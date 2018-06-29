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Аустрия К
Штурм
Прогноз на точный счет матча «Штурм» – «Брюгге», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года
1 октября, 12:00
0
Лига чемпионов. «Барса» проиграла «Монако», волевая победа «Атлетико», ничья «Арсенала» и «Аталанты»
19 сентября, 23:58
3
«Брест» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
19 сентября, 20:50
0
«Брест» – «Штурм»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 19 сентября
18 сентября, 15:08
0
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
20 мая, 13:27
0
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
29 июня 2018, 20:56
1
Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
7 декабря 2017, 23:14
1
Лига Европы. «Милан» не смог поразить ворота АЕКа, хорватская «Риека» справилась с «Аустрией»
20 октября 2017, 00:05
4
Лига Европы. «Милан» вырвал победу у «Риеки», АЕК и «Аустрия» сыграли вничью
28 сентября 2017, 23:59
2
Прогноз на точный счет матча «Штурм» – «Брюгге», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года
1 октября, 12:00
0
Лига чемпионов. «Барса» проиграла «Монако», волевая победа «Атлетико», ничья «Арсенала» и «Аталанты»
19 сентября, 23:58
3
«Брест» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
19 сентября, 20:50
0
«Брест» – «Штурм»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 19 сентября
18 сентября, 15:08
0
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
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Аустрия К
Штурм
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Грацер
0 : 1
29.09.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Блау-Вайс
1 : 2
28.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия
2 : 2
25.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Штурм
0 : 3
22.09.2024
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Аустрия К
2 : 2
21.09.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Грацер
0 : 1
29.09.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Аустрия К
2 : 2
21.09.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Аустрия К
3 : 1
31.08.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Тироль
0 : 1
24.08.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Аустрия К
0 : 2
17.08.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Блау-Вайс
1 : 2
28.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия
2 : 2
25.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Штурм
0 : 3
22.09.2024
Вольфсберг
Лига чемпионов, 1 тур
Брест
2 : 1
19.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Штурм
4 : 2
31.08.2024
Тироль

Аустрия К - Штурм: обзор матча 17 августа 2024

Аустрия К
17.08.2024, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 3 тур
0 : 2
Матч завершен
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Штурм
75' О. Китеишвили (П)
90+8' М. Бирет
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Аустрия К - Штурм
Матч завершен
90' +8
ГОЛ! 0:2! Мика Бирет
90' +1
Замена
Эмир Карич ️️️️➡️️ Юсуф Газибегович
Замена
Николас Биндер ️️️️➡️️ Давид Тошевски
87'
Замена
Philipp Wydra ️️️️➡️️ Тобиас Кох
87'
86'
Желтая карточка
Мика Бирет
86'
Замена
Никлас Гейрхофер ️️️️➡️️ Отар Китеишвили
81'
Желтая карточка
Йон Горенц-Станкович
Замена
Флориан Яриц ️️️️➡️️ Jonas Kühn
81'
76'
Замена
Амади Камара ️️️️➡️️ Сиди Джатта
76'
Замена
Ловро Звонарек ️️️️➡️️ Томи Хорват
Замена
Лауренц Дель ️️️️➡️️ Кристофер Верницниг
76'
75'
ГОЛ с пенальти! 0:1! Отар Китеишвили
Пенальти не реализован Кристофер Цветко
63'
23'
Желтая карточка
Грегори Вютрих
Желтая карточка
Кристофер Верницниг
12'
Желтая карточка
Jannik Thomas Robatsch
1'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
19
Niklas Szerencsi
ЦЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
34
Jannik Thomas Robatsch
ЦЗ
27
Jonas Kühn
ЦЗ
6
Тобиас Кох
ОП
14
Кристофер Цветко
(К) ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
17
Симон Штрауди
ЦП
77
Ben Bobzien
ЦФ
10
Давид Тошевски
ЦФ
Главный тренер
Петер Пакульт
Штурм
1
Кьел Шерпен
ВР
24
Димитри Лавале
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
(К) ЦЗ
47
Эмануэль Айву
ЦЗ
22
Юсуф Газибегович
ПЗ
19
Томи Хорват
ЦП
10
Отар Китеишвили
ЦП
15
Вильям Бевинг
ЛВ
20
Сиди Джатта
ЦФ
18
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аустрия К
30
Simon Emil Spari
ВР
2
Соломон Бонна
ПЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
16
Иба Май
ЦП
95
Philipp Wydra
ЦП
29
Лауренц Дель
АП
9
Николас Биндер
ЦФ
Штурм
53
Даниил Худяков
ВР
17
Эмир Карич
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
2
Макс Джонстон
ПЗ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
14
Ловро Звонарек
АП
36
Амади Камара
ЦФ
4-1-3-2
1
19
34
27
8
Гезос
6
Кох
14
Цветко
24
Верницниг
17
Штрауди
10
Тошевски
77
3-2-2-1-2
1
Шерпен
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
47
Айву
22
Газибегович
24
Лавале
19
Хорват
10
Китеишвили
15
Бевинг
18
Бирет
20
Джатта
27
7
Яриц
7
Яриц
27
6
Кох
95
95
6
Кох
24
Верницниг
29
Дель
29
Дель
24
Верницниг
10
Тошевски
9
Биндер
9
Биндер
10
Тошевски
22
Газибегович
17
Карич
17
Карич
22
Газибегович
10
Китеишвили
35
Гейрхофер
35
Гейрхофер
10
Китеишвили
19
Хорват
14
Звонарек
14
Звонарек
19
Хорват
20
Джатта
36
Камара
36
Камара
20
Джатта
Остались в запасе
Аустрия К
Штурм
30
Simon Emil Spari
ВР
2
Соломон Бонна
ПЗ
16
Иба Май
ЦП
Главный тренер
Петер Пакульт
53
Даниил Худяков
ВР
2
Макс Джонстон
ПЗ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
30
Simon Emil Spari
ВР
2
Соломон Бонна
ПЗ
16
Иба Май
ЦП
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
2
Макс Джонстон
ПЗ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
Главный тренер
Петер Пакульт
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Аустрия К - Штурм
2
3
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
43
57
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
15
14
Офсайды
1
2
Количество передач
312
415
Сейвы
1
4
Точность передач %
69
79
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Alan Kijas, Austria
Стадион:
Worthersee Stadion, Klagenfurt
Австрия. Бундеслига
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Будущие
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
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