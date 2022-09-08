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Блау-Вайс
Аустрия
«Сочи» объявил о переходе полузащитника из Австрии
16 января, 21:21
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Товарищеский матч. «Сочи» сыграл вничью с «Аустрией»
25 января 2022, 17:26
0
Михаил Кержаков: «Разочаровали болельщиков, к сожалению. И по счету, и по игре»
23 марта 2019, 23:38
5
Нету – о матче с «Аустрией»: «Это лишь товарищеская игра. Не будет проецировать ее итоги на официальные встречи»
23 марта 2019, 22:47
1
«Сочи» объявил о переходе полузащитника из Австрии
16 января, 21:21
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Товарищеский матч. «Сочи» сыграл вничью с «Аустрией»
25 января 2022, 17:26
0
Михаил Кержаков: «Разочаровали болельщиков, к сожалению. И по счету, и по игре»
23 марта 2019, 23:38
5
Нету – о матче с «Аустрией»: «Это лишь товарищеская игра. Не будет проецировать ее итоги на официальные встречи»
23 марта 2019, 22:47
1
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Блау-Вайс
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Блау-Вайс
1 : 2
28.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Зальцбург
2 : 0
28.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия
2 : 2
25.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рапид
2 : 1
22.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Альтах
0 : 1
21.09.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Блау-Вайс
1 : 2
28.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Альтах
0 : 1
21.09.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Блау-Вайс
1 : 0
14.09.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Аустрия К
3 : 1
31.08.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Блау-Вайс
3 : 0
25.08.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Зальцбург
2 : 0
28.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия
2 : 2
25.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рапид
2 : 1
22.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Альтах
1 : 1
01.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Аустрия
2 : 1
25.08.2024
ЛАСК

Блау-Вайс - Аустрия: обзор матча 04 августа 2024

Блау-Вайс
04.08.2024, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 1 тур
1 : 0
Матч завершен
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Аустрия
79' С. Зайдль
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Блау-Вайс - Аустрия
Матч завершен
Желтая карточка
Мартин Морман
90' +2
85'
Желтая карточка
Доминик Фиц
82'
Замена
Luca Pazourek ️️️️➡️️ Марвин Поцман
Замена
Юлиан Геллес ️️️️➡️️ Кристиан Добрас
81'
ГОЛ! 1:0! Симон Зайдль
Пас отдал Nicolas Schmid
79'
72'
Желтая карточка
Марвин Поцман
Замена
Александер Шмидт ️️️️➡️️ Ронивалдо
70'
Замена
Симон Зайдль ️️️️➡️️ Томас Гойгингер
70'
65'
Замена
Муарем Хускович ️️️️➡️️ Маурице Малоне
63'
Желтая карточка
Ник Прелец
52'
Желтая карточка
Андреас Грубер
Желтая карточка
Симон Пиркль
34'
Желтая карточка
Ронивалдо
31'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блау-Вайс
13
Nicolas Schmid
ВР
60
Симон Пиркль
ЛАЗ
17
Alem Pašić
ЦЗ
16
Мартин Морман
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
19
Александер Бридль
ОП
30
Кристиан Добрас
ЦП
7
Конор Носс
АП
9
Ронивалдо
ЦФ
15
Manuel Maranda
(К) ЦФ
27
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Аустрия
1
Самуэль Радлингер
ВР
24
Тин Плавотич
ЦЗ
18
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
5
Abubakr Barry
ЦП
3
Лукас Гальвао
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
(К) ЦП
36
Доминик Фиц
АП
19
Марвин Поцман
ЦФ
77
Маурице Малоне
ЦФ
17
Андреас Грубер
ЦФ
11
Ник Прелец
ЦФ
Главный тренер
Стефан Хельм
Блау-Вайс
12
Andreas Lukse
ВР
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
14
Юлиан Геллес
ПАЗ
6
Lucas Dantas
ЦП
20
Симон Зайдль
АП
13
Александер Шмидт
ЦФ
23
Lukas Tursch
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
2
Luca Pazourek
ЦП
30
Манфред Фишер
АП
70
Cristiano
ЦФ
9
Муарем Хускович
ЦФ
3-2-1-1-3
13
17
16
Морман
28
Андерсон
60
Пиркль
19
Бридль
30
Добрас
7
Носс
27
Гойгингер
15
9
Ронивалдо
2-3-1-4
1
Радлингер
24
Плавотич
18
5
3
Гальвао
26
Ранфтль
36
Фиц
11
Прелец
17
Грубер
77
Малоне
19
Поцман
30
Добрас
14
Геллес
14
Геллес
30
Добрас
27
Гойгингер
20
Зайдль
20
Зайдль
27
Гойгингер
9
Ронивалдо
13
Шмидт
13
Шмидт
9
Ронивалдо
19
Поцман
2
2
19
Поцман
77
Малоне
9
Хускович
9
Хускович
77
Малоне
Остались в запасе
Блау-Вайс
Аустрия
12
Andreas Lukse
ВР
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
6
Lucas Dantas
ЦП
23
Lukas Tursch
ЦФ
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
30
Манфред Фишер
АП
70
Cristiano
ЦФ
Главный тренер
Стефан Хельм
Остались в запасе
12
Andreas Lukse
ВР
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
6
Lucas Dantas
ЦП
23
Lukas Tursch
ЦФ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
30
Манфред Фишер
АП
70
Cristiano
ЦФ
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Главный тренер
Стефан Хельм
Статистика матча Блау-Вайс - Аустрия
3
4
Всего ударов по воротам
7
17
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
39
61
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
7
7
Нарушения
9
19
Офсайды
4
0
Количество передач
265
423
Сейвы
3
0
Точность передач %
59
75
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
0
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Alexander Harkam, Austria
Стадион:
Stadion der Stadt Linz, Linz
Австрия. Бундеслига
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Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
Рапид
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