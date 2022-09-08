Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Аустрия
Вольфсберг
Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло
8 августа, 16:17
2
«Сочи» объявил о переходе полузащитника из Австрии
16 января, 21:21
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Товарищеские матчи. «Атлетико» и «Милан» разгромили соперников
28 июля 2022, 07:31
0
Товарищеский матч. «Сочи» сыграл вничью с «Аустрией»
25 января 2022, 17:26
0
«Сочи» объявил о переходе полузащитника из Австрии
16 января, 21:21
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Товарищеский матч. «Сочи» сыграл вничью с «Аустрией»
25 января 2022, 17:26
0
Михаил Кержаков: «Разочаровали болельщиков, к сожалению. И по счету, и по игре»
23 марта 2019, 23:38
5
Нету – о матче с «Аустрией»: «Это лишь товарищеская игра. Не будет проецировать ее итоги на официальные встречи»
23 марта 2019, 22:47
1
Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло
8 августа, 16:17
2
Товарищеские матчи. «Атлетико» и «Милан» разгромили соперников
28 июля 2022, 07:31
0
Лига Европы. «Тоттенхэм» разгромил «Вольфсберг», Бэйл забил гол
24 февраля 2021, 21:54
0
Алли забил «Вольфсбергу» ударом через себя
24 февраля 2021, 21:13
2
Лига Европы. «Милан» упустил победу над «Црвеной Звездой», «МЮ» и «Тоттенхэм» разгромили соперников
18 февраля 2021, 22:54
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Аустрия
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Вольфсберг
1 : 3
29.09.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Зальцбург
2 : 0
28.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия
2 : 2
25.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рапид
2 : 1
22.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Штурм
0 : 3
22.09.2024
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Зальцбург
2 : 0
28.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия
2 : 2
25.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рапид
2 : 1
22.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Альтах
1 : 1
01.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Аустрия
2 : 1
25.08.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Вольфсберг
1 : 3
29.09.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Штурм
0 : 3
22.09.2024
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсберг
1 : 1
14.09.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 5 тур
ЛАСК
1 : 5
01.09.2024
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсберг
4 : 2
25.08.2024
Грацер

Аустрия - Вольфсберг: обзор матча 11 августа 2024

Аустрия
11.08.2024, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 2 тур
3 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Вольфсберг
70' А. Грубер
90+3' М. Хускович
90+6' Д. Фиц
26' Д. Зукич
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Аустрия - Вольфсберг
Матч завершен
ГОЛ! 3:1! Доминик Фиц
90' +6
90' +5
Желтая карточка
Erik Kojzek
ГОЛ! 2:1! Муарем Хускович
90' +3
Замена
Мориц Вельс ️️️️➡️️ Ник Прелец
84'
82'
Красная карточка
Николас Виммер
Замена
Марвин Мартинс ️️️️➡️️ Александар Драгович
77'
ГОЛ! 1:1! Андреас Грубер
70'
59'
Замена
Давид Атанга ️️️️➡️️ Angelo Gattermayer
59'
Замена
Erik Kojzek ️️️️➡️️ Томас Забитцер
Замена
Муарем Хускович ️️️️➡️️ Маурице Малоне
58'
Замена
Доминик Фиц ️️️️➡️️ Тин Плавотич
57'
46'
Замена
Эрвин Омич ️️️️➡️️ Адис Ясич
Желтая карточка
Александар Драгович
38'
Желтая карточка
Райнхольд Ранфтль
35'
Желтая карточка
Лукас Гальвао
31'
29'
Желтая карточка
Симон Пизингер
26'
ГОЛ! 0:1! Деян Зукич
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Самуэль Радлингер
ВР
24
Тин Плавотич
ЦЗ
18
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
3
Лукас Гальвао
ЦП
5
Abubakr Barry
ЦП
30
Манфред Фишер
(К) АП
17
Андреас Грубер
ЦФ
11
Ник Прелец
ЦФ
77
Маурице Малоне
ЦФ
Главный тренер
Стефан Хельм
Вольфсберг
37
Николас Виммер
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
2
Boris Matic
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
(К) ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
8
Симон Пизингер
ЦП
11
Тьерно Балло
АП
10
Томас Забитцер
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
20
Деян Зукич
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
66
Марвин Мартинс
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
23
Konstantin Aleksa
ЦП
36
Доминик Фиц
АП
9
Муарем Хускович
ЦФ
Вольфсберг
12
Николас Польстер
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
5
Cheick Mamadou Diabate
ЦЗ
44
Эрвин Омич
ОП
17
Давид Атанга
ЦП
34
Emmanuel Agyemang
ЦП
47
Erik Kojzek
ЦФ
3-3-1-3
1
Радлингер
24
Плавотич
18
15
Драгович
26
Ранфтль
3
Гальвао
5
30
Фишер
77
Малоне
11
Прелец
17
Грубер
3-2-1-1-4
3
Шерцер
2
22
Баумгартнер
97
Ясич
37
Виммер
8
Пизингер
11
Балло
20
Зукич
7
1
10
Забитцер
15
Драгович
66
Мартинс
66
Мартинс
15
Драгович
11
Прелец
37
Вельс
37
Вельс
11
Прелец
24
Плавотич
36
Фиц
36
Фиц
24
Плавотич
77
Малоне
9
Хускович
9
Хускович
77
Малоне
97
Ясич
44
Омич
44
Омич
97
Ясич
7
17
Атанга
17
Атанга
7
10
Забитцер
47
47
10
Забитцер
Остались в запасе
Аустрия
Вольфсберг
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
23
Konstantin Aleksa
ЦП
Главный тренер
Стефан Хельм
12
Николас Польстер
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
5
Cheick Mamadou Diabate
ЦЗ
34
Emmanuel Agyemang
ЦП
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
23
Konstantin Aleksa
ЦП
Остались в запасе
12
Николас Польстер
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
5
Cheick Mamadou Diabate
ЦЗ
34
Emmanuel Agyemang
ЦП
Главный тренер
Стефан Хельм
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Аустрия - Вольфсберг
3
1
2
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
12
3
Нарушения
14
8
Офсайды
4
0
Количество передач
472
256
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
71
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
3
8
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Штефан Эбнер
Стадион:
Generali Arena, Vienna
Австрия. Бундеслига
Все
Текущие
Будущие
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
Рапид
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+