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Аустрия К
Рапид
Прогноз на точный счет матча «Истанбул» – «Рапид», Лига Конференций, 2 октября 2024 года
1 октября, 12:05
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
20 мая, 13:27
0
Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за 16 месяцев
31 августа 2023, 23:12
1
«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
20 мая, 13:27
0
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
29 июня 2018, 20:56
1
Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
7 декабря 2017, 23:14
1
Лига Европы. «Милан» не смог поразить ворота АЕКа, хорватская «Риека» справилась с «Аустрией»
20 октября 2017, 00:05
4
Лига Европы. «Милан» вырвал победу у «Риеки», АЕК и «Аустрия» сыграли вничью
28 сентября 2017, 23:59
2
Прогноз на точный счет матча «Истанбул» – «Рапид», Лига Конференций, 2 октября 2024 года
1 октября, 12:05
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за 16 месяцев
31 августа 2023, 23:12
1
Лига конференций. «Витесс», «Славия» и ПАОК вышли в 1/8 финала
25 февраля 2022, 01:50
0
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Аустрия К
Рапид
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Грацер
0 : 1
29.09.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Рапид
1 : 1
28.09.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рапид
2 : 1
22.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Аустрия К
2 : 2
21.09.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсберг
1 : 1
14.09.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Грацер
0 : 1
29.09.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Аустрия К
2 : 2
21.09.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Аустрия К
3 : 1
31.08.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Тироль
0 : 1
24.08.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Аустрия К
0 : 2
17.08.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Рапид
1 : 1
28.09.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рапид
2 : 1
22.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсберг
1 : 1
14.09.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Рапид
3 : 2
01.09.2024
Зальцбург
Лига Европы, 4 раунд
Рапид
2 : 2
29.08.2024
Брага

Аустрия К - Рапид: обзор матча 11 августа 2024

Аустрия К
11.08.2024, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 2 тур
1 : 1
Матч завершен
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Рапид
4' B. Bobzien
18' М. Освальд
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Аустрия К - Рапид
Матч завершен
90' +9
Желтая карточка
Йонас Ауэр
90' +3
Желтая карточка
Гуидо Бургшталлер
87'
Замена
Кристоф Ланг ️️️️➡️️ Луис Шауб
80'
Замена
Йонас Ауэр ️️️️➡️️ Benjamin Böckle
Желтая карточка
Philipp Wydra
79'
73'
Желтая карточка
Benjamin Böckle
Замена
Соломон Бонна ️️️️➡️️ Симон Штрауди
68'
67'
Замена
Гуидо Бургшталлер ️️️️➡️️ Furkan Dursun
67'
Замена
Isak Jansson ️️️️➡️️ Лукас Гргич
Желтая карточка
Симон Штрауди
66'
Замена
Николас Биндер ️️️️➡️️ Давид Тошевски
66'
Замена
Космас Гезос ️️️️➡️️ Ben Bobzien
51'
Красная карточка
Торстен Марер
47'
46'
Замена
Мамаду Сангаре ️️️️➡️️ Мориц Освальд
Замена
Philipp Wydra ️️️️➡️️ Кристофер Цветко
46'
Желтая карточка
Кристофер Верницниг
45' +2
Желтая карточка
Кристофер Цветко
31'
28'
Желтая карточка
Лукас Гргич
18'
ГОЛ! 1:1! Мориц Освальд
Пас отдал Benjamin Böckle
ГОЛ! 1:0! Ben Bobzien
Пас отдал Давид Тошевски
4'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
31
Торстен Марер
(К) ЦЗ
34
Jannik Thomas Robatsch
ЦЗ
19
Niklas Szerencsi
ЦЗ
27
Jonas Kühn
ЦЗ
6
Тобиас Кох
ОП
14
Кристофер Цветко
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
17
Симон Штрауди
ЦП
10
Давид Тошевски
ЦФ
77
Ben Bobzien
ЦФ
Главный тренер
Петер Пакульт
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
20
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
3
Benjamin Böckle
ЦЗ
8
Лукас Гргич
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
66
Furkan Dursun
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
18
Маттиас Зайдль
(К) АП
7
Дион Бельо
ЦФ
6
Serge Raux Yao
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Аустрия К
30
Simon Emil Spari
ВР
8
Космас Гезос
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
95
Philipp Wydra
ЦП
29
Лауренц Дель
АП
9
Николас Биндер
ЦФ
Рапид
50
Лоренц Орглер
ВР
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
22
Isak Jansson
ЦП
17
Мамаду Сангаре
АП
10
Кристоф Ланг
АП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
4-1-3-2
1
31
Марер
19
27
34
6
Кох
14
Цветко
24
Верницниг
17
Штрауди
77
10
Тошевски
3-4-1-2
25
Гартлер
20
Хофманн
77
Болла
3
28
Освальд
66
21
Шауб
8
Гргич
18
Зайдль
6
7
Бельо
77
8
Гезос
8
Гезос
77
17
Штрауди
2
Бонна
2
Бонна
17
Штрауди
14
Цветко
95
95
14
Цветко
10
Тошевски
9
Биндер
9
Биндер
10
Тошевски
3
23
Ауэр
23
Ауэр
3
8
Гргич
22
22
8
Гргич
28
Освальд
17
Сангаре
17
Сангаре
28
Освальд
21
Шауб
10
Ланг
10
Ланг
21
Шауб
66
9
Бургшталлер
9
Бургшталлер
66
Остались в запасе
Аустрия К
Рапид
30
Simon Emil Spari
ВР
7
Флориан Яриц
ЛП
29
Лауренц Дель
АП
Главный тренер
Петер Пакульт
50
Лоренц Орглер
ВР
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
30
Simon Emil Spari
ВР
7
Флориан Яриц
ЛП
29
Лауренц Дель
АП
Остались в запасе
50
Лоренц Орглер
ВР
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
Главный тренер
Петер Пакульт
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Аустрия К - Рапид
5
1
4
Всего ударов по воротам
6
22
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
0
10
Нарушения
11
10
Количество передач
212
574
Сейвы
2
0
Точность передач %
66
90
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
2
15
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Arnes Talic, Austria
Стадион:
Worthersee Stadion, Klagenfurt
Австрия. Бундеслига
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Будущие
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
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