
49
Йео
49
Йео
21
Ратков
45
Нене
30
Глух
30
Глух
45
Нене
Остались в запасе
ЛАСК
Зальцбург
28
Йорг Зибенхандль
ВР
22
Филип Стойкович
ЦЗ
45
Enis Safin
ЦП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
24
Александер Шлагер
ВР
5
Брайан Око
ЦЗ
Главный тренер
Пеп Лейндерс
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
22
Филип Стойкович
ЦЗ
45
Enis Safin
ЦП
Остались в запасе
24
Александер Шлагер
ВР
5
Брайан Око
ЦЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Пеп Лейндерс
Статистика матча ЛАСК - Зальцбург
3
1
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
54
46
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
14
Офсайды
1
0
Количество передач
504
440
Сейвы
3
3
Точность передач %
87
79
Удары мимо ворот
6
10
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
4
4
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Информация о матче
Главный судья:
Alexander Harkam, Austria
Стадион:
Raiffeisen Arena, Linz
Австрия. Бундеслига
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Текущие
Будущие
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
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