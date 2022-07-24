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Штурм
Хартберг
Прогноз на точный счет матча «Штурм» – «Брюгге», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года
1 октября, 12:00
0
Лига чемпионов. «Барса» проиграла «Монако», волевая победа «Атлетико», ничья «Арсенала» и «Аталанты»
19 сентября, 23:58
3
«Брест» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
19 сентября, 20:50
0
«Брест» – «Штурм»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 19 сентября
18 сентября, 15:08
0
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
Прогноз на точный счет матча «Штурм» – «Брюгге», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года
1 октября, 12:00
0
Лига чемпионов. «Барса» проиграла «Монако», волевая победа «Атлетико», ничья «Арсенала» и «Аталанты»
19 сентября, 23:58
3
«Брест» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
19 сентября, 20:50
0
«Брест» – «Штурм»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 19 сентября
18 сентября, 15:08
0
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
24 июля 2022, 14:45
2
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
9 июля 2021, 20:59
3
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Штурм
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Хартберг
2 : 0
29.09.2024
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Блау-Вайс
1 : 2
28.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Хартберг
1 : 0
26.09.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия
2 : 2
25.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Штурм
0 : 3
22.09.2024
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Блау-Вайс
1 : 2
28.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия
2 : 2
25.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Штурм
0 : 3
22.09.2024
Вольфсберг
Лига чемпионов, 1 тур
Брест
2 : 1
19.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Штурм
4 : 2
31.08.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Хартберг
2 : 0
29.09.2024
Альтах
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Хартберг
1 : 0
26.09.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Аустрия К
2 : 2
21.09.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Хартберг
1 : 1
31.08.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Хартберг
1 : 1
18.08.2024
Аустрия

Штурм - Хартберг: обзор матча 11 августа 2024

Штурм
11.08.2024, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 2 тур
2 : 0
Матч завершен
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Хартберг
34' Д. Лавале
86' М. Бирет
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Штурм - Хартберг
Матч завершен
90' +3
Желтая карточка
Fabian Wilfinger
Замена
Стефан Хирлендер ️️️️➡️️ Вильям Бевинг
87'
ГОЛ! 2:0! Мика Бирет
86'
Желтая карточка
Йон Горенц-Станкович
83'
79'
Замена
Матео Караматич ️️️️➡️️ Доминик Прокоп
Желтая карточка
Эмануэль Айву
78'
74'
Желтая карточка
Юрген Хайль
Замена
Сиди Джатта ️️️️➡️️ Амади Камара
73'
63'
Замена
Элиас Гавел ️️️️➡️️ Patrik Mijić
Замена
Ловро Звонарек ️️️️➡️️ Отар Китеишвили
62'
46'
Замена
Aaron Sky Schwarz ️️️️➡️️ Maximilian Fillafer
46'
Замена
Иуба Диарра ️️️️➡️️ Тобиас Кайнц
ГОЛ! 1:0! Димитри Лавале
Пас отдал Йон Горенц-Станкович
34'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
1
Кьел Шерпен
ВР
47
Эмануэль Айву
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
(К) ЦЗ
24
Димитри Лавале
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
22
Юсуф Газибегович
ПЗ
19
Томи Хорват
ЦП
10
Отар Китеишвили
ЦП
15
Вильям Бевинг
ЛВ
36
Амади Камара
ЦФ
18
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
14
Пауль Компош
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
18
Fabian Wilfinger
ЦЗ
11
Maximilian Fillafer
ЦП
28
Юрген Хайль
(К) ЦП
27
Доминик Прокоп
АП
10
Донис Авдияй
ЛВ
4
Benjamin Markus
ЦФ
9
Patrik Mijić
ЦФ
36
Justin Omoregie
ЦФ
Штурм
53
Даниил Худяков
ВР
17
Эмир Карич
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
2
Макс Джонстон
ПЗ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
14
Ловро Звонарек
АП
20
Сиди Джатта
ЦФ
Хартберг
21
Лука Марич
ВР
20
Мануэль Пфайфер
ЛЗ
6
Матео Караматич
ЦЗ
77
Aaron Sky Schwarz
ЦП
5
Иуба Диарра
ЦП
8
Christoph Urdl
ЦП
7
Элиас Гавел
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Шерпен
4
Горенц-Станкович
24
Лавале
5
Вютрих
47
Айву
22
Газибегович
19
Хорват
10
Китеишвили
15
Бевинг
18
Бирет
36
Камара
3-2-2-3
1
14
Компош
23
Кайнц
18
11
28
Хайль
27
Прокоп
10
Авдияй
36
9
4
15
Бевинг
25
Хирлендер
25
Хирлендер
15
Бевинг
10
Китеишвили
14
Звонарек
14
Звонарек
10
Китеишвили
36
Камара
20
Джатта
20
Джатта
36
Камара
27
Прокоп
6
Караматич
6
Караматич
27
Прокоп
11
77
77
11
23
Кайнц
5
Диарра
5
Диарра
23
Кайнц
9
7
Гавел
7
Гавел
9
Остались в запасе
Штурм
Хартберг
53
Даниил Худяков
ВР
17
Эмир Карич
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
2
Макс Джонстон
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
21
Лука Марич
ВР
20
Мануэль Пфайфер
ЛЗ
8
Christoph Urdl
ЦП
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
17
Эмир Карич
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
2
Макс Джонстон
ПЗ
Остались в запасе
21
Лука Марич
ВР
20
Мануэль Пфайфер
ЛЗ
8
Christoph Urdl
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Штурм - Хартберг
2
2
Всего ударов по воротам
20
5
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
16
13
Офсайды
1
5
Количество передач
404
363
Сейвы
2
5
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Юлиан Вайнбергер (Вена)
Стадион:
Меркур Арена
Австрия. Бундеслига
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Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
Рапид
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