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Зальцбург
Блау-Вайс
Лига чемпионов. «Брест» разгромил «Зальцбург» (4:0), «Штутгарт» не смог обыграть «Спарту» (1:1)
1 октября, 21:50
0
«Зальцбург» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
1 октября, 18:35
0
«Зальцбург» – «Брест»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024 года
30 сентября, 11:20
0
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
18 сентября, 21:46
0
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 18:35
0
Лига чемпионов. «Брест» разгромил «Зальцбург» (4:0), «Штутгарт» не смог обыграть «Спарту» (1:1)
1 октября, 21:50
0
«Зальцбург» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
1 октября, 18:35
0
«Зальцбург» – «Брест»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024 года
30 сентября, 11:20
0
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
18 сентября, 21:46
0
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 18:35
0
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Последние матчи
Все
Зальцбург
Блау-Вайс
Лига чемпионов, 2 тур
Зальцбург
0 : 4
01.10.2024
Брест
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Блау-Вайс
1 : 2
28.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Зальцбург
2 : 0
28.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Тироль
0 : 0
22.09.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Альтах
0 : 1
21.09.2024
Блау-Вайс
Лига чемпионов, 2 тур
Зальцбург
0 : 4
01.10.2024
Брест
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Зальцбург
2 : 0
28.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Тироль
0 : 0
22.09.2024
Зальцбург
Лига чемпионов, 1 тур
Спарта
3 : 0
18.09.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Рапид
3 : 2
01.09.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Блау-Вайс
1 : 2
28.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Альтах
0 : 1
21.09.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Блау-Вайс
1 : 0
14.09.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Аустрия К
3 : 1
31.08.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Блау-Вайс
3 : 0
25.08.2024
Рапид

Зальцбург - Блау-Вайс: обзор матча 10 августа 2024

Зальцбург
10.08.2024, суббота, 20:30
Австрия. Бундеслига, 2 тур
5 : 1
Матч завершен
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Блау-Вайс
15' О. Глух
34' О. Глух
64' О. Глух
73' М. Йео
78' М. Бидструп
12' К. Носс
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Зальцбург - Блау-Вайс
Матч завершен
85'
Желтая карточка
Александер Бридль
ГОЛ! 5:1! Мадс Бидструп
Пас отдал Мауриц Кьергор
78'
Замена
Люка Гурна ️️️️➡️️ Мусса Йео
76'
ГОЛ! 4:1! Мусса Йео
Пас отдал Мауриц Кьергор
73'
Замена
Мадс Бидструп ️️️️➡️️ Оскар Глух
73'
71'
Замена
Юлиан Геллес ️️️️➡️️ Ронивалдо
ГОЛ! 3:1! Оскар Глух
Пас отдал Мусса Йео
64'
64'
Замена
Александер Шмидт ️️️️➡️️ Alem Pašić
Замена
Алекса Терзич ️️️️➡️️ John Mellberg
64'
Замена
Мауриц Кьергор ️️️️➡️️ Николас Капалдо
64'
Замена
Доржель Нене ️️️️➡️️ Петар Ратков
64'
46'
Замена
Томас Гойгингер ️️️️➡️️ Кристиан Добрас
ГОЛ! 2:1! Оскар Глух
Пас отдал Петар Ратков
34'
Желтая карточка
Камиль Пиатковски
33'
ГОЛ! 1:1! Оскар Глух
Пас отдал Амар Дедич
15'
12'
ГОЛ! 0:1! Конор Носс
Пас отдал Кристиан Добрас
3'
Желтая карточка
Manuel Maranda
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
1
Янис Бласвих
(К) ВР
70
Амар Дедич
ЛЗ
36
John Mellberg
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
15
Мамади Дьямбу
ОП
49
Мусса Йео
ЦП
7
Николас Капалдо
ЦП
30
Оскар Глух
АП
28
Адам Дагхим
ЛВ
21
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Пеп Лейндерс
Блау-Вайс
13
Nicolas Schmid
ВР
17
Alem Pašić
ЦЗ
16
Мартин Морман
ЦЗ
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
19
Александер Бридль
ОП
6
Lucas Dantas
ЦП
30
Кристиан Добрас
ЦП
29
Mehmet Ibrahimi
ЦП
7
Конор Носс
АП
15
Manuel Maranda
(К) ЦФ
9
Ронивалдо
ЦФ
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Зальцбург
31
Йонас Крамри
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
77
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
27
Люка Гурна
ОП
18
Мадс Бидструп
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
45
Доржель Нене
ЦФ
Блау-Вайс
12
Andreas Lukse
ВР
60
Симон Пиркль
ЛАЗ
14
Юлиан Геллес
ПАЗ
20
Симон Зайдль
АП
10
Пол Менса
АП
27
Томас Гойгингер
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бласвих
70
Дедич
91
Пиатковски
6
Байду
36
15
Дьямбу
49
Йео
7
Капалдо
28
Дагхим
30
Глух
21
Ратков
4-1-3-1-2
13
28
Андерсон
16
Морман
26
17
19
Бридль
6
30
Добрас
29
7
Носс
9
Ронивалдо
15
36
3
Терзич
3
Терзич
36
49
Йео
27
Гурна
27
Гурна
49
Йео
30
Глух
18
Бидструп
18
Бидструп
30
Глух
7
Капалдо
14
Кьергор
14
Кьергор
7
Капалдо
21
Ратков
45
Нене
45
Нене
21
Ратков
9
Ронивалдо
14
Геллес
14
Геллес
9
Ронивалдо
30
Добрас
27
Гойгингер
27
Гойгингер
30
Добрас
17
13
Шмидт
13
Шмидт
17
Остались в запасе
Зальцбург
Блау-Вайс
31
Йонас Крамри
ВР
77
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
Главный тренер
Пеп Лейндерс
12
Andreas Lukse
ВР
60
Симон Пиркль
ЛАЗ
20
Симон Зайдль
АП
10
Пол Менса
АП
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Остались в запасе
31
Йонас Крамри
ВР
77
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
Остались в запасе
12
Andreas Lukse
ВР
60
Симон Пиркль
ЛАЗ
20
Симон Зайдль
АП
10
Пол Менса
АП
Главный тренер
Пеп Лейндерс
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Статистика матча Зальцбург - Блау-Вайс
1
2
Всего ударов по воротам
29
3
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
79
21
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
1
Нарушения
4
8
Офсайды
0
6
Количество передач
726
188
Сейвы
0
4
Точность передач %
90
57
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
11
1
Удары из пределов штрафной
19
2
Удары из-за пределов штрафной
10
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Safak Barmaksiz, Austria
Стадион:
Ред Булл Арена
Австрия. Бундеслига
Все
Текущие
Будущие
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
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