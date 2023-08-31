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Рапид
Штурм
Прогноз на точный счет матча «Истанбул» – «Рапид», Лига Конференций, 2 октября 2024 года
1 октября, 12:05
0
Прогноз на точный счет матча «Штурм» – «Брюгге», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года
1 октября, 12:00
0
Лига чемпионов. «Барса» проиграла «Монако», волевая победа «Атлетико», ничья «Арсенала» и «Аталанты»
19 сентября, 23:58
3
«Брест» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
19 сентября, 20:50
0
«Брест» – «Штурм»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 19 сентября
18 сентября, 15:08
0
Прогноз на точный счет матча «Истанбул» – «Рапид», Лига Конференций, 2 октября 2024 года
1 октября, 12:05
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за 16 месяцев
31 августа 2023, 23:12
1
Лига конференций. «Витесс», «Славия» и ПАОК вышли в 1/8 финала
25 февраля 2022, 01:50
0
Прогноз на точный счет матча «Штурм» – «Брюгге», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года
1 октября, 12:00
0
Лига чемпионов. «Барса» проиграла «Монако», волевая победа «Атлетико», ничья «Арсенала» и «Аталанты»
19 сентября, 23:58
3
«Брест» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
19 сентября, 20:50
0
«Брест» – «Штурм»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 19 сентября
18 сентября, 15:08
0
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
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Последние матчи
Все
Рапид
Штурм
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Рапид
1 : 1
28.09.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Блау-Вайс
1 : 2
28.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия
2 : 2
25.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рапид
2 : 1
22.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Штурм
0 : 3
22.09.2024
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Рапид
1 : 1
28.09.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рапид
2 : 1
22.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсберг
1 : 1
14.09.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Рапид
3 : 2
01.09.2024
Зальцбург
Лига Европы, 4 раунд
Рапид
2 : 2
29.08.2024
Брага
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Блау-Вайс
1 : 2
28.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия
2 : 2
25.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Штурм
0 : 3
22.09.2024
Вольфсберг
Лига чемпионов, 1 тур
Брест
2 : 1
19.09.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Штурм
4 : 2
31.08.2024
Тироль

Рапид - Штурм: обзор матча 04 августа 2024

Рапид
04.08.2024, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 1 тур
1 : 0
Матч завершен
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Штурм
30' Д. Бельо
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Рапид - Штурм
Матч завершен
Желтая карточка
Гуидо Бургшталлер
90' +3
Замена
Мориц Освальд ️️️️➡️️ Isak Jansson
90' +2
82'
Желтая карточка
Юсуф Газибегович
Замена
Луис Шауб ️️️️➡️️ Маттиас Зайдль
77'
Замена
Максимилиан Хофманн ️️️️➡️️ Nenad Cvetković
77'
74'
Замена
Манприт Саркария ️️️️➡️️ Ловро Звонарек
70'
Замена
Отар Китеишвили ️️️️➡️️ Эмануэль Айву
Желтая карточка
Мамаду Сангаре
66'
62'
Замена
Никлас Гейрхофер ️️️️➡️️ Йон Горенц-Станкович
62'
Замена
Амади Камара ️️️️➡️️ Томи Хорват
Замена
Furkan Dursun ️️️️➡️️ Дион Бельо
61'
54'
Желтая карточка
Йон Горенц-Станкович
51'
Желтая карточка
Димитри Лавале
46'
Замена
Эмир Карич ️️️️➡️️ Стефан Хирлендер
ГОЛ! 1:0! Дион Бельо
Пас отдал Гуидо Бургшталлер
30'
Желтая карточка
Дион Бельо
17'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
45
Никлас Хедл
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
22
Isak Jansson
ЦП
8
Лукас Гргич
ЦП
17
Мамаду Сангаре
АП
18
Маттиас Зайдль
(К) АП
55
Nenad Cvetković
ЦФ
7
Дион Бельо
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
6
Serge Raux Yao
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Штурм
1
Кьел Шерпен
ВР
24
Димитри Лавале
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
(К) ЦЗ
47
Эмануэль Айву
ЦЗ
22
Юсуф Газибегович
ПЗ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
19
Томи Хорват
ЦП
14
Ловро Звонарек
АП
15
Вильям Бевинг
ЛВ
18
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
3
Benjamin Böckle
ЦЗ
20
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
66
Furkan Dursun
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
10
Кристоф Ланг
АП
Штурм
53
Даниил Худяков
ВР
17
Эмир Карич
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
10
Отар Китеишвили
ЦП
21
Точи Чуквуани
ЦП
11
Манприт Саркария
ЛВ
36
Амади Камара
ЦФ
1-3-2-4
45
Хедл
77
Болла
23
Ауэр
8
Гргич
22
18
Зайдль
17
Сангаре
55
6
9
Бургшталлер
7
Бельо
3-2-2-2-1
1
Шерпен
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
47
Айву
22
Газибегович
24
Лавале
25
Хирлендер
19
Хорват
14
Звонарек
15
Бевинг
18
Бирет
55
20
Хофманн
20
Хофманн
55
7
Бельо
66
66
7
Бельо
22
28
Освальд
28
Освальд
22
18
Зайдль
21
Шауб
21
Шауб
18
Зайдль
25
Хирлендер
17
Карич
17
Карич
25
Хирлендер
4
Горенц-Станкович
35
Гейрхофер
35
Гейрхофер
4
Горенц-Станкович
47
Айву
10
Китеишвили
10
Китеишвили
47
Айву
14
Звонарек
11
Саркария
11
Саркария
14
Звонарек
19
Хорват
36
Камара
36
Камара
19
Хорват
Остались в запасе
Рапид
Штурм
25
Пауль Гартлер
ВР
3
Benjamin Böckle
ЦЗ
10
Кристоф Ланг
АП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
53
Даниил Худяков
ВР
21
Точи Чуквуани
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
3
Benjamin Böckle
ЦЗ
10
Кристоф Ланг
АП
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
21
Точи Чуквуани
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Рапид - Штурм
3
3
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
57
43
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
13
17
Офсайды
1
2
Количество передач
435
324
Сейвы
2
3
Точность передач %
79
70
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Christopher Jager, Austria
Стадион:
Альянц
Австрия. Бундеслига
Все
Текущие
Будущие
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
Рапид
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